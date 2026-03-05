Утверждены даты проведения последних звонков в школах Мурманской области в 2026 годуТри проекта из Мурманской области претендуют на победу в народном голосовании премии «Служение»
Мурманская область. Арктика (16+)05.03.26 16:30

Итоги-2025: в Мурманской области оказана поддержка 38 кинопроектам и 56 российским студиям

В 2025 году в Мурманской области состоялись съёмки 38 полнометражных, короткометражных и документальных фильмов, сериалов и телепередач. Это на шесть проектов больше, чем годом ранее. Системную работу по привлечению кинокомпаний в регион с 2020 года ведёт Центр развития кинопроизводства Мурманской области. Это оперативный орган региональной кинокомиссии, который действует по соглашению с региональным министерством культуры.

Среди проектов, которые снимались в Заполярье в прошлом году, – сериалы «Полная совместимость», «Полярный-5», «Теплый ветер с севера», «Истребители», «Террикон», полнометражные игровые картины «Чудо-Юдо», «Ёлки-12», «Сын», «О рыбах». Также снято 12 документальных лент и 10 короткометражек. Мурманские кинематографисты также внесли значительный вклад в развитие отрасли: в 2025 году они создали девять фильмов.

За прошлый год центр оказал содействие 56 организациям, которые планировали или снимали фильмы в нашем Мурманской области, в том числе киностудиям «Гамма», «Гопкинс фильм», «Ленфильм», студии «Чехов» и другим. Кольское Заполярье как киноплощадку представили на десяти российских кинофорумах, таких как «Российская креативная неделя» в Москве, Московская международная неделя кино, Форум регионального кинематографа «Новый вектор» на Истре и других.

Для начинающих кинематографистов Центр провел 12 обучающих мероприятий: практикумы по репортажной съемке на смартфон, курсы актерского мастерства, подготовка менеджеров по локациям, лекции по истории мурманского кино. В базу кинолокаций Центра добавлено 10 новых объектов – в Мончегорске, Кандалакше, поселках Кильдинстрой, Умба, Кашкаранцы, а также уникальные площадки на шахте Каула-Котсельваара и руднике Северном.

«Рост кинопроизводства в Мурманской области – с 32 до 38 проектов за год – это результат целенаправленной политики в сфере креативных индустрий в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Мы видим, как Заполярье уверенно закрепляет за собой статус востребованной киноплощадки. Благодаря системной работе Центра развития кинопроизводства и пополнению базы локаций уникальными объектами Мурманская область становится ещё привлекательнее для ведущих киностудий страны. И что особенно важно, мы создаём условия для роста местных кадров: 12 обучающих мероприятий за год – это большой вклад в формирование профессионального киносообщества региона», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Планы на 2026 год не менее амбициозны. Например, в конце февраля в Печенгском округе стартовали съёмки полнометражного художественного фильма «Выжить во льдах». Генеральным продюсером картины выступает глава Киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Специально для съёмок неподалеку от Заполярного были построены декорации, воссоздающие образ станции «Восток». В течение года Центр продолжит работу по привлечению интересных проектов, проведёт локейшен-тур для представителей киноиндустрии и усилит подготовку местных специалистов, чтобы не сбавлять набранные темпы развития отрасли.

 

 

