Итоги-2025: в Мурманской области диспансеризацию и профосмотры прошли более 326 тысяч северян

В Мурманской области возможностью проверить состояние своего здоровья в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров за 2025 год воспользовались более 326 тысяч северян, из них 128 тысяч детей. Более 43 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию. Порядка 63,6 тысячи человек направлены на второй этап диспансеризации.

Во время обследований впервые выявлено около 303 тысяч случаев различных заболеваний, из них 8440 случаев впервые выявленных, что подтверждает важность диагностики для выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Среди выявленных заболеваний наибольшее количество пришлось на болезни сердечно-сосудистой системы – 103 тысячи случаев, заболевания пищеварительной системы – около 23,5 тысячи случаев, сахарный диабет – 13,7 тысячи случаев, болезни органов дыхания – более 7,7 тысячи случаев, онкологических заболеваний – более 4,5 тысячи случаев.

Скрининг репродуктивного здоровья прошли 64,7 тысячи северян. Программа по диспансеризации репродуктивного здоровья реализуется в рамках национального проекта «Семья» региональной программы «Охрана материнства и детства» и губернаторского проекта «На Севере – малыш».

Регулярные осмотры рекомендованы каждые три года, начиная с 18 лет, и ежегодно после 40 лет. Записаться на диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства, через портал «Госуслуги», в «личном медицинском кабинете», через интерактивного помощника «диспансеризация» по ссылке: https://t.me/medical_examination_Murmansk_bot и чат-бота в «МАХ» по ссылке: https://max.ru/momc_murmansk_bot. Для населения обеспечена возможность прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в вечерние часы и выходные дни.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения – одно из ключевых направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и стратегического плана «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562220/#&gid=1&pid=1

