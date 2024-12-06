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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.24 12:00

Итоги года в well-being: как заботились работодатели о сотрудниках в 2024 году и что об этом думают сами работники

Аналитики hh.ru провели большое исследование среди российских работодателей и выяснили, какие программы поддержки работников были актуальны в 2024 году, как сами работники оценивают поддержку со стороны работодателей, а также какие планы есть у компаний по данной теме. Опрос проводился с 1 по 6 ноября текущего года среди 275 российских работодателей.

Здоровье работников

Исследование hh.ru показывает, что ДМС остаётся ключевой составляющей программы поддержки работников у российских работодателей. В ходе опроса 43% представителей компаний заявили, что для их работников доступны ДМС. Важно, что за год доля таких компаний выросла на 6 п.п. Более того, 2\3 компаний, у которых ещё нет ДМС для сотрудников планируют их внедрять в ближайшем будущем.

На втором месте по доступности – возможность участия в корпоративных спортивных мероприятиях (есть у 27% компаний и за год их доля выросла на 2 п.п.). Такая же доля работодателей компенсирует своим работникам походы в спортзал или на фитнес (+ 4.п.п). Кроме того, на 6 п.п. выросло число компаний, где работники могут использовать телемедицину (до 17%).

Работники тоже смогли высказаться по теме в ходе опроса hh.ru. Выяснилось, что 74% респондентов, у которых ещё нет доступа к ДМС, хотели бы его получить в ближайший год. Ещё 59% добавили, что хотят иметь возможность ездить в санатории при поддержки своей компании. 51% хотят также иметь скидки на фитнес или компенсацию посещения спортзала. 34% россиян хотят, чтобы у них был доступ к свежим овощам и фруктам на работе.

Какие составляющие программы заботы о здоровье доступны работникам в вашей компании и что вы хотели бы внедрить в будущем, ответы работодателей, 2024 год, опрос hh.ru:

Уже есть в

компании

Нет, но планируют

внедрить

ДМС

43%

71%

Корпоративные спортивные мероприятия

27%

52%

Компенсация или скидки на фитнес, спортзал

27%

39%

Телемедицина

17%

38%

Диспансеризация

15%

37%

Фрукты, овощи на работе

15%

27%

Путёвки в санатории, на курорты

10%

20%

Лечение в корпоративных клиниках

7%

15%

Программа правильного питания, здорового образа жизни

5%

11%

Восстановление после травмы или тяжёлой болезни

4%

11%

 

Психологическая поддержка

Интересно, что поддержка психологического здоровья работников остается пока что менее популярной среди российских компаний. Так, в различные элементы этой программы есть лишь у трети опрошенных компаний, а вот у 71% работодателей, прошедших опрос никаких программ психологической поддержки нет. Из того, что есть: чаще всего компании дают своим работникам возможность подключить психологическую помощь онлайн (12%). За год доля таких компаний приросла на 4 п.п. Ещё 10% компаний дают возможность пройти консультацию у корпоративного психолога (+5 п.п. за год). У 9% есть мастер-классы по личностному развитию (-6 п.п.).

При этом со стороны работников запрос на психологическую поддержку есть и достаточно явный. Так, в ходе опроса hh.ru сразу 78% респондентов заявили, у них на работе нет никаких программ поддержки эмоционального состояния. И ещё 71% из числа этих опрошенных заявили, что хотят иметь возможность обратиться к психологу за счёт компании, позвонить на горячую линию поддержки или иметь другую возможность решить психологическую проблему и справиться со стрессом.

Карьера работников

Программы карьерного развития работников оказались одними из самых проработанных у российских компаний. Так, в 56% компаний для сотрудников есть программы повышения квалификации (+ 5 п.п. за год). У 44% компаний есть программы наставничества и менторства, причем за год доля таких сократилась на 6 п.п. Зато на 1 п.п. выросла доля работодателей, которые при открытии новых рабочих мест отдают приоритет внутренним кандидатам и только потом выходят на рынок труда.

В свою очередь сразу 64% опрошенных работников хотят, чтобы именно программы карьерного развития сотрудников стали более доступными для них и, как следствие, приоритетными для их компаний в 2025 году.

Какие составляющие программы карьерного роста доступны работникам в вашей компании, ответы работодателей, 2024 год:

Повышение квалификации с помощью внутреннего или внешнего обучения

56%

Наставничество, менторство

44%

Приоритетное приглашение на вакансии компании внутренних кандидатов

37%

Профессиональная переподготовка с помощью внутреннего или внешнего обучения

30%

Корпоративная библиотека, абонемент в онлайн-библиотеку

24%

Кросс-функциональная, кросс-региональная ротация сотрудников

16%

Карьерное консультирование сотрудников

13%

Ничего из вышеперечисленного

19%

 

Социальная поддержка

Программы социальной поддержки работников и их семей тоже достаточно распространены: у 56% компаний есть практика выделять подарки для детей работников, еще 51% работодателей добавили, что у них принято помогать работникам в случае болезни или смерти родственников. 45% работодателей практикуют выдачу материально помощи, у 19% проводятся консультации работников

по их трудовым правам. Ещё 10% компаний помогают своим сотрудникам с корпоративным жильём или получением ипотеки на льготных условиях.

Какие составляющие программы социальной поддержки доступны сотрудникам в вашей компании, ответы работодателей, 2024 год: 

Программы, подарки для детей работников

56%

Помощь при смерти, болезни работника (его родственников)

51%

Материальная помощь для работников

45%

Консультации работников по их трудовым правам

19%

Бронь

15%

Релокация или помощь с ней

13%

ДМС для родственников

12%

Профсоюз работников

11%

Корпоративное жильё, ипотека

10%

Корпоративное волонтёрское движение

8%

 

Планы на 2025 год

Компании также обозначили приоритетные планы на будущий год по направлениям well-being. На первое место по упоминаемости вышла поддержка эмоционального и психологического здоровья работников – о необходимости ее расширения заявили сразу 72% работодателей (-2 п.п. за год). Ещё 66% работодателей планируют улучшать рабочую среду (+ 13 п.п.), 59% представителей работодателей также добавили, что будут работать над программами физического здоровья сотрудников (-9 п.п.). 

Какие направления и программы поддержки сотрудников вы считаете важными для развития в вашей компании в 2025 году, ответы работодателей:

2024

2023

2022

Эмоциональное здоровье

72%

74%

71%

Физическое здоровье

59%

68%

56%

Карьера

52%

55%

47%

Рабочая среда

66%

53%

47%

Социальная сфера

45%

45%

44%

Программа финансовой грамотности

25%

21%

27%

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