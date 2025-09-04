Итоги августа в АО «ММТП»: снижение грузооборота сохраняется на прежнем уровне

По итогам августа 2025 года грузооборот Мурманского морского торгового порта составил 645 тысяч тонн. Это в 2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Номенклатура грузов в августе составила: 47% приходится на уголь, 51% на железорудный концентрат, 2% на инертный и генеральный грузы.

Как сообщает t.me/s/murport51, всего же с начала года за 8 месяцев порт обработал 7,449 млн тонн грузов. Отметим, что в январе-августе 2024 года ММТП перевалил 9,952 млн тонн. Таким образом, в этом году показатель снизился на 25,2%.

Продолжающееся сокращение перевалки в ММТП связывают в первую очередь с действующими высокими железнодорожными тарифами для грузоотправителей. Также на работу порта повлияло снижение объёмов экспорта угля.

Мощности порта рассчитаны на перевалку 24 млн тонн груза в год.

Напомним, по итогам июля текущего года грузооборот ММТП уменьшился в 2,3 раза, за первое полугодие 2025 года снижение составило 14,6%.