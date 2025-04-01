Итоги МАФ-2025: доверие президента дорогого стоит – Андрей Чибис

Вчера в ходе оперативного совещания в правительстве губернатор Андрей Чибис поблагодарил Президента России Владимира Путина за высокую оценку региона и всех северян за ежедневный вклад в развитие Кольского Заполярья.

Глава региона напомнил, что во время рабочей поездки в регион Президент России Владимир Путин отметил, что Мурманск и Мурманская область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития.

«Здесь реализуются масштабные, во многом уникальные промышленные и логистические проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, развитие и модернизация Мурманского транспортного узла, включая открытие новых терминалов и расширение железнодорожных подходов», – сказал глава государства на совещании по вопросам развития арктической зоны России и Северного морского пути.

Работа региона была отмечена Президентом РФ и на пленарной сессии в рамках МАФ-2025, и на двусторонней встрече, где губернатор Мурманской области доложил о результатах, достигнутых за минувшие 6 лет в рамках реализации нацпроектов и стратегического плана «На Севере – жить!».

«Высокая оценка развития региона – это признание колоссальной работы, которую ведёт региональная команда, трудовые коллективы предприятий, – каждого, кто искренне любит родной край, вкладывает все свои силы и ресурсы, – сказал Андрей Чибис. – В то же время это – аванс для активного развития дальше, потому что такое доверие президента дорогого стоит. И теперь в рамках решений, за которые мы бились, наша задача – чётко исполнять те вводные, которые поставил нам глава государства. Ещё раз спасибо всем!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/