Итоги-2025: в МАУ обновили свыше 30 объектов различной инфраструктуры

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании обсудили тему развития Мурманского арктического университета, на базе которого по инициативе главы региона и поддержке Президента России будет создан современный студенческий кампус.

«В 2024 и 2025 годах контрольные цифры закрыты на 100%. Важно, что к нам приезжают ребята и из других регионов, и с каждым годом процент таких студентов растет. Это свидетельствует о росте интереса, спроса на наше арктическое образование», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Правительство Мурманской области системно подходит к модернизации образовательных пространств: только в прошлом году обновили свыше 30 объектов различной инфраструктуры, запустили первый в регионе Медицинский аккредитационно-симуляционный центр, открыли лаборатории в филиале МАУ в Апатитах. Общий объём финансирования работ составил 279 млн рублей, 83% – внебюджетные источники.

«В этом году также запланирован текущий ремонт в «средней мореходке» и запуски научных центров для исследований в самых разных областях. Кроме того, при поддержке председателя Наблюдательного совета МАУ – первого вице-премьера Дениса Валентиновича Мантурова установлен и введён в эксплуатацию первый объект Берегового учебно-тренировочного центра. В этом году планируем строительство второй очереди комплекса. Огромное спасибо Денису Валентиновичу за неоценимую помощь в развитии университета», – сказал глава региона.

Для того, чтобы готовить востребованные для экономики кадры, для рассмотрения и утверждения на Наблюдательном совете подготовлена целевая модель развития университета. Главная задача – к 2030 году повысить технологическую оснащенность, а также внедрить в образовательные программы изучение и работу с искусственным интеллектом. Губернатор напомнил, что такую задачу поставил Президент России Владимир Путин в рамках итогового декабрьского Государственного Совета Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560719/#&gid=1&pid=1