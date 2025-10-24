Итоги конкурсного отбора в «Родину»: первыми учениками центра научно-технологического творчества в Мурманске стали 285 юных северян

22 октября Центр научно-технологического творчества «Родина» официально объявил список кандидатов, успешно прошедших конкурсный отбор на основную образовательную программу и в профильные лаборатории.

По итогам право стать первыми учениками центра получили 285 детей.

Церемония оглашения результатов состоялась в актовом зале Губернаторского лицея, собрала более 320 человек и стала кульминацией масштабного отборочного процесса, продлившегося 3 месяца.

В процессе двух этапов отбора дети записывали видео-визитки, готовили свое портфолио и мотивационные письма, присылали примеры технологических работ, на практике показывали свои знания и умение фантазировать.

Торжественное открытие центра «Родина» запланировано на 14 декабря. В преддверии этого события для зачисленных кандидатов и гостей центра будет организована специальная программа, включающая мастер-классы и дни открытых дверей. Начало основной образовательной деятельности намечено на период после новогодних каникул.

Для тех, кто пропустил отбор, на сайте Центра «Родина» открыта запись в лист ожидания.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555787/#&gid=1&pid=1