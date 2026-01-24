Итоги и перспектива: в Мурманске состоялось заседание коллегии УФСИН России по Мурманской области

В работе коллегии под руководством начальника УФСИН России по Мурманской области полковника внутренней службы Сергея Бондаря приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, спикер областной Думы Сергей Дубовой, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, представители Федеральной службы исполнения наказаний, прокуратуры, областного суда, Росгвардии, УФСБ России по Мурманской области, региональных министерств и силовых ведомств.

В центре внимания – итоги деятельности уголовно-исполнительной системы в Мурманской области за 2025 год и задачи на предстоящий период.

Открывая заседание, начальник УФСИН по Мурманской области Сергей Бондарь сообщил, что одной из приоритетных задач ведомства в течение всего года была реализация закона о пробации. С первого января 2025 года в регионе начала применяться пробация в отношении граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

«УФСИН уже подписано 114 соглашений о взаимодействии с министерствами и ведомствами, общественными и религиозными организациями, оказывающими более 40 мер поддержки людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Заключено соглашение с филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» по оказанию поддержки в рамках пробации бывшим участникам СВО, ранее подвергнутым уголовному наказанию. С 2025 года в регионе функционирует Единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация. К данному реестру уже подключены 13 организаций Мурманской области. За год в регионе около 400 осуждённых получили адресную помощь в рамках исполнительной и пенитенциарной пробации. За оказанием содействия обратились 45 человек, освободившихся из мест лишения свободы. В 2025 году в Мурманске начал работу центр пробации для временного пребывания освободившихся граждан. Людям помогают восстановить документы, найти работу, обеспечивают вещами и продуктами, и, что особенно важно, помогают решить жилищный вопрос. Его услугами уже воспользовались 4 человека. Значимый показатель применения в регионе пробации - ни один её участник не совершил повторное преступление», – отметил Сергей Бондарь.

Начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России, генерал-майор внутренней службы Елена Коробкова подчеркнула, что в Мурманской области задачи по ресоциализации и социальной адаптации осуждённых решаются успешно.

Глава региона поблагодарил руководство УФСИН и весь личный состав за высокий профессионализм и конструктивное взаимодействие.

«Вы очень достойно выполняете вашу основную задачу – обеспечение правопорядка во вверенных вам учреждениях. Работа оперативников в исправительных учреждениях позволяет следствию раскрыть преступления, которые оставались безнаказанными, в том числе с давнего времени, а это основа принципа справедливости и неотвратимости наказания. Низкий поклон вашим сотрудникам, которые принимают участие в СВО, и вечная память тем, кто погиб, исполняя свой долг. Хочется отметить и вашу активную общественную позицию, – занимаетесь патриотическим воспитанием, оказываете помощь фронту и пожилым северянам, вовлекаете коллектив и членов их семей в спортивный досуг, ваша команда занимает прочное место в региональной лиге КВН. Недаром у нас говорят: «Сила Севера – в людях!», – ваша работа и гражданская активность действительно дорогого стоят», – подчеркнул глава региона.

По окончании мероприятия приглашенные гости поблагодарили коллектив регионального УФСИН за службу и вручили сотрудникам управления и учреждений почётные грамоты, благодарности и ведомственные награды за высокие показатели в работе.

Фото (пресс-служба УФСИН России по Мурманской области): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33757/