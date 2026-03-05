Утверждены даты проведения последних звонков в школах Мурманской области в 2026 годуТри проекта из Мурманской области претендуют на победу в народном голосовании премии «Служение»
Мурманская область. Арктика (16+)05.03.26 13:30

Итоги-2025: в результате работы судебных приставов-исполнителей нашего региона взыскано 8 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем в 2024 году

В Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области состоялось заседание коллегии, в ходе которого были подведены итоги работы ведомства в 2025 году и определены задачи на текущий год, а также комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы.

В заседании коллегии приняли участие сотрудники ведомства, руководители органов законодательной и исполнительной власти региона, представители судейского сообщества.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, главный судебный пристав региона Валерий Берняцкий в своём выступлении отметил, что в 2025 году в подразделениях управления на исполнении находилось более 873 тысяч исполнительных документов. В результате работы судебных приставов-исполнителей взыскано 8 миллиардов рублей. Это более чем на 1 миллиард больше, чем в 2024 году. В бюджетную систему Российской Федерации взыскано и перечислено более 825 миллиона рублей за счёт взыскания фискальных платежей и исполнительского сбора.

- В зоне нашего постоянного внимания такие социально значимые производства как взыскание алиментов и заработной платы, - подчеркнул главный судебный пристав региона. - В результате применения всех мер, которые даёт закон для защиты интересов несовершеннолетних, взыскано более 990 миллионов рублей, что на 134 миллиона рублей больше, чем в 2024 году. Взыскано свыше 44 миллиона рублей задолженности по заработной плате.

На особом контроле находятся вопросы обеспечения прав военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. За период проведения специальной военной операции приостановлено 28,4 тысячи исполнительных производств в отношении лиц, принимающих в ней участие, прекращено 2,3 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности по кредитам.

Главным результатом работы в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов является недопущение чрезвычайных происшествий в зданиях и помещениях федеральных судов и судебных участков мировых судей. Валерий Берняцкий подчеркнул, что сотрудники обеспечили безопасность свыше 4 тысяч судебных заседаний и 36 тысяч заявок на обеспечение безопасности судебных приставов-исполнителей при совершении ими исполнительных действий. При осуществлении контроля за пропуском граждан в здания судов и в помещения подразделений Управления выявили более 1,5 тысячи предметов, запрещенных к проносу.

В мероприятии приняла участие руководитель аппарата областной Думы Светлана Виденеева.

- Обеспечение правосудия, защита конституционных прав граждан и интересов государства, пополнение бюджета – вот далеко не полный перечень ключевых направлений работы, которую, как показывает статистика прошлого года, ведомство ведёт целенаправленно, системно, с положительными результатами, - подчеркнула Светлана Виденеева. - Отдельно хотелось бы отметить успешную работу службы судебных приставов по наиболее социально значимым направлениям - обеспечению прав несовершеннолетних детей и взысканию заработной платы.

Руководитель аппарата поблагодарила сотрудников управления за вклад в развитие Кольского края и по поручению председателя регионального парламента вручила награды областной Думы.

Традиционно итоговая коллегия завершилась вручением ведомственных наград наиболее отличившимся в служебной деятельности сотрудникам управления.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

