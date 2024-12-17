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Мурманская область. Арктика (16+)17.12.24 12:00

Итоги года: какие сферы и профессии в Мурманской области оказались самыми «богатыми» в 2024 году

Аналитики hh.ru подвели итоги 2024 года и выяснили, какие профессии оказались самыми прибыльными с точки зрения роста возможного дохода за год, а также в каких регионах страны активнее всего росла предлагаемая работодателями зарплата.

Сферы с самым активным ростом зарплат

Гонка зарплат в Мурманской области остаётся на высоком уровне. Сегодня средний заработок, который указывают в вакансиях местные компании, достиг 73,5 тысячи. За год прирост в более чем 10 тысяч рублей. Ещё в прошлом году подобной динамики не было. А по ряду профессиональных сфер зарплатные скачки ещё более яркие.

Так, сильнее всего за год доход вырос в сфере административного персонала (+101%, или на 58,7 тысячи - до 116,6 тысячи рублей). На втором месте по динамике прироста дохода оказалась сфера обслуживания (+59%, или на 42,3 тысячи рублей - до 114,4 тысячи). На третьем месте – сфера науки и образования, здесь зарплаты в вакансиях выросли на 33%, или 15 тысячи - до 60 тысячи рублей. Топ-менеджерам нарастили возможный доход в вакансиях на 31%, или до 129,7 тысячи рублей.

Профсфера

2024

2023

Динамика

за год

 Административный персонал

116 600 ₽

57 892 ₽

58 708 ₽

101%

 Домашний, обслуживающий персонал

114 444 ₽

72 130 ₽

42 314 ₽

59%

 Наука, образование

60 000 ₽

45 000 ₽

15 000 ₽

33%

 Высший и средний менеджмент

129 781 ₽

99 365 ₽

30 416 ₽

31%

 Транспорт, логистика, перевозки

120 055 ₽

92 059 ₽

27 996 ₽

30%

 Медицина, фармацевтика

78 503 ₽

60 385 ₽

18 118 ₽

30%

 Производство, сервисное

обслуживание

98 626 ₽

77 861 ₽

20 765 ₽

27%

 Строительство, недвижимость

100 018 ₽

79 934 ₽

20 084 ₽

25%

 Рабочий персонал

100 000 ₽

80 000 ₽

20 000 ₽

25%

 Туризм, гостиницы, рестораны

59 055 ₽

48 122 ₽

10 934 ₽

23%

 Маркетинг, реклама, PR

69 071 ₽

56 477 ₽

12 594 ₽

22%

 Юристы

76 168 ₽

62 307 ₽

13 861 ₽

22%

 Автомобильный бизнес

113 145 ₽

94 336 ₽

18 809 ₽

20%

 Розничная торговля

62 138 ₽

52 248 ₽

9 890 ₽

19%

 Сельское хозяйство

99 924 ₽

85 085 ₽

14 839 ₽

17%

 Добыча сырья

99 145 ₽

84 513 ₽

14 632 ₽

17%

 Продажи, обслуживание клиентов

64 818 ₽

55 392 ₽

9 425 ₽

17%

 Финансы, бухгалтерия

67 105 ₽

57 686 ₽

9 419 ₽

16%

 Информационные технологии

69 742 ₽

61 333 ₽

8 409 ₽

14%

 Безопасность

63 044 ₽

58 155 ₽

4 890 ₽

8%

 Управление персоналом, тренинги

66 096 ₽

63 412 ₽

2 684 ₽

4%

 

Рейтинг регионов по динамике роста предлагаемых зарплат

По итогам за 2024 год в общероссийском рейтинге Мурманская область занимает 19 место по уровню дохода местного жителя. В первой пятёрке по итогам года оказались Чукотский АО (117 тысяч), Магаданская область (113 тысяч), НАО (104 тысячи), ЯНАО (102 тысячи), Москва (100 тысяч рублей).

А вот среди регионов СЗФО Мурманская область заняла 3-е место по уровню среднего дохода местного жителя – здесь медианная зарплата достигла 73,5 тысячи рублей. Также отметим, что наиболее активная динамика средних зарплат в СЗФО наблюдается в Архангельской области (+33% за год).

Регион СЗФО

2024

2023

Динамика за год

Ненецкий АО

104 098 ₽

82 173 ₽

21 925 ₽

27%

Санкт-Петербург

80 000 ₽

70 000 ₽

10 000 ₽

14%

Мурманская область

73 569 ₽

60 000 ₽

13 569 ₽

23%

Ленинградская область

70 868 ₽

59 324 ₽

11 544 ₽

19%

Республика Коми

70 828 ₽

58 773 ₽

12 055 ₽

21%

Архангельская область

66 789 ₽

50 065 ₽

16 725 ₽

33%

Республика Карелия

63 097 ₽

50 000 ₽

13 097 ₽

26%

Калининградская область

58 376 ₽

48 653 ₽

9 723 ₽

20%

Вологодская область

57 021 ₽

47 146 ₽

9 875 ₽

21%

Новгородская область

54 370 ₽

49 874 ₽

4 496 ₽

9%

Псковская область

53 506 ₽

47 312 ₽

6 193 ₽

13%

 

«Ещё одним важным итогом 2024 года на рынке труда Мурманской области стало то, что работодатели наконец-то стали в массе своей предлагать зарплату выше той, которую чаще всего запрашивают соискатели. Так, в конце 2024 года мы отметили тренд, когда средняя предлагаемая зарплата превысила среднюю ожидаемую по региону (70 тысяч рублей). В целом запросы местных жителей с начала года выросли на 10 тысяч рублей. При этом, конечно, остается ряд сфер, где зарплатные ожидания не оправдываются, но их стало существенно меньше, чем годом ранее», отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

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