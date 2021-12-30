Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей

За 2021 год российские компании, работающие в отрасли «Судостроение», разместили более 16 тысяч вакансий, из них почти 5 тысяч вакансий приходится на четвертый квартал уходящего 2021 года. Эксперты hh.ru проанализировать рынок труда в судостроительной отрасли страны и выяснили, какие специалисты вошли в топ по востребованности, сколько им готовы платить, а также какие условия им предлагают работодатели.

Спрос на работников в конце года растет по экспоненте

Прирост числа вакансий в сфере судостроения за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 48%. За год наибольший спрос месяц к месяцу прошлого года среди работодателей в изучаемой сфере был зафиксирован сразу несколько раз: в мае (+135%), июне (+128%), сентябре (+103%) и в декабре (+135%) (подробнее на диаграмме 1).

Статистика также показывает, что по итогам последнего квартала 2021 года каждая четвертая вакансия (26%) в СЗФО в области машиностроения приходится именно на судостроительную отрасль. По Санкт-Петербургу данная доля ещё больше – каждая третья вакансия (29%) в области машиностроения опубликована работодателями из судостроения. В целом по России доля вакансий в судостроение в машиностроительной сфере ниже – лишь 14%.

География вакансий в сфере судостроения достаточно разнообразна. Так, по итогам IV квартала и в целом за год абсолютным лидером по спросу на работников и числу вакансий стали петербургские работодатели (каждая третья вакансия или 27%), на втором месте, как и ранее – Приморский край (11% за IV квартал, что на 2% больше, чем в III квартале текущего года). На третьем месте снова оказалась Москва, обогнав работодателей из Нижегородской области по спросу на работников в сфере судостроения. По итогам года в топ-регионов, в которых активнее других искали судостроителей, вошли 4 представителя из СЗФО: Мурманская, Архангельская, Калининградская и Ленинградская области. При этом интересно, что по итогам последнего квартала Ленобласть потеснила архангельских работодателей и вошла в рейтинг (подробнее на диаграмме 2).

Активней других за последнее время вакансии в отрасли «Судостроение» размещали следующие компании, данные сервиса «Карта вакансий» hh.ru:

Калашников

Группа Компаний «Доброфлот»

Росконсалт-С

Машиностроительный завод ЗиО-Подольск

КОНАР

Радар ММС

НПК Морсвязьавтоматика

Центр судоремонта Дальзавод

Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы

Группа компаний Арис и ГЕСЕР

Балтийский завод

Находкинский судоремонтный завод

Пролетарский завод

Полюс Групп

Технорос

Завод слоистых пластиков

НПП ОРИОН

Сегула Технолоджис Раша

В свою очередь по итогам за IV квартал соискатели разместили более 3700 резюме в сфере судостроения, что на 18% меньше, чем кварталом ранее. Такое уменьшение интереса к трудоустройству может быть напрямую связано с календарным окончанием года и желанием людей уйти на каникулы. В целом по рынку труда стоит отметить, что соискательская активность снизилась в преддверии Нового Года, повторяя динамику прошлых лет. Количество активных резюме по сравнению с ноябрем заметнее всего уменьшилось в Москве и Санкт-Петербурге.

В пересчете «спрос-предложение» на рынке труда Петербурга и России в целом в течение всего года эксперты hh.ru фиксировали крайне низкую конкуренцию за рабочие места со стороны соискателей – лишь 1,9 резюме на вакансию в судостроении и 2–3 резюме в сфере производства. Все это существенно ниже нормы в 5–6 резюме. В среднем по России уровень конкуренции в сфере судостроения ещё ниже: 1,4 резюме на вакансию (подробно на диаграмме 3). В данном случае работодатели испытывают серьёзный кадровый голод.

Между тем активней других ищут работу в судостроении жители Петербурга: более 1700 резюме или 44% от всего объема в IV квартале. На втором месте по активности и желанию работать в судовой отрасли - жители Москвы (более 250 резюме или 7%), на третьем – соискатели из Нижегородской области (5%).

В данном случае мы видим, как географическая потребность работодателей совпадает с активностью соискателей. Также в топ по числу резюме вошли Приморский край (5%), Астраханская область (4%), по 3% резюме разместили соискатели из Калининградской, Ленинградской и Московской областей, по 2% в Архангельской и Мурманской областях и Крыму (подробнее на диаграмме 4).

Интересно также, что в регионах СЗФО соотношение вакансий и резюме в сфере судостроения наиболее гармонично в Петербурге, Ленинградской, Мурманской и Калининградской областях (подробнее на диаграмме 5).

Востребованные специалисты – рабочие на промплощадках и офисные специалисты

По итогам IV квартала в топ по востребованности у работодателей из сферы судостроения вошли: инженеры самых разных специализаций (16% от общего числа вакансий и это на 6% больше, чем по итогам 3 квартала). На втором месте по спросу слесари (7%), на третьем – токари (6%). Интересно, что по итогам 4 квартала 2021 года у работодателей из сферы судостроения также повысился спрос на офисных сотрудников: бухгалтеров, программистов, экономистов, а также маркетологов (подробнее на диаграмме 6).

Зарплаты продолжают расти, но не успевают за уровнем инфляции

Что же касается заработных плат, то медианная зарплата по итогам 4 квартала в сфере судостроения составляет почти 69000 рублей, что на 6% больше, чем в начале этого года. В ретроспективе прошлых лет видно, что средняя предлагаемая зарплата в судовом деле действительно росла, но при этом все равно не поспевала за уровнем инфляции в стране (подробнее на диаграмме 7).

Между тем статистика показывает, что не всех соискателей устраивает их зарплата. Так, более 70% россиян, прошедших опрос hh.ru заявили, что их категорически не устраивает зарплата на работе. Также на диаграмме ниже видно, что по ряду наиболее востребованных специалистов в сфере судостроения соискатели ожидают зарплату кратно выше, чем предлагают работодатели в вакансиях, в частности, это касается соискателей на места инженеров, слесарей, токарей, технологов, наладчиков, сборщиков, механиков, экономистов, разнорабочих и электриков (подробнее на диаграмме 8).

Условия работодателей становятся все более гибкими

Вахтовый метод работы в судостроении остается достаточно популярным как у работодателей, так и у соискателей. Так, по итогам последнего квартала на вахтовые вакансии приходится 16% от общего объема вакансий в отрасли или почти 800 предложений. При этом за год работодатели из судостроительной сферы успели разместить порядка 3 000 вахтовых вакансий, что составляет 50% от объемов 2020 года - кадровый голод буквально заставляет искать трудовые кадры в других регионах.

На 110% больше, чем в 2020 году работодатели предлагают соискателям в судовом деле работу со сменным графиком: почти 1 000 вакансий. Растет спрос на вакансии с гибким графиком: +58% год к году. В данном случае эксперты hh.ru видят тренд готовности работодателей идти навстречу соискателям и подстраиваться под удобные для них часы работы.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий от компаний, работающих в отрасли «Судостроение»