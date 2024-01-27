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Мурманская область. Арктика (16+)27.01.24 17:00

Итоги деятельности регионального УФСИН России за 2023 год подвели на заседании коллегии

В Мурманске прошло расширенное заседание коллегии УФСИН. В нём принял участие депутат регионального парламента Алексей Гиляров. В работе коллегии также участвовали представители прокуратуры, областного суда, следственного комитета, МЧС, Росгвардии, УФСБ России по Мурманской области, региональных министерств и общественных организаций.

В центре внимания итоги деятельности ведомства за прошлый год.

- В целом, судя по представленным цифрам и данным, пенитенциарная система в регионе справляется с возложенными на неё функциональными обязанностями, - подчеркнул Алексей Гиляров.

Парламентарий отдельно акцентировал внимание на производственной деятельности службы исполнения наказаний.

- Подразделения УФСИН по Мурманской области производят спецодежду, мебель, площадки для сбора коммунальных отходов, парковые скамейки, элементы декора и многое другое, - сказал Алексей Гиляров. - У этого есть ряд преимуществ перед теми товарами, которые завозятся из-за пределов Кольского полуострова. В том числе, и по цене, и по качеству. Кроме того, у покупателя или заказчика всегда есть возможность обратиться к производителю напрямую, если возникнут какие-то претензии или пожелания.

По мнению депутата, торговым сетям, коммунальным предприятиям, а также бюджетным организациям следует больше обращать внимания на продукцию, которая производится в системе УФСИН Мурманской области.

- Это позволит не только расширить ассортимент предлагаемых товаров и услуг, сэкономить средства, в том числе и бюджетные, но и поддержит нашу пенитенциарную систему, в которой труд является одним из существенных элементов исправления осужденных, - подчеркнул он.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/7a3/kzyuacp4r4p98d78krpoau5h1w7vjxlo.jpg

 

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