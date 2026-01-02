Итоги-2025: за 10 месяцев организации региона прибыли получили меньше, но и убытки снизились

Мурманскстат опубликовал сведения о финансовых результатах деятельности организаций Мурманской области в январе–октябре 2025 года.

Как сообщает региональное статистическое ведомство, в январе-октябре прошлого года организациями региона получено 89,7 млрд рублей прибыли и 31,6 млрд рублей убытка (в январе–октябре 2024 года – соответственно 106,5 млрд рублей и 59,3 млрд рублей).

Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций региона сложился в размере 58,1 млрд рублей прибыли (по отношению к уровню января–октября 2024 года повысился на 23,2%).

В общем количестве организаций доля убыточных по отношению к уровню января–октября 2024 года увеличилась на 3,0 процентного пункта и составила 41,2%.