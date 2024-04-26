Итоги первого квартала 2024 года в ИТ-сфере по версии hh.ru
Аналитики hh.ru подвели итоги первых трех месяцев 2024 года в ИТ-отрасли и выявили тренды, давно влияющие на сферу, а также новые, которые только укореняются среди компаний.
Регионы, компании и их потребности
Согласно сервису «Люди в цифрах» hh.ru по итогам I квартала 2024 года работодатели из ИТ-отрасли разместили более 200 тысяч вакансий, связанных с ИТ-профессиями. При этом динамика вакансий по итогам первым трёх месяцев этого года показывает, что спрос на айтишников разных специализаций достаточно стабильный и выше, чем в 2022 году, но всё равно ниже, чем соискательская активность. По сравнению с началом 2021 года спрос на ИТ-специалистов в целом по РФ вырос на 47%, а вот соискательская активность взлетела на 110% (наглядно на графике).
Если говорить о спросе на ИТ-специалистов, то потребность в них этой весной по сравнению с прошлым годом выросла в целом по РФ на 18%. Регионами-лидерами по спросу на айтишников по сравнению с прошлым годом сейчас являются Камчатский край (+42% новых вакансий), Хакасия и Калининградская область. А вот падение спроса на ИТ-специалистов за последние 30 дней по сравнению с 2023 годом наблюдается в Ингушетии, Чечне и НАО. При этом, конечно, регионам-лидерами по объёму вакансий и, как следствие, рабочих мест для ИТ являются Москва и область, Петербург, а также Юг России и Урал.
По регионам СЗФО наблюдается разный спрос на работников в ИТ-сфере. Так, активней других ищут айтишников по сравнению с прошлым годом в Калининградской области (+32% новых рабочих мест) и Петербурге (+16% новых ИТ-вакансий). Во всех остальных регионах СЗФО по сравнению с прошлым годом зафиксировано падение спроса на ИТ-специалистов.
|
Топ регионов с наибольшим спросом на ИТ за последний месяц
|
Камчатский край
|
42,1%
|
Республика Хакасия
|
34,7%
|
Калининградская область
|
32,2%
|
Приморский край
|
29,0%
|
Красноярск
|
27,4%
|
Казань
|
26,9%
|
Москва
|
26,0%
|
Ростовская область
|
24,5%
|
Екатеринбург
|
23,8%
|
Республика Татарстан
|
22,6%
|
Топ регионов с наименьшим спросом на ИТ за последний месяц
|
Мурманская область
|
-18,5%
|
Курганская область
|
-21,5%
|
Республика Дагестан
|
-21,6%
|
Кабардино-Балкарская республика
|
-26,6%
|
Республика Алтай
|
-31,3%
|
Республика Северная Осетия-Алания
|
-41,0%
|
Республика Тыва
|
-43,4%
|
Ненецкий АО
|
-51,7%
|
Чеченская республика
|
-54,4%
|
Республика Ингушетия
|
-68,8%
На основе аналитики сервиса «Люди в цифрах» компаниями-лидерами по числу активных вакансий в ИТ-сфере в России в I квартале этого года стали СБЕР, Ozon, Т1, Яндекс Крауд, МТС, Ростелеком, Тинькофф, Aston, INSOFT, Газпром нефть, Первый Бит, Алабуга, ОЭЗ ППТ, YADRO, ИК СИБИНТЕК, Альфа-Банк, IBS, Совкомбанк Технологии, WILDBERRIES и Лига Цифровой Экономики.
Важным трендом рынка труда в ИТ-сфере страны является тренд на инклюзивность. Так, каждая десятая вакансия, доступная соискателям с инвалидностью, предполагает именно работу в ИТ-секторе. Ежемесячно компании, ищущие ИТ-работников в этом году размещали более 2 тысяч вакансий, доступных кандидатам с ОВЗ. В данном случае ИТ-сфера оказывается более гибкой и принимающей самых разных работников, в отличие, например, от сферы производства или общественного питания.
