Мурманская область. Арктика (16+)26.01.26 09:30

Итоги-2025: в региональный филиал Фонда «Защитники Отечества» за помощью обратились почти 10 тысяч человек

2025 год стал для филиала Фонда «Защитники Отечества» периодом активного развития и значительного укрепления позиций в деле комплексного сопровождения и адресной помощи ветеранам специальной военной операции (СВО) и членам семей погибших бойцов.

За прошедший период в региональный филиал за помощью обратились почти 10 тысяч человек. Особое внимание уделяется тем, кто нуждается в постоянной поддержке: чуть более 3 тысяч человек находятся на персональном сопровождении. Возвращение домой для героев СВО – это начало новой жизни, полной вызовов, с которыми они могли не сталкиваться до участия в боевых действиях.

«Продолжаем развивать в стране комплексную систему поддержки, чтобы окружить защитников и их близких вниманием и заботой. Помощь должна быть эффективной, своевременной и адресной. Команда фонда придерживается индивидуального подхода к каждому обратившемуся, а в решении вопросов нам помогают партнёры: министерства и ведомства, региональные команды, общественные организации. Мы внедряем самые передовые технологии реабилитации защитников, запускаем новые проекты, используем лучшие практики региональных филиалов. Уверена, в следующем году сможем сделать помощь ветеранам СВО и их близким ещё более эффективной», – отметила Анна Цивилева, статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ.

Главная задача – индивидуальный подход. За год помощь получили около 10 тысяч человек, из них более 3 тысяч – на персональном сопровождении. Социальные координаторы играют ключевую роль, выявляя реальные потребности бойцов и их близких через доверительные беседы и составляя детальные планы решения проблем (медицинских, юридических, социальных).

Филиал обработал почти 25 тысяч запросов, предоставляя комплексную помощь: медицинскую реабилитацию, юридическое сопровождение, социальную адаптацию (образование, трудоустройство) и психологическую поддержку.

Эффективное взаимодействие с профильными ведомствами позволило удовлетворить 90% обращений. В 2025 году наблюдался значительный рост обращений за оказанием юридической помощи, в том числе бесплатной. За прошедший период в филиал фонда было заявлено почти 4 тысячи юридических вопросов. К их решению были привлечены высококвалифицированные специалисты Министерства юстиции Мурманской области и адвокаты в рамках бесплатной юридической помощи.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Мурманской области активно работал над созданием безопасных и комфортных условий проживания для ветеранов, особенно для тех, кто имеет ограничения по здоровью (ампутации, нарушения опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения). Благодаря этим усилиям, Мурманская область заняла третье место в рейтинге фонда по организации социального сопровождения ветеранов в части адаптации жилья.

Взаимодействуя с профильными учреждениями региона, филиал помог ветеранам с инвалидностью получить высокофункциональные ТСР. Так, 12 подопечных были обеспечены спортивными протезами, после чего прошли реабилитацию и освоили навыки их использования в ведущих российских центрах.

С мая 2025 года в перечень ТСР для ветеранов с инвалидностью включена адаптивная одежда. Специализированные комплекты (летние, демисезонные, зимние), разработанные с учётом особенностей ветеранов СВО, теперь доступны для получения. Процесс оформления максимально упрощен: социальный координатор поможет собрать документы и снять мерки на дому.

Руководитель регионального филиала фонда Жанна Макарова (фото) подчеркнула ключевые принципы работы организации, выразив глубокую благодарность участникам специальной военной операции и заверив в неизменной поддержке: «Вы не одни. Государственный фонд «Защитники Отечества» – это ваша опора. Мы ценим ваш вклад и делаем все возможное, чтобы ваша жизнь после службы была достойной, комфортной и счастливой. Ваше благополучие – наша главная задача».

Напомним, Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

 

 

Фото предоставлено заместителем руководителя по связям с общественностью и государственными органами власти фонда «Защитники Отечества» Ольга Корвякова.

 

