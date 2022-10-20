Итоги III квартала на рынке труда в сфере российской промышленности

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда страны, и выяснили в каком состоянии находится сфера промышленности: кто востребован, какие зарплаты готовы платить работодатели, в каких регионах наибольший спрос на сотрудников и какие ещё изменения произошли в отрасли за прошедшие три месяца. Кого ищут работодатели...

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда страны, и выяснили в каком состоянии находится сфера промышленности: кто востребован, какие зарплаты готовы платить работодатели, в каких регионах наибольший спрос на сотрудников и какие ещё изменения произошли в отрасли за прошедшие три месяца.

Кого ищут работодатели

По итогам третьего квартала российские работодатели разместили более 340 тысяч вакансий, связанных с промышленной сферой. Это на 50% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В целом на промышленную сферу приходится 11% вакансий от всего объема по стране за прошедшие три месяца.

Наибольшая доля вакансий в сфере промышленности за последние три месяца размещена московскими работодателями (11% или более 36 тысяч вакансий). На втором месте – Петербург (7% или более 24 тысяч вакансий). Также в топ-20 вошли регионы Сибири (Красноярский край, Новосибирская и Омская область), регионы Юга России, также регионы УРФО и ПФО (наглядно на диаграмме 1).

На регионы СЗФО приходится более 36 тысяч промышленных вакансий, что на 7% меньше прошлогодних показателей. В целом на Северо-Западе почти каждая десятая вакансия размещена именно в сфере производства и сельского хозяйства. Традиционно наибольшая доля подобных вакансий на Северо-Западе страны приходится на Петербург (66% от всего объема по сфере в СЗФО, доля вакансий за квартал не изменилась). На втором месте по доле спроса на специалистов в сфере промышленности – Ленобласть (11% вакансий, число новых рабочий мест за квартал не упало), на третьем – Мурманская область (4% - на 1% меньше, чем во втором квартале этого года).

Также держится спрос на промышленных работников в Калининградской (4% вакансий по всему Северо-Западу) и в Архангельской области (4%). В Новгородской области спрос на уровне 3%, а вот в Коми и Карелии немного упало число производственных вакансий (-1% по сравнению со вторым кварталом, по 2% вакансий в каждом регионе). В Псковской области – 2%, в НАО чуть менее 1%.

В топ компаний наиболее активных с точки зрения публикации вакансии и поиска персонала в сфере производства России по итогам третьего квартала 2022 года вошли: «Стройтранснефтегаз», «НИТЭК», «Регро», «Ростелеком», Группа компаний «Система», «Газпром нефть», Холдинг «Селигдар», «МАГНИТ», «Розничная сеть», «Мясницкий ряд», «Российские железные дороги», «Газстройпром», «Черкизово», Группа предприятий «ЭКСПРЕСС», «Калашников», Московский аэропорт «Домодедово».

В топ наиболее востребованных профессий у производственных компаний по итогам третьего квартала и на данный момент входят сварщики (на них приходится 4% вакансий от всего объема в профсфере). На втором месте сервисные инженеры и механики, а также технологи, операторы станков (по 3% в каждой профессии), на третьем месте по спросу у компаний производственной отрасли водители, разнорабочие, электромонтажники, инженеры-конструкторы и менеджеры по закупкам (по 2% на каждую профессию) (наглядно на диаграмме 2).

Условия работы и зарплаты

По итогам второго квартала диапазон зарплат в промышленных вакансиях находится в пределах 45977₽ - 109195₽. Это на 9000₽ больше, чем во втором квартале этого года.

Также сервис «Карта вакансий» hh.ru показывает, что работодатели из сферы промышленности в целом по стране в третьем квартале продолжали увеличивать среднюю зарплату в своих вакансиях на 15% (до 68965₽.) В Петербурге рост составляет 17% (до 80477₽), а вот в зарплатах вакансиях московских компаний зарплаты, наоборот стали чуть ниже -14% по сравнению с началом года (85000₽).

Между тем по итогам квартала во всех регионах СЗФО работодатели повысили зарплату в вакансиях производственной сферы. Наиболее выраженный рост прилагаемой зарплаты заметен в вакансиях в НАО (до 149425₽), а также в Коми (110000₽) и Архангельской области (80000₽) (наглядно на таблице).

Соискательское поведение

Со стороны соискателей, ищущих работу в производственной сфере, ситуация также активно развивается. За три последних месяца россияне успели обновить или разместить чуть более 220 тысяч резюме в сфере производства. То есть кандидаты, претендующие на рабочее место в промышленности, разместили каждое десятое резюме (11% от всего объема по России в III кв). Жители СЗФО в свою очередь разместили более 89тысяч резюме, что также занимает долю в 11% от всего объёма соискательского рынка на Северо-Западе в третьем квартале.

Количественно больше и чаще всего искали работу во втором квартале в сфере промышленности петербуржцы (74% резюме от всего объёма в СЗФО), жители Ленобласти (7%), калининградцы (5%), жители Коми, Мурманской и Архангельской областей (по 3% в каждом регионе), соискатели Новгородской области и Карелии (по 2%), Псковской области и НАО (по 1%). В данном случае активность соискателей в СЗФО стабильна и в целом соответствует показателям второго квартала.

Средняя зарплата, которую указывают соискатели-производственники, живущие в СЗФО, по итогам квартала находится в пределах от 63000₽ до 85000₽. По сравнению с прошлым кварталом зарплатные запросы кандидатов в промсфере ожидаемое подросли: 4% или 5000₽.

На данный момент производственная сфера в регионах СЗФО остаётся преимущественно мужской сферой – здесь всё также преобладает количество мужчин как работников, так и соискателей. На данный момент 77% резюме в производстве СЗФО приходится именно на мужчин в возрасте от 26 до 45 лет. Между тем недавно начавшаяся мобилизация может изменить картину гендерного состава в данной отрасли, и доля женщин в сфере производства может вырасти (на данный момент она достигает 23%).

Чего ждать от рынка труда в наступившем месяце? Во-первых, возможно увеличение числа вакансий, предлагающих временную занятость и оформление по срочному трудовому договору – работодателям будут необходимы люди на замену призванным на военную службу по мобилизации. Во-вторых, может усилиться дефицит кадров в тех профессиональных сферах, где в большей степени занято трудоспособное мужское население — это производство, транспорт, строительство.

В-третьих, на фоне усиления нехватки кадров работодатели могут стать более лояльными к соискателям без опыта работы, а также к людям старшей возрастной категории. Помимо прочего, нельзя не учитывать и общее эмоциональное состояние людей, которое неминуемо влияет на продуктивность. Работодателям сегодня следует внимательно относиться к своим сотрудникам: на непроработанный постковидный синдром и тревогу по поводу экономической нестабильности накладываются новые потрясения, а в некоторых случаях – и дополнительная нагрузка», - комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.