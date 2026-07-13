Итоги I полугодия 2026 на рынке труда: резюме больше, но подбор стал сложнее

Динамика спроса, предложения и зарплат — в обзоре «SuperJob» — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России. Вакансий на 19% меньше, а резюме на треть больше, чем год назад. За 2 года число вакансий стало меньше на 28%, число резюме выросло в 1,5 раза.

В персонале сейчас больше всего нуждается розничная торговля, и эта ситуация традиционна для российского рынка труда трех последних десятилетий, за исключением последних 2 лет, когда первые два места занимали промышленность и строительство. Надо отметить, что промышленность, хотя и потеряла лидерство по спросу, остается на 2 месте: отрасли по-прежнему нужны квалифицированные кадры.

Спрос на персонал снизился во всех ключевых сферах, но в разной степени: в логистике и медицине вакансий стало меньше на 14%, в банках — на 22% (при минус 19% по рынку в целом).

Увеличение числа резюме характерно практически для всех сфер. В этом году прирост особенно заметен в гостинично-ресторанном бизнесе (+36%): численность молодёжи на рынке труда растёт, а в HoReCa часто принимают на работу без опыта. В добывающей отрасли, напротив, прирост резюме вдвое меньше среднего по рынку (+17%): сложные условия труда ограничивают число желающих работать вахтовым методом.

Подбирать персонал легче не стало. Хотя рекрутеры и отмечают некоторое сокращение сроков подбора персонала в 2026-ом, 43% эйчаров все же заявляют, что искать персонал сейчас сложнее, чем в 2025 году.

Главная причина проблем с подбором — несоответствие спроса и предложения на рынке труда. Например, в ритейле большинство вакансий не требует наличия опыта работы (63%), а большинство кандидатов — со стажем от 6 лет (52%), и они, что естественно, претендуют на высокий доход. В промышленности и строительстве для ИТР больше вакансий с требованиями к опыту от 1 года до 6 лет, однако среди соискателей инженерных должностей в производстве больше молодых специалистов, а в строительстве — опытных профессионалов. Квалифицированных рабочих работодатели предпочитают нанимать в основном с опытом от года до 3 лет, а на рынке труда много резюме (40%) от опытных мастеров (доля вакансий, для которых составляет всего 1%).

С привлечением кандидатов из других регионов тоже все непросто. Мужчины, традиционно более мобильные, за последние два года немного остыли к идее релокации: доля готовых к переезду ради работы сократилась на 3 процентных пункта: самые мобильные сменили регион в 2023—2024 годах, когда работодатели активно мотивировали к переезду рублем, кроме того, разрыв в зарплатах между регионами несколько сократился.

Доля соискателей, у которых есть постоянная работа, в 2026 году составила 45% (два года назад таких было 65%). 9% зарегистрированы в центрах занятости, а 46% находятся вне официального учёта — многие из них освоили платформенную занятость и/или живут за счёт подработок.

Оптимизацию численности персонала проводят 18% компаний, и ещё 4% планируют её в ближайшее время, за год таких компаний стало больше на 2 п. п. Однако массовых увольнений практически нет: лишь у 1% работодателей такие действия в планах. Большинство компаний предпочитают точечные действия: расстаются с неэффективными сотрудниками или закрывают неудачные проекты, но не трогают основной коллектив. Надо сказать, что и уровень безработицы в мае 2026 года составлял всего 2,1%, что является самым низким показателем в современной истории.

Настрой на удержание эффективных/ключевых сотрудников сохраняется. В компенсационных пакетах крупных компаний в 2026 — ставка на физическое и психическое здоровье персонала.

В условиях экономии бюджетов и перехода к политике сдержанного найма большинство работодателей (52%) скорее будут обучать своих сотрудников, чем нанимать готовых опытных (а следовательно, и более дорогих) специалистов со стороны. Хотя компаний, имеющих бюджеты на профобучение, за год стало меньше, повышение квалификации и/или переобучение персонала по-прежнему в фокусе внимания у большинства работодателей (а каждый третий из них даже увеличил расходы на эту статью).

Работодатели не отказываются от стажировок: у 36% организаций есть программы обучения, еще 30% пока не разработали специальных программ, но стажеров принимают. 54% работодателей, нанимающих молодёжь, берут в штат свыше 50% своих стажёров.

