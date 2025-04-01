Итоги МАФ-2025: к развитию Арктики и Северного морского пути необходимо подходить комплексно и на долгосрочную перспективу

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис рассказал, что в рамках МАФ-2025 на совещании по развитию Арктической зоны России и Северного морского пути под руководством Президента Российской Федерации Владимира Путина в закрытом формате обсуждалась, в том числе, необходимость запуска комплексного проекта развития Арктики и Северного морского пути.

«Как отметил Президент России на пленарном заседании, задача развития Арктики требует «комплексного подхода, чётких планов, просчитанных на длительную перспективу, сочетания усилий федеральных министерств и региональных команд, деловых и научных кругов, общественных объединений», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что в рамках Международного арктического форума было проведено совместное заседание пяти комиссий Госсовета – инициатором заседания в таком формате стал помощник Президента России Алексей Дюмин.

«На этой площадке с участием помощника Президента России и председателя Морской коллегии Николая Патрушева, советника Президента России Игоря Левитина, директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева была озвучена идея такого специального проекта. На следующий день в своём выступлении на пленарном заседании Президент РФ Владимир Путин также отметил, что необходимо к развитию Арктики подходить комплексно и на долгосрочную перспективу. И мы над этим будем продолжать работу», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММП».