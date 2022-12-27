Итоги года подвели на заседании коллегии Министерства здравоохранения Мурманской области

В мероприятии приняли участие губернатор области Андрей Чибис, заместитель губернатора Оксана Демченко, глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты областной Думы Лена Лукичева, Евгений Тарбаев и Константин Биджоев, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, руководители учреждений здравоохранения и страховых компаний.

Приветствуя участников заседания, Сергей Дубовой отметил, что вопросы здравоохранения значимы не только для профессионального сообщества, но и для всех жителей Мурманской области:

— Возможность получить качественную и своевременную помощь напрямую связана с подготовкой и привлечением кадров в наш регион. Работа в этом направлении идет, в том числе на законодательном уровне. С удовлетворением отмечу, что ее можно считать эффективной во многом благодаря слаженному и оперативному взаимодействию между областной Думой и правительством Мурманской области.

Парламентарий напомнил, что в этом году внимание законодателей было направлено на вопросы социальной поддержки и стимулирования отдельных категорий медицинских работников. В частности, принят закон, увеличивающий размер выплат врачам, устраивающимся на работу с 1 января 2023 года в малые города Мурманской области. Законодательно предусмотрены компенсации отдельным категориям медицинских работников за аренду жилого помещения, меры социальной поддержки студентам-целевикам. В бюджете области на следующий год предусмотрены серьезные средства – свыше 1,2 млрд рублей на модернизацию первичного звена. Особенно важна первичная помощь, доступность к медицинским услугам, в отдаленных населенных пунктах Мурманской области.

Депутат заострил внимание на цифровизации здравоохранения, которая идёт в регионе, повышая доступность медицинской помощи и происходящем переоснащении профильных учреждений.

Сергей Дубовой поблагодарил медицинских работников за нелегкий труд, пожелал дальнейших успехов в благородной деятельности.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26835/