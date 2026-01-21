Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусеИтоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%
Итоги-2025: в декабре выдача новых кредитных карт в России снизилась на 5% в годовом сравнении

Количество новых выданных кредитных карт в декабре 2025 года составило 1,23 млн единиц, сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 5,0%.

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в то же время по сравнению с предыдущим месяцем число новых выданных кредитных карт в декабре 2025 года выросло - на 1,6%.

Объём лимитов по кредитным картам, выданным в декабре 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократился на 15,7% и составил 121,5 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем объём лимитов по новым выданным кредиткам, напротив, вырос на 3,7%.

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в декабре 2025 года было выдано в Москве (93,0 тысячи единиц), Московской области (77,7 тысячи), Краснодарском крае (62,0 тысячи), Санкт-Петербурге (54,9 тысячи) и Свердловской области (38,8 тысячи единиц).

Наиболее серьёзная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по их выдаче) в декабре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года была зафиксирована в Москве (-17,0%), Республике Татарстан (-12,0%), Тульской области (-10,4%), Республике Башкортостан (-10,1%) и Волгоградской области (-8,2%). В то же время в ряде регионов из топ-30 выдача новых кредитных карт за год, напротив, выросла, в том числе в Республике Крым (+22,4%), Ленинградской (+6,4%), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (+4,4%) и Ростовской (+3,7%) областях, а также в Пермском крае (+2,6%).

«В 2025 году выдача новых кредитных карт стабилизировалась на довольно низком уровне (1,0 – 1,3 млн единиц), - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Стоит отметить, что данная стабилизация наступила после падения выдачи во второй половине 2024 года. Напомним, что тогда количество выданных кредиток упало более чем в два раза - с уровня 2,2 - 2,3 млн единиц в месяц (в середине 2024 года) до минимума в начале 2025 года (1,0 - 1,1 млн). Таким образом, можно констатировать, что аппетит банков к риску до сих пор находится на довольно низком уровне. Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заёмщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. В этой связи потенциальным заёмщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская её ухудшения».

