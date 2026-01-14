Итоги-2025: в городе атомщиков востребованы медицинские работники, инженеры, специалисты, юристы, электромонтеры, слесари, водители

Как сообщает администрация города Полярные Зори, с начала 2025 года в Полярнозоринский кадровый центр за содействием в трудоустройстве обратились 949 человек, в том числе 170 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

В прошлом году признаны безработными 292 человека. Оказано содействие в трудоустройстве с начала 2025 года 368 северянам – 63,6% от числа обратившихся граждан.

По состоянию на 1 января 2026 года зарегистрированы 62 безработных жителей муниципалитета. Соответственно уровень регистрируемой безработицы составляет 0,7% к численности трудоспособного населения.

Всего на 1 января нового года зарегистрированы 72 человека, ищущих работу.

За январь-декабрь 2025 года предприятиями и организациями в службу занятости заявлено 710 вакансий. На 1 января 2026 года в Полярнозоринском кадровом центре зарегистрировано 99 вакансий, из них 57 - по рабочим профессиям.

Коэффициент напряжённости на регистрируемом рынке труда на отчётную дату составил 1,4 человека на 1 вакансию. В настоящее время востребованы: медицинские работники, инженеры, специалисты, юристы, электромонтеры, слесари, водители.

В январе-декабре 2025 года меры поддержки по профессиональной ориентации получили 614 человек, по социальной адаптации 51 человек, по психологической поддержке 50 человек, по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности - 22 человека, по информированию о положении на рынке труда - 156 граждан.