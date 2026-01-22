Итоги-2025: в программе дистанционного мониторинга здоровья приняли участие более 16000 северян

Комплексная программа дистанционного мониторинга показателей здоровья стартовала в Мурманской области 13 января прошлого года. По состоянию на конец декабря свыше 12300 участников имеют артериальную гипертензию, около 2340 — сахарный диабет, а более 730 детей наблюдаются по поводу ЛОР-заболеваний. Благодаря реализации программы у 15% пациентов с артериальной гипертензией были выявлены критические показатели, требующие срочного вмешательства, а у примерно 70% участников достигнуты целевые значения артериального давления и гликемии. Участие в программе предлагается пациентам лечащими врачами на основе медицинских показаний и с учётом установленного диагноза.

Инициатива реализуется по поручению губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере — жить!» и проекта «Северное долголетие» совместно с министерством здравоохранения Мурманской области, Сбербанком и Центром Алмазова. Программа направлена на повышение качества медицинской помощи в регионе, в том числе для взрослых с артериальной гипертензией, пациентов с сахарным диабетом и детей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов.

В основе программы лежат современные цифровые технологии «СберЗдоровье». Пациенты используют удобные приборы: тонометры и глюкометры с автоматической передачей данных через Bluetooth, «умные» камеры здоровья и мобильное приложение. Для тех, кто испытывает трудности с использованием устройств, предусмотрен автоматизированный роботизированный обзвон, а также возможность передачи показателей через мобильное приложение, распознающее данные по фотографии.

Взрослым пациентам по назначению врача выдают «умный» тонометр или глюкометр, данные измерений поступают к врачу онлайн в режиме реального времени. При отклонении показателей врач оперативно связывается с пациентом для коррекции терапии или, при необходимости, принятия экстренных мер, включая рекомендации по вызову скорой помощи.

Для детей используется «умная» камера здоровья. Педиатр или оториноларинголог определяет показания к её применению и выдаёт устройство родителям с подробной инструкцией. Родители делают дома фото или видео ЛОР-органов ребёнка, результаты обрабатываются искусственным интеллектом и передаются врачу, который принимает решение о необходимости планового приёма, неотложной помощи или госпитализации в зависимости от выявленных изменений. Все данные после обработки ИИ поступают на рабочий компьютер лечащего врача, обеспечивая непрерывный мониторинг состояния пациента в режиме реального времени.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560829/#&gid=1&pid=1