Итоги года в well-being: как заботились работодатели о сотрудниках в 2024 году и что об этом думают сами работники

Аналитики hh.ru провели большое исследование среди российских работодателей и выяснили, какие программы поддержки работников были актуальны в 2024 году, как сами работники оценивают поддержку со стороны работодателей, а также какие планы есть у компаний по данной теме. Опрос проводился с 1 по 6 ноября текущего года среди 275 российских работодателей.

Здоровье работников

Исследование hh.ru показывает, что ДМС остаётся ключевой составляющей программы поддержки работников у российских работодателей. В ходе опроса 43% представителей компаний заявили, что для их работников доступны ДМС. Важно, что за год доля таких компаний выросла на 6 п.п. Более того, 2\3 компаний, у которых ещё нет ДМС для сотрудников планируют их внедрять в ближайшем будущем.

На втором месте по доступности – возможность участия в корпоративных спортивных мероприятиях (есть у 27% компаний и за год их доля выросла на 2 п.п.). Такая же доля работодателей компенсирует своим работникам походы в спортзал или на фитнес (+ 4.п.п). Кроме того, на 6 п.п. выросло число компаний, где работники могут использовать телемедицину (до 17%).

Работники тоже смогли высказаться по теме в ходе опроса hh.ru. Выяснилось, что 74% респондентов, у которых ещё нет доступа к ДМС, хотели бы его получить в ближайший год. Ещё 59% добавили, что хотят иметь возможность ездить в санатории при поддержки своей компании. 51% хотят также иметь скидки на фитнес или компенсацию посещения спортзала. 34% россиян хотят, чтобы у них был доступ к свежим овощам и фруктам на работе.

Какие составляющие программы заботы о здоровье доступны работникам в вашей компании и что вы хотели бы внедрить в будущем, ответы работодателей, 2024 год, опрос hh.ru:

Уже есть в компании Нет, но планируют внедрить ДМС 43% 71% Корпоративные спортивные мероприятия 27% 52% Компенсация или скидки на фитнес, спортзал 27% 39% Телемедицина 17% 38% Диспансеризация 15% 37% Фрукты, овощи на работе 15% 27% Путёвки в санатории, на курорты 10% 20% Лечение в корпоративных клиниках 7% 15% Программа правильного питания, здорового образа жизни 5% 11% Восстановление после травмы или тяжёлой болезни 4% 11%

Психологическая поддержка

Интересно, что поддержка психологического здоровья работников остается пока что менее популярной среди российских компаний. Так, в различные элементы этой программы есть лишь у трети опрошенных компаний, а вот у 71% работодателей, прошедших опрос никаких программ психологической поддержки нет. Из того, что есть: чаще всего компании дают своим работникам возможность подключить психологическую помощь онлайн (12%). За год доля таких компаний приросла на 4 п.п. Ещё 10% компаний дают возможность пройти консультацию у корпоративного психолога (+5 п.п. за год). У 9% есть мастер-классы по личностному развитию (-6 п.п.).

При этом со стороны работников запрос на психологическую поддержку есть и достаточно явный. Так, в ходе опроса hh.ru сразу 78% респондентов заявили, у них на работе нет никаких программ поддержки эмоционального состояния. И ещё 71% из числа этих опрошенных заявили, что хотят иметь возможность обратиться к психологу за счёт компании, позвонить на горячую линию поддержки или иметь другую возможность решить психологическую проблему и справиться со стрессом.

Карьера работников

Программы карьерного развития работников оказались одними из самых проработанных у российских компаний. Так, в 56% компаний для сотрудников есть программы повышения квалификации (+ 5 п.п. за год). У 44% компаний есть программы наставничества и менторства, причем за год доля таких сократилась на 6 п.п. Зато на 1 п.п. выросла доля работодателей, которые при открытии новых рабочих мест отдают приоритет внутренним кандидатам и только потом выходят на рынок труда.

В свою очередь сразу 64% опрошенных работников хотят, чтобы именно программы карьерного развития сотрудников стали более доступными для них и, как следствие, приоритетными для их компаний в 2025 году.

Какие составляющие программы карьерного роста доступны работникам в вашей компании, ответы работодателей, 2024 год:

Повышение квалификации с помощью внутреннего или внешнего обучения 56% Наставничество, менторство 44% Приоритетное приглашение на вакансии компании внутренних кандидатов 37% Профессиональная переподготовка с помощью внутреннего или внешнего обучения 30% Корпоративная библиотека, абонемент в онлайн-библиотеку 24% Кросс-функциональная, кросс-региональная ротация сотрудников 16% Карьерное консультирование сотрудников 13% Ничего из вышеперечисленного 19%

Социальная поддержка

Программы социальной поддержки работников и их семей тоже достаточно распространены: у 56% компаний есть практика выделять подарки для детей работников, еще 51% работодателей добавили, что у них принято помогать работникам в случае болезни или смерти родственников. 45% работодателей практикуют выдачу материально помощи, у 19% проводятся консультации работников

по их трудовым правам. Ещё 10% компаний помогают своим сотрудникам с корпоративным жильём или получением ипотеки на льготных условиях.

Какие составляющие программы социальной поддержки доступны сотрудникам в вашей компании, ответы работодателей, 2024 год:

Программы, подарки для детей работников 56% Помощь при смерти, болезни работника (его родственников) 51% Материальная помощь для работников 45% Консультации работников по их трудовым правам 19% Бронь 15% Релокация или помощь с ней 13% ДМС для родственников 12% Профсоюз работников 11% Корпоративное жильё, ипотека 10% Корпоративное волонтёрское движение 8%

Планы на 2025 год

Компании также обозначили приоритетные планы на будущий год по направлениям well-being. На первое место по упоминаемости вышла поддержка эмоционального и психологического здоровья работников – о необходимости ее расширения заявили сразу 72% работодателей (-2 п.п. за год). Ещё 66% работодателей планируют улучшать рабочую среду (+ 13 п.п.), 59% представителей работодателей также добавили, что будут работать над программами физического здоровья сотрудников (-9 п.п.).

Какие направления и программы поддержки сотрудников вы считаете важными для развития в вашей компании в 2025 году, ответы работодателей: