Итоги городского фестиваля рождественских спектаклей и постановок «Рождественская сказка» подвели в Свято-Троицком Феодоритовом Кольском мужском монастыре

В этом году творческое состязание прошло в юбилейный десятый раз и собрало на своих площадках 270 юных мурманчан — учеников образовательных организаций города и воспитанников приходских воскресных школ.

Ребята представили 19 спектаклей и художественных инсценировок на рождественскую тематику.

Актёрское мастерство участников и художественный уровень выступлений оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли актеры Мурманского областного драматического театра, представители Мурманской епархии Московского Патриархата, искусствоведы, педагоги и методисты образовательных учреждений заполярной столицы.

Как сообщает администрация города Мурманска, победителями стали:

1. Младшая возрастная группа

Диплом I степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска «Прогимназия №24»;

Диплом II степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ №53;

Диплом III степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ №11.

2. Средняя возрастная группа

Диплом I степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ №23;

Диплом II степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ №42 имени Е.В. Шовского;

Диплом III степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска Гимназия №3.

3. Старшая возрастная группа

Диплом I степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»;

творческий коллектив МОУ ДОД ДДТ им. А. Торцева, театральная студия «Катарсис»;

Диплом II степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1».

4. Смешанная возрастная группа

Диплом I степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»;

творческий коллектив МБУ ДО Первомайский ДДТ, театральная студия «Маска»;

творческий коллектив Воскресной школы храма Всех Святых г. Мурманска;

Диплом II степени — творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ №13;

творческий коллектив Воскресной школы храма Спаса на Водах г. Мурманска;

Диплом III степени — творческий коллектив Воскресной школы Свято — Никольского кафедрального собора г. Мурманска;

творческий коллектив МБОУ г. Мурманска СОШ №45.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26594&page=1