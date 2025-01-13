Итоги Года семьи в городе атомщиков: оформили брак 104 пары, развелись 88

Как сообщает Отдел ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, за 2024 год в муниципалитете было зарегистрировано 520 актов гражданского состояния, из них: рождения – 98 (мальчиков - 57; девочек – 41).

Среди популярных имён у мальчиков: Александр, Дмитрий, Иван, Матвей, Роман, Сергей и др.; среди редких: Адам, Гордей, Елисей, Мирон, Глеб, Богдан, Нурлан, Рауль. У девочек самые популярные имена: Анна, Алина, Полина и др., среди редких имён: Агата, Лея, Мелисса, Эмилия, Елизавета-Катерина.

В прошлом году было оформлено 189 актов смерти (мужчин – 97, средний возраст - 65 лет; женщин – 92, средний возраст – 73 года).

В Год семьи в городе атомщиков брак оформили 104 пары северян (средний возраст, вступающих в брак мужчин–39 лет, женщин- 37 лет), а развелись 88 пар (по решению суда – 66, по обоюдному согласию - 22)