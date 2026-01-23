Итоги-2025: в Мурманской области преобладающим видом несчастных случаев на производстве стало падение с высоты

В прошедшем году Государственной инспекцией труда в Мурманской области всего было зарегистрировано и расследовано 32 несчастных случая на производстве с тяжёлыми последствиями (тяжёлый или смертельный исход, в том числе групповые). В аналогичный период 2024 года таких случаев было 34.

Наибольшее количество происшествий зафиксировано в следующих сферах экономической деятельности: транспортировка и хранение – 8 случаев; обрабатывающие производства – 4 случая; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 4 случая и рыболовство и рыбоводство – 3 случая.

По итогам расследований к основным причинам несчастных случаев в 2025 году отнесены: неудовлетворительная организация производства работ; нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда; несовершенство технологического процесса.

Как отмечает Государственная инспекция труда в Мурманской области, преобладающими видами происшествий стали: падение с высоты; воздействие движущихся предметов, деталей, машин и транспортные происшествия.

