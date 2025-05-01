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Мурманская область. Арктика (16+)01.05.25 12:00

Итоги марта: годовая инфляция в Мурманской области ускорилась до 10,4%

По данным Росстата, в марте 2025 года цены в Мурманской области выросли на 1,4% к февралю. Больше всего за месяц подорожали услуги и продовольствие, чуть менее – непродовольственные товары.

По данным Росстата, в марте 2025 года цены в Мурманской области выросли на 1,4% к февралю. Больше всего за месяц подорожали услуги и продовольствие, чуть менее – непродовольственные товары.

Из-за исчерпания запасов прошлогоднего урожая магазины перешли на более дорогие импортные поставки овощей. В результате в марте выросли цены на капусту, морковь, картофель и свеклу. В то же время яйца второй месяц подряд дешевели, потому что российские фабрики увеличили производство.

Среди непродовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на смартфоны. Потребительский спрос на них в регионе оставался высоким, и это позволяло компаниям переносить издержки в отпускные цены.

«Цены в Мурманской области в марте выросли больше, чем в целом по России. Основная причина – повышенный спрос из-за роста турпотока. В прошлом месяце в Мурманской области проходили крупные спортивные мероприятия. Это, в частности, повысило спрос на проживание в санаториях, в результате – цены на них существенно выросли. В целом годовая инфляция в Мурманской области ускорилась до 10,4%. В годовом выражении цены в среднем по России все ещё растут темпами заметно выше 4%. Это объясняется тем, что спрос в экономике пока продолжает расширяться быстрее, чем возможности производства. Для того чтобы инфляция устойчиво снижалась, необходим более сдержанный рост спроса и продолжительный период высоких ставок по депозитам и кредитам. Банк России нацелен на возвращение инфляции к 4% в 2026 году», – прокомментировала руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.  

 

 

Инфографика Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

 

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