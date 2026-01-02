Мурманская область. Арктика (16+)02.01.26 16:00
Итоги-2025: за 10 месяцев организации региона прибыли получили меньше, но и убытки снизились
Мурманскстат опубликовал сведения о финансовых результатах деятельности организаций Мурманской области в январе–октябре 2025 года.
Как сообщает региональное статистическое ведомство, в январе-октябре прошлого года организациями региона получено 89,7 млрд рублей прибыли и 31,6 млрд рублей убытка (в январе–октябре 2024 года – соответственно 106,5 млрд рублей и 59,3 млрд рублей).
Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций региона сложился в размере 58,1 млрд рублей прибыли (по отношению к уровню января–октября 2024 года повысился на 23,2%).
В общем количестве организаций доля убыточных по отношению к уровню января–октября 2024 года увеличилась на 3,0 процентного пункта и составила 41,2%.
Последние комментарии
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
