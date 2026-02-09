Мурманская области вошла в список регионов, где средняя пенсия превышает 30 тысяч рублейМурманские областные театры вошли в федеральную программу «Большие гастроли» на 2026 год
Итоги-2025: жители Мурманской области активно оформляют права на землю

В 2025 году количество поставленных на государственный кадастровый учёт земельных участков и зарегистрированных на них прав северян выросло почти вдвое (8506 – в 2024 году, 15586 – в 2025 году).

«Вновь вернулся интерес к землям арктического гектара, количество образованных земельных участков в рамках данной программы увеличилось более чем в 2,3 раза, а участков, предоставленных по договорам безвозмездного срочного пользования в 2,1 раза по сравнению с 2024 годом», – отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

В 2025 году вступили в силу положения федерального закона №487-ФЗ, которым был введен принцип «построил – оформи». То есть, эксплуатировать построенные здания и сооружения можно только после их оформления.

Этим же законом установлено правило, по которому регистрация прав или сделок возможна только в отношении земельных участков с точными границами. Это значит: продавцу участка, границы которого не соответствуют требованиям или вообще отсутствуют в ЕГРН, до совершения сделки необходимо дополнить сведения о своем земельном участке. Необходимо это для того, чтобы покупатель понимал, какой именно земельный участок он приобретает.

Кроме того, если вы продаёте (или осуществляете какую-либо другую сделку) со своим объектом недвижимости, который стоит на земельном участке без установленных границ, то регистрация перехода прав будет приостановлена.

По словам Анны Бойко, данные нововведения стимулировали мурманчан активней заняться оформлением своих прав на недвижимость и актуализацией сведений о границах земельных участков. Объём обращений за постановкой на кадастровый учёт и регистрацией прав на здания в прошлом году вырос в 1,8 раз (с 2,3 тысячи в 2024 году до 4,2 тысячи в 2025 году), 34% составил рост обращений по учёту изменений.

