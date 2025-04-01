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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.25 16:00

Итоги МАФ-2025: по предварительным оценкам экспертов, форум принёс более 300 млн рублей всему сектору экономики региона

VI Международный Арктический форум «Арктика — территорий диалога» оказал мультипликативный эффект на экономику Мурманской области. Об этом вчера в рамках оперативного совещания сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Рестораны, малый бизнес, туристические и культурные объекты получили повышенный спрос от наплыва гостей. Участники особенно отметили слаженную организацию и высокий уровень сервиса. Это важный фактор, спасибо всей команде, которая готовила объекты культуры, спорта, туризма. Благодарю наш бизнес, что он не только обеспечил комфорт, но и укрепил имидж Мурманской области, как привлекательной площадки для масштабных событий!», — сообщил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что на Международном арктическом форуме собрались более 1300 участников из России, Индии, Китая, Казахстана, Республики Корея, Турции, Швейцарии, Сингапура, Филиппин. На форуме была представлена 21 страна.

«Совершенно очевидно, что гости вернутся вновь в Мурманскую область, чтобы познакомиться с ней поближе. Поэтому МАФ – это не только яркое деловое, культурное и спортивное событие, это задел на будущее: рост турпотока, строительство новых объектов размещения, питания и туризма. По предварительным оценкам экспертов, форум принёс более 300 млн рублей всему сектору экономики. Важно, что мы также постарались сделать МАФ праздником для всех жителей области: в выходные работали самые разные интерактивные площадки. Так, например, «Вкус Арктики» посетили порядка 25 тысяч человек. Отмечу, что весь этот праздник организован за счет внебюджетных средств, благодаря нашим партнерам, в последующем многая инфраструктура, в том числе полюбившийся северянам кит, останется в области», — заключил губернатор.

Как напоминает региональное Министерство информационной политики, 26-27 марта в Мурманске под девизом «На Севере – жить!» прошёл VI Международный Арктический форум «Арктика – территория диалога». В рамках форума прошли деловая, культурная и спортивная программы. Участники искали новые пути развития для Арктической зоны России, обменивались опытом и успешными практиками, выдвигали идеи и инициативы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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