Итоги-2025: в Мурманской области численность индивидуальных предпринимателей практически не изменилась

На территории Мурманской области на 1 января 2026 года в Статистическом регистре Росстата было учтено 18,4 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Как сообщает Мурманскстат, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года их количество практически не изменилось.