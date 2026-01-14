Итоги-2025: в Апатитах наибольший спрос на специалистов отмечен в обрабатывающем производстве, в сфере профессиональной и научной деятельности

За январь-декабрь 2025 года в Апатитский кадровый центр поступило 2473 заявления о предоставлении мер государственной поддержки, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратились 982 человека. Признано в установленном порядке безработными 445 человек.

Как сообщает Управление экономики администрации города Апатиты, по состоянию на 31 декабря 2025 года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте, составил 0,4%.

На регистрационном учёте с целью поиска подходящей работы состоит 151 человек, в том числе 117 безработных граждан. Получают пособие по безработице 88 человек.

За январь-декабрь 2025 года в службу занятости предприятиями и организациями была заявлена 3789 вакансий. На 31 декабря 2025 года Апатитский кадровый центр располагал сведениями о наличии 286 вакантных мест. Коэффициент напряжённости на рынке труда 0,53 (нагрузка на 1 вакансию).

Наибольший спрос на специалистов отмечен в обрабатывающем производстве, в сфере профессиональной и научной деятельности, в сфере транспортировки и хранении, в сфере образования, в области культуры, организации досуга и развлечений, в области здравоохранения и социальных услуг, в сфере обеспечения электроэнергией.

Наиболее востребованы на рынке труда работники, имеющие следующие профессии и специальности: рабочие - подсобный рабочий, слесарь-ремонтник, водитель автомобиля, кондуктор, осмотрщик-ремонтник вагонов, плотник, электрогазосварщик, электромонтер, продавец-кассир, уборщик, полицейский, пожарный, рабочий по обслуживанию зданий, повар; служащие - администратор, мастер, медицинская сестра, специалист, преподаватель, инженер, судебный пристав, социальный работник, бухгалтер, логопед.

На учёте в качестве безработных больше всего состоит администраторов, воспитателей, бухгалтеров, поваров, продавцов, сторожей, специалистов, помощников воспитателя.

Доля граждан, не имеющих профессионального образования или квалификации, в числе обратившихся за содействием в поиске работы составляет 33%.

С начала года трудоустроены 582 человека, или 59,3% от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы.

Трудоустроены 978 несовершеннолетних граждан, 26 граждан с инвалидностью, 17 граждан предпенсионного возраста.

Средний период трудоустройства составил 38 дней. Средний период безработицы 75 дней.

В прошлом году было проведено 13 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 24 работодателя и 627 соискателей, заявлено 848 вакансий.