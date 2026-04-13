13.04.26 08:45

Итоги фестиваля «НаМОДнение-2026»: коллектив Мурманского технологического колледжа сервиса представит наш регион на Международном конкурсе «Русский силуэт»

В Мурманском областном художественном музее завершился 26-й фестиваль молодых дизайнеров «НаМОДнение». В этом году организаторы получили почти 40 заявок от творческих коллективов из разных регионов страны, в финальный гала-показ вышли 16 лучших работ. Конкурс объединил 500 участников из Мурманской, Ленинградской, Архангельской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Иваново, Вологды, Петрозаводска и Шахт Ростовской области.

В открытии фестиваля приняли участие министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис, председатель жюри, директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова, а также почётные гости – дизайнер, официальный представитель Международного конкурса молодых дизайнеров одежды «Русский силуэт» Александра Гапанович и креативный директор Московского Дома моды «ХакаМа» Михаил Манаков.

«НаМОДнение – это не просто фестиваль моды, это действительно та площадка, где талантливые и креативные молодые люди могут воплотить свои самые смелые идеи. Сама география участников и количество заявок говорят о том, что проект востребован. Сегодня креативные индустрии становятся драйвером развития экономики, и правительство Мурманской области уделяет этому направлению особое внимание. Отмечу, что по итогам 2025 года наш регион вошёл в топ-20 субъектов России по развитию креативных индустрий. И фестиваль «НаМОДнение» – уверенный старт для молодежи в этой сфере», – отметила Ольга Обухова.

В этом году молодые дизайнеры представили несколько коллекций, вдохновленных народной культурой России. Названия «Чур меня, Чур», «Жатва», «Неваляшка» и «Конь-огонь» говорят сами за себя. Также особое внимание творцы уделили сказочным мотивам, региональному орнаменту и морской тематике.

Одним из победителей фестиваля стал творческий коллектив Мурманского технологического колледжа сервиса с коллекцией «Я думала, это весна, а это оттепель». Авторы получили возможность пройти стажировку на Московской неделе моды под руководством Александры Гапанович, а также представят Мурманскую область на Международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский силуэт» в Москве. Второй сертификат на стажировку – в Доме моды Лены Макашовой «ХакаМа» – вручён авторам коллекции «Море волнуется» из Мурманского арктического университета.

«Фестиваль живёт уже 26 лет, а это значит, что он действительно нужен людям. Здесь молодые дизайнеры находят стартовую площадку для своего творчества и будущего дела. Наши модельеры умеют найти ту самую изюминку Севера, его силу и хрупкость, и воплотить это в коллекциях. Яркий пример – Александра Гапанович, которая стала известна во всем мире и доказала, что красота Арктики может быть признана везде. И особенно отрадно, что эту традицию подхватывает молодежь. Как преподаватель вуза, я вижу, как студенты гордятся местом, где живут, и умеют транслировать это в своих коллекциях. Для меня это очень важно», – подчеркнула Евгения Чибис.

Дипломы I степени в конкурсе «ART-couture» завоевали коллекции «Море волнуется» (Мурманский арктический университет) и «Я думала, это весна, а это оттепель» (МТКС). В конкурсе «Откровение» лучшими стали театр моды «Самосотворение» из Снежногорска, театр моды «Эксклюзив» из Новодвинска и юные модельеры из Ковдора. В номинации «Эскиз» победила Мария Маринина из Колы, в «Ренессанс-апсайклинге» – школа дизайна «Моделина» из Коряжмы. Специальный приз в номинации «Этно-код: Россия» получила Мария Черепанова из Петрозаводска, а в номинации «На Севере шить» победил «Клуб MSFD» из Москвы.

Фестиваль «НаМОДнение» проводится в Мурманске с 2000 года. С 2023 года он получил статус регионального отборочного этапа Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» под руководством Татьяны Михалковой. Организаторами выступают Министерство культуры Мурманской области и областной художественный музей при поддержке правительства региона в рамках народной программы «На Севере – жить!».

 

 

 

Фото (Антон КЛИМОВСКИЙ): https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457287217%2Fwall-139605315_32445

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