Что касается отношения самих стажёров к подобным практикам, 7 из 10 молодых людей 18—27 лет с опытом стажировок устроились именно в ту компанию, где проходили их. При этом восприятие стажировки молодежью смещается: если год назад 66% считали ее способом получить навыки, то теперь таких уже 71%, а стремящихся «устроиться на работу в эту компанию» становится меньше (с 16 до 12%). Молодёжь всё чаще рассматривает стажировку как прямую дорогу к практическому опыту, а работодатели — как готовый механизм решения вопроса с нехваткой кадров.

Самыми востребованными в ритейле остаются продавцы-консультанты, кассиры и администраторы магазинов. В промышленности среди инженеров — конструкторы, технологи и механики, среди дефицитных рабочих позиций — слесари, электрики/электромонтеры и токари. Строительству не хватает инженеров-проектировщиков, инженеров ПТО и сметчиков, а также электромонтажников, электрогазосварщиков и сантехников. Логистическая отрасль остро нуждается в водителях грузовых автомобилей, а медицина — во врачах-специалистах и среднем медицинском персонале.

Зарплаты растут, но медленно: в IT, снабжении и у рабочих в строительстве темпы прироста уже ниже инфляции. Сравнительно высокие темпы прироста удалось сохранить ИТР в промышленности, коммерческой медицине и ритейлу: (9,2—10% за год при 10,7—14% в июне 2025 к 2024). У зарплат IT-специалистов прирост даже ниже годовой официальной инфляции — +3,9% (по данным ЦБ РФ, по итогам мая 2026 она составила 4,66% в Москве и 5,31% по России в целом).

Планируют повышать или индексировать зарплаты в 2026 году 28% компаний (год назад таких было 31%). Перерывы между повышениями окладов становятся длиннее: если в мае 2025 года 58% компаний утверждали, что пересматривали зарплаты в течение последнего полугодия, то сейчас таких лишь 48% (минус 10 процентных пунктов). А вот доля тех, у кого индексация была год—два назад, выросла с 9 до 20%. Важно и то, что, как утверждают эйчары, повышение заплаты зачастую охватывает не весь коллектив, а только ценных специалистов. При этом 53% работающих россиян ожидают повышения зарплаты в текущем году.

Соискатели чувствуют себя уверенно. 6 из 10 опрошенных не испытывают тревог, связанных с работой. Во многом это следствие распространения платформенной занятости: 24% россиян подрабатывают. При этом сами подработки становятся более сжатыми по времени, но более доходными. Доля тех, кто тратит на них до 10 часов в неделю, выросла с 60% год назад до 67% сейчас. Доля дохода от подработки в личных бюджетах увеличилась: доля тех, кому подработка приносит 10—30% от общего дохода, за год выросла с 38 до 40%, кому подработка приносит 30—50% дохода увеличилась с 17 до 20%.

«SuperJob» считает, что распространение подработки связано со несколькими факторами, наиболее сильно влияющими из которых являются следующие:

• Ускоренное развитие платформенной занятости. Это, пожалуй, один из наиболее важных моментов. Сегодня россияне имеют возможность мгновенно найти подработку онлайн, за несколько минут оформить регистрация в качестве самозанятого на Госуслугах. Благодаря развитию e-commerce россияне получили доступ ко множеству видов работ, не требующих квалификации (склады, доставка, такси и проч.).

• Распространение удаленной занятости, начавшееся в пандемию ковида.

• В условиях нехватки кадров и в целях экономии бюджетов работодатели стали проявлять все больше гибкости в найме, например, чаще использовать труд внешних совместителей, работающих неполный день.

Вакансий подработки в июне 2026-го на 17% больше, чем в мае, и это очень интересная ситуация: год назад в июне число вакансий подработки, напротив, снижалось в сезон отпусков (минус 15% к маю 2025 года). Резюме на подработку в июне на 49% раза больше, чем в мае, а год назад динамика числа резюме на подработку в первый летний месяц была гораздо скромнее: +15% к маю 2025 года.

Рынок труда меняет образовательные потоки: выпускники школ в качестве будущей профессии чаще выбирают инженерные, врачебные и рабочие специальности, а не IT.

Главный вызов: резюме много, а работать некому. Рынок не сломан, но опять перестроился. Необходима дальнейшая адаптация моделей занятости — не только удаленка и гибрид, но и подработки, неполная и проектная занятость, чтобы конкурировать с платформами. Удержание по-прежнему в фокусе внимания работодателей. Главный рычаг в 2026 году — не деньги, а обучение и здоровье персонала. Стремление «доращивать» своих до нужного уровня компетенций в текущих рыночных условиях — это, безусловно, верная тактика. Однако нужно помнить: если сейчас упустить из виду молодёжь, работать через 5—10 лет будет просто некому.