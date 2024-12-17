Итоги года: какие сферы и профессии в Мурманской области оказались самыми «богатыми» в 2024 году
Аналитики hh.ru подвели итоги 2024 года и выяснили, какие профессии оказались самыми прибыльными с точки зрения роста возможного дохода за год, а также в каких регионах страны активнее всего росла предлагаемая работодателями зарплата.
Сферы с самым активным ростом зарплат
Гонка зарплат в Мурманской области остаётся на высоком уровне. Сегодня средний заработок, который указывают в вакансиях местные компании, достиг 73,5 тысячи. За год прирост в более чем 10 тысяч рублей. Ещё в прошлом году подобной динамики не было. А по ряду профессиональных сфер зарплатные скачки ещё более яркие.
Так, сильнее всего за год доход вырос в сфере административного персонала (+101%, или на 58,7 тысячи - до 116,6 тысячи рублей). На втором месте по динамике прироста дохода оказалась сфера обслуживания (+59%, или на 42,3 тысячи рублей - до 114,4 тысячи). На третьем месте – сфера науки и образования, здесь зарплаты в вакансиях выросли на 33%, или 15 тысячи - до 60 тысячи рублей. Топ-менеджерам нарастили возможный доход в вакансиях на 31%, или до 129,7 тысячи рублей.
|
Профсфера
|
2024
|
2023
|
Динамика
за год
|
Административный персонал
|
116 600 ₽
|
57 892 ₽
|
58 708 ₽
|
101%
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
114 444 ₽
|
72 130 ₽
|
42 314 ₽
|
59%
|
Наука, образование
|
60 000 ₽
|
45 000 ₽
|
15 000 ₽
|
33%
|
Высший и средний менеджмент
|
129 781 ₽
|
99 365 ₽
|
30 416 ₽
|
31%
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
120 055 ₽
|
92 059 ₽
|
27 996 ₽
|
30%
|
Медицина, фармацевтика
|
78 503 ₽
|
60 385 ₽
|
18 118 ₽
|
30%
|
Производство, сервисное
обслуживание
|
98 626 ₽
|
77 861 ₽
|
20 765 ₽
|
27%
|
Строительство, недвижимость
|
100 018 ₽
|
79 934 ₽
|
20 084 ₽
|
25%
|
Рабочий персонал
|
100 000 ₽
|
80 000 ₽
|
20 000 ₽
|
25%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
59 055 ₽
|
48 122 ₽
|
10 934 ₽
|
23%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
69 071 ₽
|
56 477 ₽
|
12 594 ₽
|
22%
|
Юристы
|
76 168 ₽
|
62 307 ₽
|
13 861 ₽
|
22%
|
Автомобильный бизнес
|
113 145 ₽
|
94 336 ₽
|
18 809 ₽
|
20%
|
Розничная торговля
|
62 138 ₽
|
52 248 ₽
|
9 890 ₽
|
19%
|
Сельское хозяйство
|
99 924 ₽
|
85 085 ₽
|
14 839 ₽
|
17%
|
Добыча сырья
|
99 145 ₽
|
84 513 ₽
|
14 632 ₽
|
17%
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
64 818 ₽
|
55 392 ₽
|
9 425 ₽
|
17%
|
Финансы, бухгалтерия
|
67 105 ₽
|
57 686 ₽
|
9 419 ₽
|
16%
|
Информационные технологии
|
69 742 ₽
|
61 333 ₽
|
8 409 ₽
|
14%
|
Безопасность
|
63 044 ₽
|
58 155 ₽
|
4 890 ₽
|
8%
|
Управление персоналом, тренинги
|
66 096 ₽
|
63 412 ₽
|
2 684 ₽
|
4%
Рейтинг регионов по динамике роста предлагаемых зарплат
По итогам за 2024 год в общероссийском рейтинге Мурманская область занимает 19 место по уровню дохода местного жителя. В первой пятёрке по итогам года оказались Чукотский АО (117 тысяч), Магаданская область (113 тысяч), НАО (104 тысячи), ЯНАО (102 тысячи), Москва (100 тысяч рублей).
А вот среди регионов СЗФО Мурманская область заняла 3-е место по уровню среднего дохода местного жителя – здесь медианная зарплата достигла 73,5 тысячи рублей. Также отметим, что наиболее активная динамика средних зарплат в СЗФО наблюдается в Архангельской области (+33% за год).
|
Регион СЗФО
|
2024
|
2023
|
Динамика за год
|
Ненецкий АО
|
104 098 ₽
|
82 173 ₽
|
21 925 ₽
|
27%
|
Санкт-Петербург
|
80 000 ₽
|
70 000 ₽
|
10 000 ₽
|
14%
|
Мурманская область
|
73 569 ₽
|
60 000 ₽
|
13 569 ₽
|
23%
|
Ленинградская область
|
70 868 ₽
|
59 324 ₽
|
11 544 ₽
|
19%
|
Республика Коми
|
70 828 ₽
|
58 773 ₽
|
12 055 ₽
|
21%
|
Архангельская область
|
66 789 ₽
|
50 065 ₽
|
16 725 ₽
|
33%
|
Республика Карелия
|
63 097 ₽
|
50 000 ₽
|
13 097 ₽
|
26%
|
Калининградская область
|
58 376 ₽
|
48 653 ₽
|
9 723 ₽
|
20%
|
Вологодская область
|
57 021 ₽
|
47 146 ₽
|
9 875 ₽
|
21%
|
Новгородская область
|
54 370 ₽
|
49 874 ₽
|
4 496 ₽
|
9%
|
Псковская область
|
53 506 ₽
|
47 312 ₽
|
6 193 ₽
|
13%
«Ещё одним важным итогом 2024 года на рынке труда Мурманской области стало то, что работодатели наконец-то стали в массе своей предлагать зарплату выше той, которую чаще всего запрашивают соискатели. Так, в конце 2024 года мы отметили тренд, когда средняя предлагаемая зарплата превысила среднюю ожидаемую по региону (70 тысяч рублей). В целом запросы местных жителей с начала года выросли на 10 тысяч рублей. При этом, конечно, остается ряд сфер, где зарплатные ожидания не оправдываются, но их стало существенно меньше, чем годом ранее», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.