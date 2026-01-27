Итоги-2025: суды признали банкротами 568 тысяч россиян и 6477 компаний

Российские суды в 2025 году признали несостоятельными 568 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей, ещё 68,3 тысячи инициировали этот процесс в упрощенном внесудебном порядке через многофункциональные центры (МФЦ).

Как сообщает finmarket.ru, ссылаясь на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (fedresurs.ru), подавляющее большинство судебных дел инициируют сами граждане: в 97,3% случаев (в 2024-м - 96,7%). Удельный вес конкурсных кредиторов в качестве заявителей составил 2,1% (годом ранее - 2,9%), Федеральной налоговой службы - 0,6% (в 2024 году - 0,5%).

Согласно статистике, кредиторы стали чаще соглашаться на рассрочки и отсрочки уплаты долга - число утверждённых планов реструктуризации в 2025 году увеличилось в 2,3 раза, до 3129 случаев по сравнению с 2024 годом, а их доля к общему числу процедур выросла с 0,3% до 0,5%.

Темпы роста количества банкротств, осуществляемых путём бесплатной процедуры через МФЦ, снизились. В 2025 году было возбуждено 68,3 тысячи таких дел, что на 22,9% больше, чем в 2024 году. В предшествующем году рост был гораздо больше - в 3,5 раза.

Однако статистический всплеск 2024 года был связан с изменением регулирования - со смягчением в ноябре 2023 года критериев допуска граждан к этой процедуре. Тогда был расширен диапазон долга, при существовании которого они могли инициировать упрощенную процедуру несостоятельности. Теперь он составляет от 25 тысяч рублей до 1 млн рублей (ранее - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей). Кроме того, теперь доступ к банкротству без суда получили пенсионеры и получатели социальных выплат, которые ранее не могли им воспользоваться из-за наличия регулярных платежей от государства. Они вправе обратиться в МФЦ с соответствующим заявлением через год после начала исполнительного производства, остальные граждане - через семь лет.

Доля внесудебной процедуры в общем числе банкротств граждан в прошедшем году составила 10,7%, годом ранее - 11,4%.

Всего за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020 года по конец 2025 года стартовали 153,35 тысячи процедур, из них завершены 115,74 тысячи.

А вот число банкротств компаний в РФ в 2025 году снизилось до исторического минимума. Суды в 2025 году признали банкротами 6477 компаний, что на 24,3% меньше, чем годом ранее, и этот показатель является минимальным за 10 лет сбора данных, следует из статистики Единого федерального реестра сведений о банкротстве, составленной на основе сообщений арбитражных управляющих.

Согласно его данным, максимальное число компаний-банкротов (13101) было в 2018 году, затем наблюдался тренд на снижение числа банкротств с небольшим ростом в 2021 году после завершения «ковидного» моратория, который действовал в 2020 году.

Число процедур наблюдения, которые предшествуют банкротству, в 2025 году сократилось на 15,2% к предшествующему году, до 5268. Ещё один опережающий показатель - количество намерений кредиторов подать заявления о банкротстве - снизился на 16,3%.

«В последние семь лет мы наблюдаем общую тенденцию к снижению количества корпоративных банкротств, поэтому обновление исторического минимума в 2025 году было вполне ожидаемым», - отмечает руководитель Федресурса Алексей Юхнин, слова которого приводятся в сообщении со статистической информацией.

На протяжении многих лет подавляющее число дел о несостоятельности компаний инициируют их кредиторы. 2025-й исключением не стал, на них пришлось 66,8% возбужденных процедур (годом ранее - 66,1%). Сами должники стали несколько чаще самостоятельно запускать процесс своего банкротства: так произошло в 16,5% дел в минувшем году, тогда как в 2024-м - в 9,5%. Активность Федеральной налоговой службы, напротив, сократилась с 24,3% до 16,4%.

Процедуры, направленные на восстановление платежеспособности компаний (внешнее управление и финансовое оздоровление), по-прежнему применяются крайне редко. В 2025 году их было введено 59, годом ранее - 81, что составляет 0,9% всех типов процедур в оба периода.

Отметим, что Минэкономразвития в рамках поручений Президента РФ и правительства РФ совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, экспертами и бизнес-объединениями активизировало работу по подготовке предложений, направленных на то, чтобы усилить реабилитационный функционал закона, ускорить проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

В ноябре 2025 года глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о разработке поэтапного реформирования института банкротства вместо комплексной реформы, которая готовилась около 10 лет. Одно из предложений - создание процедуры добанкротной санации должников, позволяющей им и кредиторам договориться о реструктуризации задолженности с минимизацией рисков этой сделки.