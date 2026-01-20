Итоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%Итоги-2025: последние 11 лет стали самыми тёплыми в истории наблюдений - Всемирная метеорологическая организация
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.01.26 10:15

Итоги-2025: в МАУ обновили свыше 30 объектов различной инфраструктуры

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании обсудили тему развития Мурманского арктического университета, на базе которого по инициативе главы региона и поддержке Президента России будет создан современный студенческий кампус.

«В 2024 и 2025 годах контрольные цифры закрыты на 100%. Важно, что к нам приезжают ребята и из других регионов, и с каждым годом процент таких студентов растет. Это свидетельствует о росте интереса, спроса на наше арктическое образование», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Правительство Мурманской области системно подходит к модернизации образовательных пространств: только в прошлом году обновили свыше 30 объектов различной инфраструктуры, запустили первый в регионе Медицинский аккредитационно-симуляционный центр, открыли лаборатории в филиале МАУ в Апатитах. Общий объём финансирования работ составил 279 млн рублей, 83% – внебюджетные источники.

«В этом году также запланирован текущий ремонт в «средней мореходке» и запуски научных центров для исследований в самых разных областях. Кроме того, при поддержке председателя Наблюдательного совета МАУ – первого вице-премьера Дениса Валентиновича Мантурова установлен и введён в эксплуатацию первый объект Берегового учебно-тренировочного центра. В этом году планируем строительство второй очереди комплекса. Огромное спасибо Денису Валентиновичу за неоценимую помощь в развитии университета», – сказал глава региона.

Для того, чтобы готовить востребованные для экономики кадры, для рассмотрения и утверждения на Наблюдательном совете подготовлена целевая модель развития университета. Главная задача – к 2030 году повысить технологическую оснащенность, а также внедрить в образовательные программы изучение и работу с искусственным интеллектом. Губернатор напомнил, что такую задачу поставил Президент России Владимир Путин в рамках итогового декабрьского Государственного Совета Российской Федерации.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560719/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире15:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:15«Ледоколы войны». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Из офиса — в цех, из найма — в бизнес: более трети мурманчан рассматривают возможность смены профессиональной деятельности-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к евро и фунту-PRO Энергетику (18+)На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)На оперативном совещании рассмотрели итоги отработки обращений граждан и поручений губернатора-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»