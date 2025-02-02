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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.25 16:00

Итоги Года семьи: в России число родившихся за 11 месяцев 2024 года снизилось на 3,2%

По данным Мурманскстата, в нашем регионе в январе-октябре (за 10 месяцев) 2024 года родились 4298 юных северянина (в этот же период 2023 года – 4584 чел.). Рождаемость в Год семьи в Мурманской области снизилась на 286 человек.

Численность населения РФ на 1 января 2025 года оценивается в 146 млн 28,3 тысячи человек, сообщает Федеральная служба госстатистики.  На 1 января 2025 года предварительная оценка численности населения страны составила 146 млн 28 тысяч 325 человек. За 2024 год численность населения России снизилась на 0,08%.

Прирост населения отмечен в 20 субъектах РФ. Например, в Московской и Ленинградской областях, а также Республике Ингушетия. Увеличение населения наблюдается в целом по Северо-Кавказскому, Северо-Западному, Центральному и Уральскому федеральным округам, говорится в сообщении Росстата.

В ведомстве отмечают, что оценка численности сделана без учёта официальной статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Напомним, на 1 января 2024 года Росстат оценивал численность населения РФ на уровне 146 млн 150,8 тысячи человек.

Росстат еще не опубликовал данные о естественной убыли населения в целом за 2024 год. По данным Росстата, естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России за январь-ноябрь 2024 года увеличилась на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 545,1 тысячи человек против 438,3 тысячи человек годом ранее.

Число родившихся за 11 месяцев 2024 года снизилось на 3,2% - до 1 млн 124,6 тысячи детей с 1 млн 162,4 тысячи за январь-ноябрь 2023 года.

Число умерших в РФ за 11 месяцев 2024 года увеличилось на 4,3% - до 1 млн 669,7 тысячи человек с 1 млн 600,7 тысячи человек за аналогичный период 2023 года.

По данным Мурманскстата, в нашем регионе в январе-октябре (за 10 месяцев) 2024 года родились 4298 юных северянина (в этот же период 2023 года – 4584 чел.). Рождаемость в Год семьи в Мурманской области снизилась на 286 человек.

Надо отметить, что за десять месяцев прошлого года в нашем регионе снизилась и смертность. Если в 2023 году в мир иной ушли 6911 наших земляков, то в 2024 году скончались 6737 человек. Снижение смертности за январь-октябрь прошлого года ставило 174 человека. Но это не повлияло на показатель естественной убыли (прироста) в Мурманской области. Он составил в январе-октябре 2024 года 2439 человек, что больше показателя за этот же период 2023 года - 2327.

Не радуют в Год семьи и показатели по бракам и разводам в Мурманской области – браков меньше, а разводов больше. За январь-октябрь 2024 года актов о браке было оформлено 3906 (за 10 месяцев 2023 года – 4092), а вот разводов 3025 случаев за десять месяцев 2024 года, против 3010 актов разрыва брачных узд за это же время 2023 года.

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