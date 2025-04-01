ИТОГИ МАФ-2025: наша задача – чётко исполнять вводные, данные президентом - Андрей Чибис

Вчера в ходе оперативного совещания обсудили VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога», состоявшийся в Мурманске на прошлой неделе. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что главным итогом форума стала принципиальная поддержка Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным важных для Мурманской области решений.

В числе ключевых – продление программы реновации ЗАТО до 2030 года с ежегодным объёмом финансовой поддержки из федерального бюджета не менее 10 миллиардов рублей.

«Это для нас ключевое мероприятие. Мы долго добивались этого решения, и параллельно аккумулировали все возможные источники, вкладывались в наши военные городки, приводя их в порядок. С 2024 года радикально увеличен объем инвестиций: по 10 млрд рублей из федерального бюджета ежегодно до 2026 года. Но объём накопленных проблем с начала 1990-х годов такой, что за три года задачу не решить. И президент поддержал нас, программа будет продолжена с финансированием до 2030 года. И это радикальное изменение качества жизни наших военнослужащих и членов их семей, которые живут в ЗАТО и военных городках», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также президент поручил строго выполнять планы по газификации Мурманской области: она должна быть проведена до 2030 года.

«Мы детально этим вопросом занимаемся. Инициатива ранее была поддержана президентом. Идёт процесс, но глава государства особо обратил на это внимание. Газификация с одной стороны – серьёзный толчок для появления новых производств в Мурманской области, именно переработки того сырья, которое мы сегодня добываем и отправляем на переработку, и с другой стороны, это уход от мазутозависимости. Помимо того, что мазут это неэкологично, это ещё и крайне дорого для бюджета. В год из регионального бюджета мы вынуждены тратить порядка 10 млрд рублей на обеспечение теплоснабжения, чтобы эти затраты не выливались в квитанции северян. И это при том, что благодаря решению президента мы дополнительно получаем компенсацию из федерального бюджета. Газификация принципиально важна», – прокомментировал Андрей Чибис.

Особое внимание президент уделил необходимости увеличения не менее чем втрое провозной способности Мурманского транспортного узла за счёт строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов.

«Это крайне важно и заложено в качестве приоритета в нашем плане «На Севере – жить!». Мы бились за это решение, работаем над этим. Порт Мурманск – базовый для Северного морского пути, включён в глобальный трансарктический коридор Санкт-Петербург - Мурманск - Владивосток. Впервые сама тема коридора была озвучена, мы также обсуждали это и вырабатывали подход на заседании профильной комиссии Госсовета по развитию Арктики и СМП. Увеличение мощности Мурманского транспортного узла – это рост грузооборота и инвестиций, это создание новых портовых мощностей и производств на берегу залива, в том числе глубокой переработки тех ресурсов, которые добываются. Это больше рабочих мест, налогов в областной бюджет, а значит, возможностей для строительства, ремонта городской инфраструктуры, социальных объектов, благоустройства. Также это толчок для развития судоремонтных и в перспективе – судостроительных мощностей», – отметил Андрей Чибис.

Он также напомнил, что в рамках визита глава государства дал старт загрузке первого судна с углем в новом, современном и технологичном порту «Лавна», а это 650 новых рабочих мест.

Президент также обратил внимание на важность создания глубокой переработки литиевого сырья в Арктике. Кроме того, Владимир Путин говорил о необходимости проанализировать увеличение судостроительных мощностей.

Глава региона отметил, что совместно с ГТЛК уже реализуется проект по созданию судоремонтного предприятия кластерного типа.

«Мурманская область готова стать площадкой для развития судостроения. В рамках визита помощника президента, председателя Морской коллегии Николая Платоновича Патрушева, в прошлом году мы определили место, где это можно сделать. Кроме того, мы с «Росатомом» и «Норникелем» работаем над темой размещения глубокой переработки лития на площадке Мончегорска, а на базе Ловозерского ГОКа планируется модернизировать единственное в России производство лопаритового концентрата», – сказал губернатор.

Ещё один приоритет – опорные населённые пункты. Президент поручил ускорить принятие графика реализации арктических мастер-планов, продумать их финансирование, предусмотреть отдельные арктические разделы в национальных проектах.

«В Мурманской области на территории опорных населённых пунктов проживает 70% жителей региона. Задача, чтобы объекты, мероприятия для ускоренного развития опорных населённых пунктов появились в специальных разделах нацпроектов, созданных по прямому поручению президента. Для нас это принципиально важно», – отметил губернатор.

Сразу несколько поручений касались жилья: проработать план конкретных действий по расселению из аварийного жилфонда в Арктике к 1 сентября текущего года, который будет рассчитан не менее чем на десять лет, а также распространить программу по доступному арендному жилью на опорные населённые пункты Арктики.

Комфортная городская среда – ещё один важный пункт. Президент поручил предусмотреть отдельный дополнительный лимит из федерального бюджета для Арктики в рамках Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Ещё одно поручение – подготовить специальный механизм финансирования медицинской помощи на Севере для повышения доступности и качества здравоохранения в Арктике.

В том числе отмечена необходимость запуска комплексного проекта развития Арктики и Северного морского пути. Ранее масштабная и кропотливая работа по подготовке комплексного проекта развития была проделана участниками комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика», которую возглавляет губернатор Андрей Чибис, и экспертами.

«Результаты нашей работы были представлены на совместном заседании пяти комиссий Государственного Совета РФ: «Международная кооперация и экспорт», «Эффективная транспортная система», «Энергетика», «Молодежь и дети» Государственного Совета РФ. Мы заручились принципиальной поддержкой от помощника Президента России и председателя Морской коллегии Николая Платоновича Патрушева, помощника Президента России Алексея Геннадьевича Дюмина, советника Президента России Игоря Евгеньевича Левитина, директора госкорпорации Росатом Алексея Евгеньевича Лихачева. Совершенно очевидно, что нами проведена крайне важная и актуальная работа, которая будет продолжена», – подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, президент отметил, что и Мурманск, и Мурманская область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития. Здесь реализуются масштабные, во многом уникальные промышленные и логистические проекты. Глава государства отметил работу региона на пленарной сессии, и на двусторонней встрече, где губернатор доложил о результатах реализации за минувшие 6 лет президентских нацпроектов и стратегического плана «На Севере – жить!».

«Высокая оценка развития региона – это признание колоссальной работы, которую ведёт команда регионального правительства, его жители, трудовые коллективы. Труд каждого, от масштабных инфраструктурных решений до ежедневных усилий на предприятиях, укрепляет позиции Мурманской области как драйвера развития Арктической зоны России. И конечно, вышеназванные поручения также касаются каждого жителя Мурманской области. Ведь благодаря им наш регион, каждый муниципалитет и каждый населенный пункт будут меняться к лучшему. Теперь в рамках решений, за которые мы бились, наша задача – чётко исполнять вводные, данные президентом», – заключил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/