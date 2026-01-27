Итоги-2025: В Мурманском морском рыбном порту перевалка снизилась в 1,74 раза

АО «Мурманский морской рыбный порт» в 2025 году обработало 240,5 тысячи тонн грузов против 418,2 тысячи тонн в 2024 году.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу порта, за прошлый год перевалка на АО «ММРП» снизилась в 1,74 раза.

В частности, рыбопродукции (составляет большую часть в структуре грузов порта) было перевалено 191,3 тысячи тонн, что в 1,5 раза меньше по сравнению с показателем предыдущего года. Также сократились объёмы перевалки нефтепродуктов - в 5,7 раза, до 22,8 тысячи тонн, при этом в ноябре-декабре нефтепродукты через ММРП не отгружались.

Доля прочих грузов, напротив, выросла в 2,4 раза - до 26,5 тысячи тонн.

Помимо рыбопродукции, ММРП занимается перевалкой нефти, генеральных грузов для арктических проектов, сырья для АО «Мурманский тарный комбинат», технического оборудования для горнопромышленных предприятий, оборудования для предприятий аквакультуры.

https://www.finmarket.ru/news/6549462