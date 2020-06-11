Итоги I международной онлайн-сессии БЕАР: Андрей Чибис предложил создать международную аналитическую группу по борьбе с коронавирусом

Андрей Чибис предложил создать международную аналитическую группу по борьбе с COVID-19, в состав которой войдут губернаторы областей Баренцева/Евроарктического региона. Инициативу руководителя Мурманской области поддержали участники I онлайн-сессии «БЕАР против коронавируса».

Ключевой темой встречи, которая сегодня состоялась на платформе Zoom, стали предпринимаемые меры для преодоления экономических и социальных последствий из-за пандемии коронавируса в макрорегионе.

Приветствуя участников сессии, глава Мурманской области поблагодарил за проявленный интерес и готовность к открытой дискуссии. С COVID-19 сегодня ведется борьба во всем мире. Введенные ограничительные меры серьезно ударили по экономике, в странах введен запрет на въезд иностранцев, ограничены культурные, гуманитарные и туристические обмены.

Андрей Чибис выделил три основных вызова, с которыми, по его мнению, столкнулась Мурманская область: очаг на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, перезагрузка системы здравоохранения и подготовка северян к ограничениям в условиях коронавируса. Благодаря оперативной, взвешенной и слаженной работе, как отметил губернатор, задачи успешно выполнены. В регионе один из самых низких показателей летальных исходов и один из самых высоких по числу выздоровевших людей с COVID-19.

В Мурманской области реализован комплекс мероприятий по поддержке бизнеса, оказывается помощь гражданам, ресурсоснабжающим и транспортным предприятиям. Главная цель – к концу 2021 года вывести экономику на устойчивый рост. По поручению Президента России Владимира Путина региональным правительством подготовлено порядка 40 предложений для включения в Общенациональный план действий по поэтапному восстановлению экономики. В частности, запуск механизма поддержки инфраструктурных инвестпрограмм крупнейших российских компаний с государственным участием, предоставление преференций для предпринимателей Крайнего Севера, оказание гражданам мер социальной поддержки в беззаявительном порядке на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения и другие.

Руководители и представители регионов Баренца к числу основных отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, отнесли туризм и авиаперевозки, отметив, что побороть последствия пандемии и выйти из кризиса можно общими усилиями. Участники встречи подчеркнули, что онлайн-сессия «БЕАР против коронавируса» – хороший пример сотрудничества соседних стран и поблагодарили губернатора Мурманской области за инициативу проведения мероприятия, а также возможность обменяться опытом. Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии и выразили готовность продолжать активное сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

«Выдвинул инициативу по созданию аналитической группы, где мы объединим весь опыт стран-соседей с борьбе с коронавирусом. Набор решений, инициатив и мероприятий, которые сегодня реализуются на территории Мурманской области и России, по введению спецрежимов не просто для сохранения бизнеса, а толчка для его развития, коллег заинтересовал. Договорились создать рабочую группу и в постоянном режиме обмениваемся практиками, чтобы принимать выверенные решения, стимулировать развитие бизнеса, экономики, приток инвестиций. И, конечно, внимательно смотреть за тем, какие наиболее эффективные мероприятия социальной поддержки должны быть оказаны гражданам», – подводя итоги онлайн-сессии, прокомментировал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, I международная онлайн-сессии «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса» состоялась по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В дискуссии приняли участие руководители финских Лапландии, Северной Карелии и Кайнуу, норвежских Нурланна, Тромса и Финнмарка, российских Карелии, Ненецкого автономного округа и Коми, шведских Норрботтена и Вестерботтена, а также глава Норвежского Баренцева секретариата, председатель Комитета старших должностных лиц Совета БЕАР и руководитель программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020». Модератор сессии – глава Международного Баренцева секретариата Томас Халлберг.