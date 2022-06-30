Итоги II квартала 2022 года в сфере лесной промышленности - версия hh.ru

Во втором квартале 2022 года по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 компании из сферы лесной промышленности увеличили число вакансий. Так, в целом по стране прирост новых рабочих мест составляет +24%, в СЗФО +17%. Также если сравнивать ситуацию в лесной промышленности с остальными секторами экономики, мы увидим, что данная сфера продолжает ощущать себя более стабильно, чем другие и здесь нет такого драматичного сокращения числа новых рабочих мест, как, например, в сфере страхования (сфера продолжает уменьшаться вот уже четвертый месяц подряд падение на 63% к февралю 2022 года).

Эксперты hh.ru подвели итоги второго квартала в сфере лесной промышленности в России в целом, а также в регионах СЗФО в частности. В основу анализа легли данные почти 10 тысяч вакансий из лесной отрасли, а также более 40 тысяч резюме, размещённых россиянами с опытом работы в этом же секторе.

Общие факты про рынок труда по итогам II квартала года

• Пока рынок труда находится в относительно стабильном состоянии. Драйверами текущего изменения уровня конкуренции являются рост числа резюме (сезонным фактор) и снижение числа вакансий (реакция рынка на внешний фон).

• Максимальный уровень конкуренции – преимущественно в «беловоротничковых» ролях. Но пока hh.индекс из зоны высокого дефицита за людей сместился в зону нормальной конкуренции: подбор по офисным ролям упростился. На горизонте нескольких месяцев вероятен перелом с «соискательского» на «работодательский» рынок.

• Рынок труда «синих воротничков», линейного персонала, продаж, а также ИТ остается «рынком соискателя», большинство ролей - в дефиците. Верх воронки соискателей расширился, но количество выходящих на работу не стало значимо больше.

• Количество активных вакансий медленно уменьшается, однако их абсолютное число вакансий остается значительным: почти 900 000 по России только за июнь.

• Зарплаты в целом по рынку – пока не меняются (запланированные плановые пересмотры чаще происходят, чем нет.

• Трансформация российской экономики может привести к росту безработицы, вызванной структурной перестройкой на рынке труда. Изменения могут быть неравномерными как в отраслевом, так и в региональном разрезе.

Динамика вакансий в отрасли – изменение географии и лидеров спроса

Во втором квартале 2022 года по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 компании из сферы лесной промышленности увеличили число вакансий. Так, в целом по стране прирост новых рабочих мест составляет +24%, в СЗФО +17%. Также если сравнивать ситуацию в лесной промышленности с остальными секторами экономики, мы увидим, что данная сфера продолжает ощущать себя более стабильно, чем другие и здесь нет такого драматичного сокращения числа новых рабочих мест, как, например, в сфере страхования (сфера продолжает уменьшаться вот уже четвертый месяц подряд падение на 63% к февралю 2022 года).

По сравнению с началом текущего года изменились и доли вакансий в региональном разрезе. Абсолютными лидерами по спросу на работников в леспроме являются Москва (13%) и Санкт-Петербург (10%) стабильно и без изменений с начала года. Среди других регионов есть подвижки. Так, если в начале года 10% вакансий приходилось на Московскую область, то теперь лишь 8%. Увеличили спрос на новых сотрудников компании из Красноярского края (+1% до 4%), Пермский край (до 4%). Также место в рейтинге заняли Хабаровский край и Нижегородская область заняв места Томской области и Татарстана.

Наибольшая доля вакансий в леспроме страны во втором квартале была размещена компаниями-производственниками, связанными со сферой деревообработки (51%). На втором месте по доле вакансий стоят компании занимающиеся оптовой торговлей и продвижением продукции деревообработки (20). На третьем - целлюлозно-бумажное производство (порядка 15%). Также достаточно активно (7% вакансий) искали персонал компании из сферы столярно-строительных изделий (наглядно на диаграмме 1).

При этом во втором квартале изменился топ-20 работодателей наиболее активных с точки зрения публикации вакансии в сфере лесной промышленности. Так, если в начале года в топ-3 по числу новых вакансий входили Segezha Group, Kronospan (Кроношпан) и Свеза именно в такой последовательности, то теперь тройка лидеров поменялась. На первом месте по числу вакансий и активности вновь Segezha Group, на втором - группа Илим, на третьем - RFP Group.

Данные представлены на основе аналитики сервиса «Карта вакансий»:

1. Segezha Group

2. Группа Илим

3. RFP Group

4. Группа компаний УЛК

5. Kronospan (Кроношпан)

6. КРАСЛЕСИНВЕСТ

7. Новые технологии

8. МАРИО РИОЛИ

9. Группа предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания»

10. Хаят Холдинг

11. Фабрика мебели Кухни АНОНС

12. Дятьково

13. Свеза

14. ЦБК Кама

15. Лесмашэкспорт

16. Владимирская Дверная Компания

17. ГК СМАРТ

18. OPEN group

19. HR CITY MOSCOW

20. Наяда

Востребованные специалисты, условия работы и зарплаты

По итогам второго квартала видно, что работодатели переиграли свои планы в соответствии с быстро меняющимися условиями рынка, и теперь все чаще и больше принимают на работу специалистов из «беловоротничковой» сферы, которые помогут им быстро сориентироваться в ситуации. Так, вошли в топ по спросу в леспроме экспедиторы и специалисты, отвечающие за логистику и умеющие налаживать новые цепочки поставок.

Расширение транспортной составляющей также видно по росту спроса на комплектовщиков, сборщиков заказов и грузчиков. Также отдельно компании активно искали сборщиков продукции (наглядно на диаграмме 2).

Предлагаемые условия труда в вакансиях из сферы лесной промышленности остаются в целом идентичными началу года:

- в 57% случаев компании ждут, что у кандидатов будет опыт работы от 1 года до 3 лет, 16% вакансий доступны для соискателей без опыта, в 3% компаний ждут исключительно опытных специалистов со стажем в профессии от 6 лет и более;

- 98% компаний готовы принять сотрудников на полный рабочий день, стажировку можно найти в 1% вакансий леспрома, проектная работа предполагается также в 1%, по сравнению с прошлым годом число таких вакансий сократилось на 5%;

- вариант работы на дистанте кандидаты смогут найти лишь в сотне вакансий, это 33% меньше, чем в начале этого года;

- вахтовый метод предлагается в 9% вакансий, что на 1% больше, чем в начале года;

- с начала года работодатели повысили медианную предлагаемую зарплату: в среднем по стране до почти 59 000₽, и до 80 713 ₽ в Петербурге. Год к году средняя зарплата в вакансиях выросла на 7% по России, и на 13% по Петербургу (наглядно на диаграмме 3).

В разрезе востребованных профессий в леспроме наиболее высокую зарплату можно найти в вакансиях для прорабов (до 100 000₽), монтажников (до 80 000₽), конструкторов (до 80 000₽), столяров (до 70 000₽) и менеджеров по работе с клиентами\по продажам (до 70 000₽) (наглядно на диаграмме 4).