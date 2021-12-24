Итоги года подводит каждый второй россиянин, главное внимание — доходам и здоровью

Декабрь — традиционное время для подведения итогов: уходящий год будет анализировать каждый второй россиянин. Мужчины уделять больше внимания доходам и карьерному росту, женщины — здоровью и саморазвитию. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором участвовали 4000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Личные итоги 2021 года будут подводить 52% россиян: 30% — просто мысленно проанализируют уходящий год, 18% — запишут для себя, 2% — запостят в соцсетях, ещё 2% сохранят в ином виде.

Женщины чаще мужчин планируют анализировать уходящий год: 57% против 48%. Россияне с зарплатой от 80 тыс. руб. подводят личные итоги года чаще граждан с более низким уровнем заработка (57%).

Из наиболее важных сфер жизни чаще всего анализируют доходы (65%), здоровье (53%) и саморазвитие (51%). Почти каждый второй в конце года задумается о своей карьере (49%), еще 35% будут размышлять о детях, 34% — об отношениях. Каждый третий россиянин будет подводить итоги в сфере образования или повышения квалификации, каждый четвертый — свои хобби, еще 24% — выполненные проекты. Каждый пятый вспомнит свои путешествия (20%), 18% — задумаются о спорте, 12% — о духовном росте.

Подводя итоги года, мужчины чаще анализируют свои доходы, карьеру и выполненные проекты. Для женщин важнее здоровье, саморазвитие и дети. Для старшего поколения важнее здоровье, для россиян до 34 лет — образование и хобби. Чем выше уровень заработной платы, тем больше размышлений в конце года о финансовых итогах, а также о карьере и путешествиях.

По сравнению с прошлым годом, анализировать свои доходы, здоровье, саморазвитие россияне станут чаще. Поездки и путешествия будут также вспоминать чаще, чем в прошлом году, когда коронавирусные ограничения были строже.