Итоги года: какие сферы и профессии в Мурманской области оказались самыми «богатыми» в 2024 году

Аналитики hh.ru подвели итоги 2024 года и выяснили, какие профессии оказались самыми прибыльными с точки зрения роста возможного дохода за год, а также в каких регионах страны активнее всего росла предлагаемая работодателями зарплата.

Сферы с самым активным ростом зарплат

Гонка зарплат в Мурманской области остаётся на высоком уровне. Сегодня средний заработок, который указывают в вакансиях местные компании, достиг 73,5 тысячи. За год прирост в более чем 10 тысяч рублей. Ещё в прошлом году подобной динамики не было. А по ряду профессиональных сфер зарплатные скачки ещё более яркие.

Так, сильнее всего за год доход вырос в сфере административного персонала (+101%, или на 58,7 тысячи - до 116,6 тысячи рублей). На втором месте по динамике прироста дохода оказалась сфера обслуживания (+59%, или на 42,3 тысячи рублей - до 114,4 тысячи). На третьем месте – сфера науки и образования, здесь зарплаты в вакансиях выросли на 33%, или 15 тысячи - до 60 тысячи рублей. Топ-менеджерам нарастили возможный доход в вакансиях на 31%, или до 129,7 тысячи рублей.

Профсфера 2024 2023 Динамика за год Административный персонал 116 600 ₽ 57 892 ₽ 58 708 ₽ 101% Домашний, обслуживающий персонал 114 444 ₽ 72 130 ₽ 42 314 ₽ 59% Наука, образование 60 000 ₽ 45 000 ₽ 15 000 ₽ 33% Высший и средний менеджмент 129 781 ₽ 99 365 ₽ 30 416 ₽ 31% Транспорт, логистика, перевозки 120 055 ₽ 92 059 ₽ 27 996 ₽ 30% Медицина, фармацевтика 78 503 ₽ 60 385 ₽ 18 118 ₽ 30% Производство, сервисное обслуживание 98 626 ₽ 77 861 ₽ 20 765 ₽ 27% Строительство, недвижимость 100 018 ₽ 79 934 ₽ 20 084 ₽ 25% Рабочий персонал 100 000 ₽ 80 000 ₽ 20 000 ₽ 25% Туризм, гостиницы, рестораны 59 055 ₽ 48 122 ₽ 10 934 ₽ 23% Маркетинг, реклама, PR 69 071 ₽ 56 477 ₽ 12 594 ₽ 22% Юристы 76 168 ₽ 62 307 ₽ 13 861 ₽ 22% Автомобильный бизнес 113 145 ₽ 94 336 ₽ 18 809 ₽ 20% Розничная торговля 62 138 ₽ 52 248 ₽ 9 890 ₽ 19% Сельское хозяйство 99 924 ₽ 85 085 ₽ 14 839 ₽ 17% Добыча сырья 99 145 ₽ 84 513 ₽ 14 632 ₽ 17% Продажи, обслуживание клиентов 64 818 ₽ 55 392 ₽ 9 425 ₽ 17% Финансы, бухгалтерия 67 105 ₽ 57 686 ₽ 9 419 ₽ 16% Информационные технологии 69 742 ₽ 61 333 ₽ 8 409 ₽ 14% Безопасность 63 044 ₽ 58 155 ₽ 4 890 ₽ 8% Управление персоналом, тренинги 66 096 ₽ 63 412 ₽ 2 684 ₽ 4%

Рейтинг регионов по динамике роста предлагаемых зарплат

По итогам за 2024 год в общероссийском рейтинге Мурманская область занимает 19 место по уровню дохода местного жителя. В первой пятёрке по итогам года оказались Чукотский АО (117 тысяч), Магаданская область (113 тысяч), НАО (104 тысячи), ЯНАО (102 тысячи), Москва (100 тысяч рублей).

А вот среди регионов СЗФО Мурманская область заняла 3-е место по уровню среднего дохода местного жителя – здесь медианная зарплата достигла 73,5 тысячи рублей. Также отметим, что наиболее активная динамика средних зарплат в СЗФО наблюдается в Архангельской области (+33% за год).

Регион СЗФО 2024 2023 Динамика за год Ненецкий АО 104 098 ₽ 82 173 ₽ 21 925 ₽ 27% Санкт-Петербург 80 000 ₽ 70 000 ₽ 10 000 ₽ 14% Мурманская область 73 569 ₽ 60 000 ₽ 13 569 ₽ 23% Ленинградская область 70 868 ₽ 59 324 ₽ 11 544 ₽ 19% Республика Коми 70 828 ₽ 58 773 ₽ 12 055 ₽ 21% Архангельская область 66 789 ₽ 50 065 ₽ 16 725 ₽ 33% Республика Карелия 63 097 ₽ 50 000 ₽ 13 097 ₽ 26% Калининградская область 58 376 ₽ 48 653 ₽ 9 723 ₽ 20% Вологодская область 57 021 ₽ 47 146 ₽ 9 875 ₽ 21% Новгородская область 54 370 ₽ 49 874 ₽ 4 496 ₽ 9% Псковская область 53 506 ₽ 47 312 ₽ 6 193 ₽ 13%

«Ещё одним важным итогом 2024 года на рынке труда Мурманской области стало то, что работодатели наконец-то стали в массе своей предлагать зарплату выше той, которую чаще всего запрашивают соискатели. Так, в конце 2024 года мы отметили тренд, когда средняя предлагаемая зарплата превысила среднюю ожидаемую по региону (70 тысяч рублей). В целом запросы местных жителей с начала года выросли на 10 тысяч рублей. При этом, конечно, остается ряд сфер, где зарплатные ожидания не оправдываются, но их стало существенно меньше, чем годом ранее», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.