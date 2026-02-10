Итоги-2025: судебные приставы Мурманской области принудительно выдворили 90 иностранцев

В 2025 году 90 иностранных граждан, обосновавшихся в городах Мурманской области, нарушили миграционное законодательство. За это были не только оштрафованы, но и по решению судов мигранты должны быть выдворены за пределы Российской Федерации.

Исполнение административного наказания в виде выдворения возложено на судебных приставов по ОУПДС отделения специального назначения УФССП России по Мурманской области.

Задача сотрудников – доставить иностранцев из Центра временного содержания иностранных граждан регионального УМВД России до пунктов пропуска через государственную границу, которые находятся в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

В минувшем году приставы Заполярья проводили на родину в штатном режиме 90 мигрантов. Среди них было пять женщин – гражданки Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Самый старший из высланных, мужчина 1965 года рождения, вернулся в Сирию. Самые молодые, два брата-близнеца 2001 года рождения, также улетели в Сирию. Всем гражданам иностранных государств, подвергшимся выдворению, въезд в Россию запрещён на 5 лет.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.