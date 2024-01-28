Итоги городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок «Рождественская сказка» подвели в Свято-Троицком Феодоритовом Кольском мужском монастыре
В этом году творческое состязание прошло в юбилейный десятый раз и собрало на своих площадках 270 юных мурманчан — учеников образовательных организаций города и воспитанников приходских воскресных школ.
Ребята представили 19 спектаклей и художественных инсценировок на рождественскую тематику.
Актёрское мастерство участников и художественный уровень выступлений оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли актеры Мурманского областного драматического театра, представители Мурманской епархии Московского Патриархата, искусствоведы, педагоги и методисты образовательных учреждений заполярной столицы.
Как сообщает администрация города Мурманска, победителями стали:
1. Младшая возрастная группа
Диплом I степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска «Прогимназия №24»;
Диплом II степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ №53;
Диплом III степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ №11.
2. Средняя возрастная группа
Диплом I степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ №23;
Диплом II степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ №42 имени Е.В. Шовского;
Диплом III степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска Гимназия №3.
3. Старшая возрастная группа
Диплом I степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»;
творческий коллектив МОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева, театральная студия «Катарсис»;
Диплом II степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1».
4. Смешанная возрастная группа
Диплом I степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»;
творческий коллектив МБУ ДО Первомайский ДДТ, театральная студия «Маска»;
творческий коллектив Воскресной школы храма Всех Святых г. Мурманска;
Диплом II степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ №13;
творческий коллектив Воскресной школы храма Спаса на Водах г. Мурманска;
Диплом III степени — творческий коллектив Воскресной школы Свято — Никольского кафедрального собора г. Мурманска;
творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ №45.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26594&page=1