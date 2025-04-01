Итоги МАФ-2025: более 25000 гостей посетили гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»

В Мурманске состоялся гастрономический фестиваль «Вкус Арктики», включённый в культурную программу Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». За шесть дней в мероприятии приняли участие более 25000 гостей, которые попробовали более 12000 порций блюд и более 7000 напитков.

Объединённая команда рестораторов и шеф-поваров из семи субъектов Арктической зоны Российской Федерации (Мурманская область, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Карелия и Республика Коми представили меню региональной аутентичной кухни, в которой используются продукты северных морей и местных производителей.

«Когда мы провели первый фестиваль «Вкус Арктики» в Кировске в 2018 году, из-за полного отсутствия индустрии производства региональных продуктов и готовых решений, мы и мечтать не могли, что когда-нибудь сможем привезти гастропроекты и доставить продукты из других регионов арктической зоны в Мурманскую область. Также мы не могли себе представить, что спустя шесть лет, предприниматели из Мурманской области станут операторами на федеральных площадках российской кухни в Москве, а арктическая кухня станет востребованной темой и за пределами Мурманской области», – отметила автор-методист и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России», куратор гастрономического фестиваля «Вкус Арктики» Екатерина Шаповалова.

Одной из ярких точек гастрономического фестиваля стал ледяной бар «Попробуй Север на вкус» – 25-метровый тоннель с ледяными гравюрами, посвящёнными 500-летию освоения Северного морского пути. Северяне и гости региона смогли попробовать арктические напитки от местных производителей в таинственной, волшебной атмосфере среди льда и снега. Кроме того, на выходных в ледяном баре состоялась серия гастрономических мастер-классов от шеф-поваров Арктической зоны Российской Федерации.

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, одной из особенностей фестиваля по традиции стала возможность бесплатно отправить открытку из офиса Туристского информационного центра Мурманской области в любую точку России или оформить Паспорт полярника.

Организатором фестиваля выступило правительство Мурманской области совместно с федеральным проектом «Гастрономическая карта России». Координатор проекта – АНО «Событие51».

Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457247801%2Fphoto_feed611314210