Итоги-2025: в Мурманской области число вызовов скорой медицинской помощи для экстренного оказания СМП выше среднероссийского и показателя по Северо-Западу

исло вызовов скорой медпомощи со временем прибытия выездной бригады до места вызова до 20 минут для экстренного оказания СМП составляет 96%. Это выше соответствующего среднероссийского и показателя по Северо-Западу, где он составляет 85,95% и 86,97% соответственно.

На станцию скорой медицинской помощи в этом году поступило 175948 обращений, выполнено 138460 выездов, оказана помощь 141725 северянам, в том числе при сосудистых катастрофах: 4031 пациенту с подозрением на инсульт и 825 пациентам с острым инфарктом миокарда, 16332 пострадавшим в результате несчастных случаев. Проведено 29 успешных реанимаций бригадами СМП, тромболитическая терапия оказана 98 пациентам.

«В ноябре-декабре в связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ нагрузка по вызовам скорой помощи была повышенной. Скорую помощь следует вызывать если держится температура 39 градусов и выше и не купируется жаропонижающими средствами, появилась одышка, чувство нехватки воздуха, затрудненное дыхание, судороги, а также при осложнениях со стороны сопутствующих хронических заболеваний на фоне течения ОРВИ, гриппа. В случаях, не требующих экстренного медицинского вмешательства, можно обратиться в кабинеты неотложной помощи при поликлиниках. По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса они работают и в выходные дни», – отметила Наталья Черкасова, главный врач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, скорая медицинская помощь в экстренной форме осуществляется в первоочередном порядке. Поводами для вызова СМП в экстренной форме являются внезапные острые заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента (ножевое ранение, падение с высоты, отсутствие дыхания, удушье, без сознания). При состояниях без явных признаков угрозы жизни, не требующих срочного медицинского вмешательства, оказание СМП осуществляется в неотложной форме в порядке очерёдности поступления вызовов после приоритетного выполнения вызовов в экстренной форме. Областная станция скорой медицинской помощи представлена 10 подстанциями и 16 постами СМП, расположенными на территории муниципальных образований региона, а также в труднодоступных населённых пунктах. В её структуре 74 выездные бригады СМП. Здесь трудятся 53 врача, 413 сотрудников среднего и младшего медицинского персонала, 278 водителей. По стратегическому плану «На Севере – Жить!» областная станция скорой медицинской помощи регулярно обновляется автомобилями скорой помощи. В настоящее время она оснащена 198 автомобилями.

 

 

