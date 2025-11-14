Итоги III квартала: российские банки предотвратили хищение 3,5 трлн рублей

В июле-сентябре 2025 года банки отразили 28,5 млн попыток совершения мошеннических операций. Об этом говорится в «Обзоре отчётности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», размещённом на сайте ЦБ РФ.

В III квартале злоумышленникам удалось совершить 460,1 тысячи мошеннических операций, что на 51% больше по сравнению со средним значением за последние IV квартала. Объём хищений практически не изменился и составил 8,2 млрд рублей.

Люди все чаще сообщают в банки о хищении даже небольших сумм. Во многом это связано с тем, что некоторые крупные кредитные организации досрочно внедрили в свои мобильные приложения сервис, который позволяет пострадавшим клиентам оперативно информировать их о мошеннической операции.

С октября наличие такого функционала стало обязательным для крупных банков.

С июля по сентябрь текущего года Банк России инициировал блокировку 17,3 тысячи телефонных номеров злоумышленников, а также 7,8 тысячи принадлежащих им интернет-ресурсов, включая страницы в социальных сетях.

Объём банковских операций без добровольного согласия клиентов в III квартале 2025 года составил 8,18 млрд рублей, что на 29,1% больше, чем кварталом ранее, и на 3,3% превышает среднее значение за предыдущие четыре квартала, следует из данных ЦБ РФ.

Количество операций без согласия в III квартале выросло в 1,7 раза, до 460,1 тысячи по сравнению с 273,1 тысячи. операций кварталом ранее. Показатель в сравнении со средним значением за предыдущие четыре квартала увеличился в 1,5 раза.

Доля возвращенных средств в III квартале составила 5,1% от объёма (около 417 млн рублей), практически на уровне II квартала и почти в 1,5 раза ниже среднего значения за предыдущие четыре квартала (9,3%).