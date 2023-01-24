Итоги года в ИТ-сфере СЗФО: спрос на специалистов, зарплаты и требования

За последний месяц российские работодатели разместили более 90 000 вакансий в сфере «Информационные технологии, интернет, телеком», это на 2% меньше, чем в конце 2022 года, а также на 26% меньше относительно декабря 2021 года. В целом на протяжение всего 2022 года ситуация в ИТ-сфере была достаточно нестабильной.

За последний месяц российские работодатели разместили более 90 000 вакансий в сфере «Информационные технологии, интернет, телеком», это на 2% меньше, чем в конце 2022 года, а также на 26% меньше относительно декабря 2021 года. В целом на протяжение всего 2022 года ситуация в ИТ-сфере была достаточно нестабильной.

Количественно основной рост спроса и как следствие вакансий в ИТ-сфере как в целом по России, так и в частности в регионах СЗФО в 2022 году пришелся на первое полугодие. Тогда в регионах Северо-Западного ФО было размещено 56% от всего объёма вакансий за весь прошлый год (более 159 000 вакансий). Сентябрьские события немного «затормозили» рынок труда в ИТ-секторе, но уже в октябре работодатели стали чуть чаще (+1,9% новых вакансий) искать специалистов. Аналитика показывает, что в данном случае компании могли замещать освободившиеся рабочие места новыми сотрудниками из-за релокации части своих работников во время второй волны релокации.

«При этом активность местных соискателей-айтишников в течение всего года была достаточно высокой. Если же сравнивать число резюме от местных ИТ-соискателей с показателями 2021 года, то их число в 2022 году было рекордно высоким. Так, в среднем динамика резюме от ИТ-специалистов в 2022 году относительно аналогичных месяцев в 2021 году составляла +47%. Если говорить об активности женщин-соискательниц в ИТ-секторе, мы видим, что позитивно своё положение на рынке труда в 2023 году оценивают 21% женщин, ровно столько же сколько и мужчин. При этом 49% соискательниц оценивают своё положение негативно, среди мужчин таких больше – 56%. Остальные затруднились ответить», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

При этом женщины на 16% чаще, чем мужчины готовы менять работу в этом году. И соискательниц как правило, интересуют такие сферы как ИТ (по сравнению с прошлогодними показателями в эту сферу хотят попасть на 7% больше женщин, чем в 2022), административный персонал, искусство, масс-медиа, реклама, маркетинг, продажи, управление персоналом, финансовая сфера и бухгалтерия.

Важнейшим трендом, наиболее ярко проявившимся в 2022 году и продолжающимся в 2023, стал ценз на опытность, который стали вводить работодатели. Так, если раньше компании в ИТ-секторе достаточно лояльно относились к неопытности начинающих специалистов и готовы были их обучать и ждать, когда новый сотрудник наберет форму, то в 2022 году от этого настроения почти ничего не осталось. Компании СЗФО стали делать ставку на опытных сотрудников, которые имеют массу реализованных кейсов и стали намного реже приглашать на работу начинающих специалистов. Так, в СЗФО соискателей без опыта и с опытом до 1 года стали приглашать на собеседования и выставлять оффер на 4% реже, а кандидатов с опытом в ИТ от 6 до 10 лет стали приглашать на 5% чаще.

Более того, число вакансий, доступных начинающим ИТ-спецам без опыта в СЗФО за год упало на 35%, а для кандидатов со стажем в ИТ более 6 лет выросло на 20%. Таким образом, кризис 2022 года перекроил стратегическое мышление ИТ-индустрии и усложнил трудоустройство в секторе для ИТ-новичков.

Несмотря на нестабильность на рынке труда и некоторые провалы по месяцам в 2022 году всё-таки ИТ-сфера остаётся одной из самых высокооплачиваемых и перспективных с точки зрения развития и дохода для россиян (после добычной и нефтегазовой отрасли).

За последние три года медианные предлагаемые зарплаты в ИТ-вакансиях выросли 19000 рублей по России и достигают 72000. В Москве средние зарплаты в вакансиях выросли на 29000 рублей (до 109000). В Петербурге рост за три года на 21000 рублей (до 82000), за последний год прибавка в зарплате ИТ-спецалистов достигала 3000 рублей. При этом за 2022 год динамика зарплат была не такой активной, как например, в 2021 году (прирост почти 10000) (наглядно на графике 1).

Уровень предлагаемой оплаты труда может напрямую зависеть от профессии и опыта кандидата. Так, одни из самых высоких зарплат в сфере ИТ-разработки по итогам 2022 года предлагались Backend-разработчикам и Python-разработчикам (более 170000 рублей на руки). Причем за три года для них зарплата выросла в среднем на 60000 рублей. В области данных и аналитики более 200000 в 2022 году зарабатывали Data Scientist (рост зарплаты за три года на 81000 рублей) (наглядно на графиках 2 и 3).

Тема релокации в ИТ-секторе регионов СЗФО в 2022 году также получила своё развитие: работодатели увеличили число предложений о работе с возможностью релокации за год на 47% и довели число таких вакансий до 4500. Чаще всего компании не называют страну релокации, но готовы помочь будущим сотрудникам с переездом их самих и членов их семей. Если же работодатели всё-таки раскрывали страны возможного переезда, то чаще всего это были традиционно Казахстан, Грузия, Турция.