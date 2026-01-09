Итоги-2025: за длинным рублём надо ехать в МосквуВ России раз в два года будут анализировать экономическое положение пенсионеров
09.01.26

Итоги-2025: за длинным рублём надо ехать в Москву

По итогам 2025 года самые высокие душевые доходы оказались в Москве (105 тысяч рублей в месяц), Химках (96), Одинцово (95), Реутове (95) и Красногорске (94). Из городов вне московского региона в число лидеров входит Санкт-Петербург (92 тысячи рублей), Пушкин (85), Колпино (84), а также Екатеринбург (78), Краснодар (76) и Сочи (75 тысяч рублей в месяц).

Такие данные содержатся в традиционном мониторинге качества жизни населения, который проводит Финансовый университет при правительстве России, пишет «Российская газета». Исследование охватило 170 городов с населением более 100 тысяч человек.

Оценки душевых денежных доходов были получены на основании данных о потребительской активности населения городов, собранных с использованием социологических исследований, а также статистики по городам и регионам России из открытых источников. Также использовалось математическое моделирование уровня благополучия населения.

«Денежные доходы - это широкий показатель, который включает себя зарплату наёмных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты - пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по ценным бумагам, другие инвестиционные доходы, а также прочие денежные поступления. И в этом его ценность, так как он более полно отражает реальное благополучие населения по территории страны, - поясняет декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. - И здесь мало изменений по сравнению с предыдущими периодами. Лидируют Москва, Московский регион, а также крупные российские промышленные и финансовые центры».

Больше всего за год доходы выросли в Симферополе (37%), Одинцово, Владикавказе, Ростове-на-Дону и Химках (по 36%), Прокопьевске (34%), Ставрополе (33%), Королеве (32%), Сочи, Пензе, Краснодаре, Кисловодске, Назрани и Подольске (по 31%).

