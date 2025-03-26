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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.25 20:05

Итоги конференции «Вселенная белого медведя» представили на МАФ-2025

Результаты работы VIII Международной научно-практической конференции «Вселенная белого медведя: эффективное сотрудничество в Арктике» обсудили в рамках сессии «Арктика: мосты сотрудничества между народами и государствами» на Международном арктическом форуме, который проходит в Мурманске 26–27 марта. Организатор МАФ – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

VIII Международная научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя: эффективное сотрудничество в Арктике» прошла 18–21 марта на площадках в Москве, Анадыре и Санкт-Петербурге. Организаторы конференции – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и правительство Чукотского автономного округа. В программу встречи вошли 30 сессий с участием представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса и науки. В ходе мероприятия эксперты представили более 250 докладов и обсудили вопросы, связанные с защитой представителей арктической фауны, международным сотрудничеством и устойчивым развитием региона.

«Повестка конференции, в том числе её международный аспект, была очень обширной. Мы договорились подготовить «дорожную карту» и в течение года отрабатывать положения, которые будут в неё «зашиты». Многие регионы, в частности Чукотка, подготовили изменения в федеральные законы, подзаконные акты и постановления правительства. На конференции мы отстаивали вопросы не только отдельно взятой Чукотки, а проблемы всех регионов Арктической зоны», – подчеркнул заместитель губернатора Чукотского автономного округа Александр Савченко.

Среди ключевых инициатив конференции заместитель губернатора региона отметил проведение исследований чукотско-аляскинской популяции белого медведя и морских млекопитающих в Чукотском и Беринговом морях, международное сотрудничество зоопарков и океанариумов, разработку совместного соглашения с Китаем по защите восточносибирского (якутского) стерха, предложения по экологичному извлечению редкоземельных металлов в Арктике и технологии для адаптации к изменениям климата в регионе.

Одна из главных целей конференции «Вселенная белого медведя: эффективное сотрудничество в Арктике» – поиск баланса между активным освоением арктического региона и сохранением уязвимой природы Севера, культурных традиций коренных народов. По ее итогам, в частности, принято решение о создании международной экспертной площадки для поддержания регулярного диалога представителей органов государственной власти, бизнеса, науки и общества по вопросам научно-технологического и экологичного развития Арктики.

На сессии «Арктика: мосты сотрудничества между народами и государствами» эксперты также обсудили основные аспекты международного сотрудничества в развитии Заполярья, в том числе важность Северного морского пути как глобального логистического маршрута, инвестиции в Крайний Север, туристические проекты и совместные инициативы с неарктическими государствами.

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проходит под девизом «На Севере – жить!». Мероприятие является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

 

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/itogi-konferentsii-%C2%ABvselennaja-belogo-medvedja%C2%BB-predstavili-na-maf-2025/

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