Итоги-2025: жилищная сфера региона демонстрирует устойчивый рост

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 23 декабря на итоговом в этом году заседании правительства Мурманской области рассмотрели ключевые результаты и перспективы реализации губернаторского плана «На Севере – Жить!».

Основное внимание — динамично развивающемуся в регионе жилищному строительству и комплексному благоустройству городской среды.

Так, жилищная сфера региона демонстрирует устойчивый рост. С 2019 года средний объём ввода жилья увеличился более чем в 3 раза, а индивидуального жилищного строительства — более чем в 5 раз.

В настоящее время в активной стадии строительства находится более 20 многоквартирных домов общей площадью около 148 тыс.яч кв. метров. Для инвесторов и резидентов Арктической зоны действуют специальные льготы, максимально упрощены процедуры выделения земельных участков и получения градостроительной документации. Предусмотрена компенсация затрат на сложные технологические подключения. Каждый проект получает индивидуальное сопровождение на всех этапах — от идеи до сдачи дома.

«Застройщики неоднократно отмечали, что скорость — от момента выбора участка до выхода на стройплощадку и получения разрешения на строительство — в новых условиях стала самой высокой. За это хочу поблагодарить всю команду. Это крайне важно, потому что содействие в организации строительства — ключевой фактор. Мощным катализатором рынка стала льготная арктическая ипотека под 2%, поддержанная Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня по арктической и семейной ипотеке новое жильё приобрели 2300 семей. Общий объём одобренных средств — 8 миллиардов рублей. Основной спрос, конечно, приходится на саму «Арктическую ипотеку» — это 60%, и еще 20% — на «Семейную ипотеку», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

В заседании приняли участие главы муниципалитетов, строители и застройщики региона. К участникам встречи обратился Почётный житель Мурманской области, заслуженный строитель России Николай Бережной: «Наконец-то в Мурманской области начало всё строиться — появились башенные краны. Желаю, чтобы отрасль двигалась вперёд и наращивала темпы. Ведь благодаря стройке обновляются города, у молодёжи появляется уверенность в перспективности нашего края и в том, что здесь можно создавать семьи и жить. Но есть и предложения – необходимо готовить свои кадры и базу стройиндустрии. Кроме кирпича мы можем в Мурманской области выпускать все стройматериалы».

Новое жильё уже появилось в Мурманске, впереди — реализация проектов по всему региону: в Североморске, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Заполярном, Полярных Зорях, Ковдоре, Снежногорске, Кандалакше и Оленегорске. Это подтверждает сбалансированное развитие всех территорий. Особых успехов область достигла в сфере индивидуального жилищного строительства. По региональной программе «Свой дом в Арктике» уже выдано более 1600 сертификатов, а построено свыше 1200 домов. Программа будет продолжена в 2026 году.

Благоустройство — второй важнейший блок работы. Работы по приведению в порядок общественных пространств проведены во всех населенных пунктах области. За последние шесть лет в регионе установили более 450 современных детских и спортивных площадок. В рамках программы инициативного бюджетирования «На Севере — твой проект!» реализованы около 450 идей, предложенных самими жителями.

«В 2024 году Мурманская область заняла 1-е место среди всех арктических регионов России и вошла в топ-15 субъектов РФ по индексу качества городской среды, поднявшись на 14-ю позицию в общероссийском рейтинге. Но главное — не рейтинги и цифры. Важно изменение качества жизни людей», — отметил Андрей Чибис.

В Мурманской области благоустроено свыше 150 общественных территорий и создано 6 видовых площадок. Реализовано более 30 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

«В Мурманске, например, мы видим, как преобразилась «Родина». Открылась часть улицы Ленинградской, до конца года мы её откроем полностью, для того чтобы люди могли пользоваться этой территорией. У нас уже другой облик центра города — это и архитектурно-художественная подсветка, плюс у нас в этом году очень интересное новогоднее оформление. Как только мы дождемся подходящую погоду мы зальем каток. Это место, в котором хочется гулять, в котором хочется проводить время», – сказала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Вся актуальная информация о новых жилищных проектах, мерах господдержки и доступных участках собрана на платформе «Наш Север» в разделе «Недвижимость Арктики». Портал служит удобным инструментом как для жителей, планирующих улучшить свои жилищные условия, так и для инвесторов и застройщиков.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31607&page=1