Итоги года в well-being: как заботились работодатели о сотрудниках в 2024 году и что об этом думают сами работники
Аналитики hh.ru провели большое исследование среди российских работодателей и выяснили, какие программы поддержки работников были актуальны в 2024 году, как сами работники оценивают поддержку со стороны работодателей, а также какие планы есть у компаний по данной теме. Опрос проводился с 1 по 6 ноября текущего года среди 275 российских работодателей.
Здоровье работников
Исследование hh.ru показывает, что ДМС остаётся ключевой составляющей программы поддержки работников у российских работодателей. В ходе опроса 43% представителей компаний заявили, что для их работников доступны ДМС. Важно, что за год доля таких компаний выросла на 6 п.п. Более того, 2\3 компаний, у которых ещё нет ДМС для сотрудников планируют их внедрять в ближайшем будущем.
На втором месте по доступности – возможность участия в корпоративных спортивных мероприятиях (есть у 27% компаний и за год их доля выросла на 2 п.п.). Такая же доля работодателей компенсирует своим работникам походы в спортзал или на фитнес (+ 4.п.п). Кроме того, на 6 п.п. выросло число компаний, где работники могут использовать телемедицину (до 17%).
Работники тоже смогли высказаться по теме в ходе опроса hh.ru. Выяснилось, что 74% респондентов, у которых ещё нет доступа к ДМС, хотели бы его получить в ближайший год. Ещё 59% добавили, что хотят иметь возможность ездить в санатории при поддержки своей компании. 51% хотят также иметь скидки на фитнес или компенсацию посещения спортзала. 34% россиян хотят, чтобы у них был доступ к свежим овощам и фруктам на работе.
Какие составляющие программы заботы о здоровье доступны работникам в вашей компании и что вы хотели бы внедрить в будущем, ответы работодателей, 2024 год, опрос hh.ru:
|
Уже есть в
компании
|
Нет, но планируют
внедрить
|
ДМС
|
43%
|
71%
|
Корпоративные спортивные мероприятия
|
27%
|
52%
|
Компенсация или скидки на фитнес, спортзал
|
27%
|
39%
|
Телемедицина
|
17%
|
38%
|
Диспансеризация
|
15%
|
37%
|
Фрукты, овощи на работе
|
15%
|
27%
|
Путёвки в санатории, на курорты
|
10%
|
20%
|
Лечение в корпоративных клиниках
|
7%
|
15%
|
Программа правильного питания, здорового образа жизни
|
5%
|
11%
|
Восстановление после травмы или тяжёлой болезни
|
4%
|
11%
Психологическая поддержка
Интересно, что поддержка психологического здоровья работников остается пока что менее популярной среди российских компаний. Так, в различные элементы этой программы есть лишь у трети опрошенных компаний, а вот у 71% работодателей, прошедших опрос никаких программ психологической поддержки нет. Из того, что есть: чаще всего компании дают своим работникам возможность подключить психологическую помощь онлайн (12%). За год доля таких компаний приросла на 4 п.п. Ещё 10% компаний дают возможность пройти консультацию у корпоративного психолога (+5 п.п. за год). У 9% есть мастер-классы по личностному развитию (-6 п.п.).
При этом со стороны работников запрос на психологическую поддержку есть и достаточно явный. Так, в ходе опроса hh.ru сразу 78% респондентов заявили, у них на работе нет никаких программ поддержки эмоционального состояния. И ещё 71% из числа этих опрошенных заявили, что хотят иметь возможность обратиться к психологу за счёт компании, позвонить на горячую линию поддержки или иметь другую возможность решить психологическую проблему и справиться со стрессом.
Карьера работников
Программы карьерного развития работников оказались одними из самых проработанных у российских компаний. Так, в 56% компаний для сотрудников есть программы повышения квалификации (+ 5 п.п. за год). У 44% компаний есть программы наставничества и менторства, причем за год доля таких сократилась на 6 п.п. Зато на 1 п.п. выросла доля работодателей, которые при открытии новых рабочих мест отдают приоритет внутренним кандидатам и только потом выходят на рынок труда.
В свою очередь сразу 64% опрошенных работников хотят, чтобы именно программы карьерного развития сотрудников стали более доступными для них и, как следствие, приоритетными для их компаний в 2025 году.
Какие составляющие программы карьерного роста доступны работникам в вашей компании, ответы работодателей, 2024 год:
|
Повышение квалификации с помощью внутреннего или внешнего обучения
|
56%
|
Наставничество, менторство
|
44%
|
Приоритетное приглашение на вакансии компании внутренних кандидатов
|
37%
|
Профессиональная переподготовка с помощью внутреннего или внешнего обучения
|
30%
|
Корпоративная библиотека, абонемент в онлайн-библиотеку
|
24%
|
Кросс-функциональная, кросс-региональная ротация сотрудников
|
16%
|
Карьерное консультирование сотрудников
|
13%
|
Ничего из вышеперечисленного
|
19%
Социальная поддержка
Программы социальной поддержки работников и их семей тоже достаточно распространены: у 56% компаний есть практика выделять подарки для детей работников, еще 51% работодателей добавили, что у них принято помогать работникам в случае болезни или смерти родственников. 45% работодателей практикуют выдачу материально помощи, у 19% проводятся консультации работников
по их трудовым правам. Ещё 10% компаний помогают своим сотрудникам с корпоративным жильём или получением ипотеки на льготных условиях.
Какие составляющие программы социальной поддержки доступны сотрудникам в вашей компании, ответы работодателей, 2024 год:
|
Программы, подарки для детей работников
|
56%
|
Помощь при смерти, болезни работника (его родственников)
|
51%
|
Материальная помощь для работников
|
45%
|
Консультации работников по их трудовым правам
|
19%
|
Бронь
|
15%
|
Релокация или помощь с ней
|
13%
|
ДМС для родственников
|
12%
|
Профсоюз работников
|
11%
|
Корпоративное жильё, ипотека
|
10%
|
Корпоративное волонтёрское движение
|
8%
Планы на 2025 год
Компании также обозначили приоритетные планы на будущий год по направлениям well-being. На первое место по упоминаемости вышла поддержка эмоционального и психологического здоровья работников – о необходимости ее расширения заявили сразу 72% работодателей (-2 п.п. за год). Ещё 66% работодателей планируют улучшать рабочую среду (+ 13 п.п.), 59% представителей работодателей также добавили, что будут работать над программами физического здоровья сотрудников (-9 п.п.).
Какие направления и программы поддержки сотрудников вы считаете важными для развития в вашей компании в 2025 году, ответы работодателей:
|
2024
|
2023
|
2022
|
Эмоциональное здоровье
|
72%
|
74%
|
71%
|
Физическое здоровье
|
59%
|
68%
|
56%
|
Карьера
|
52%
|
55%
|
47%
|
Рабочая среда
|
66%
|
53%
|
47%
|
Социальная сфера
|
45%
|
45%
|
44%
|
Программа финансовой грамотности
|
25%
|
21%
|
27%