Лидерами по числу вакансий у работодателей, ищущих и нанимающих айтишников, в начале этого года стали менеджеры продукта, для них в начале этого года компании разметили более 6 тыс. вакансий или каждую пятую вакансию в ИТ-сфере страны. По сравнению с началом 2023 года спрос на продуктовых менеджеров вырос на 28%.
При этом есть целый ряд ИТ-профессий, спрос на которых взлетел по сравнению с 2023 годом ещё сильнее. К таким наиболее востребованным ИТ-специальностям сейчас относятся системный аналитик – спрос на них вырос сразу на 117%, дата-сайентисты (+79% новых рабочих мест), продуктовые аналитики (+70%). Также компании стали чаще искать DevOps-инженеров (+65% новых вакансий), аналитиков данных (+64%). Сокращение спроса по сравнению с прошлым годом коснулось лишь одной профессии – специалистов тех. поддержки.
|
Профессия
|
Доля вакансий
|
Динамика за год
|
Аналитик
|
2%
|
13%
|
Арт-директор, креативный директор
|
0,2%
|
21%
|
Бизнес-аналитик
|
0,4%
|
59%
|
Гейм-дизайнер
|
7%
|
3%
|
Дата-сайентист
|
0,4%
|
79%
|
Дизайнер, художник
|
3%
|
26%
|
Директор по информационным технологиям (CIO)
|
1%
|
13%
|
Менеджер продукта
|
26%
|
28%
|
Методолог
|
1%
|
49%
|
Программист, разработчик
|
2%
|
11%
|
Продуктовый аналитик
|
0,4%
|
70%
|
Руководитель группы разработки
|
9%
|
0%
|
Руководитель отдела аналитики
|
1,5%
|
28%
|
Руководитель проектов
|
8%
|
23%
|
Сетевой инженер
|
3%
|
24%
|
Системный администратор
|
2%
|
17%
|
Системный аналитик
|
4%
|
117%
|
Системный инженер
|
12%
|
11%
|
Специалист по информационной безопасности
|
4%
|
16%
|
Специалист технической поддержки
|
1%
|
-5%
|
Тестировщик
|
1%
|
41%
|
Технический директор (CTO)
|
1%
|
25%
|
Технический писатель
|
2%
|
2%
|
BI-аналитик, аналитик данных
|
9%
|
64%
|
DevOps-инженер
|
0,5%
|
65%
Конкуренция
Hh.индекс или уровень конкуренции (число резюме на вакансию) в ИТ вырос по сравнению с 2021 годом и составляет 7,3 резюме на вакансию. При этом еще два года назад уровень конкуренции в данной сфере был не выше 5. Для сравнения общий уровень конкуренции в целом на рынке труда сейчас находится на уровне 3-4 резюме на вакансию (наглядно на диаграмме 1).
«Безусловно уровень конкуренции зависит от региона и специальности. Так, одна из самых сложных ситуаций по итогам квартала зафиксирована в Ингушетии (более 50 резюме на вакансию). А вот меньше всего конкуренция среди айтишников на Севере, например в Чукотском АО (2-3 человека на вакансию), а также в Екатеринбурге. В Москве на одну вакансию в ИТ-секторе претендуют 6 человек, в Петербурге – 8. Все это в целом пока укладывается верхнюю планку нормы. В целом в России насчитывается порядка 40 регионов, где найти работу ИТ-специалистам стало в разы проще, чем ещё пару лет назад.
Также, конечно же, конкуренция на рынке зависит и от профессии, а также от стажа и опыта кандидатов. Так, среди начинающих ИТ-специалистов больше всего конкурируют за работу гейм-дизайнеры (более 40 резюме на одну вакансию), а также дата-сайентисты (порядка 19 резюме на вакансию). Если же обратиться к ситуации в целом по рынку труда, мы увидим, то соотношение соискателей и вакансий изменится. На первое место по сложности трудоустройства из-за обилия кандидатов выйдет профессия арт-директора, а гейм-дизайнеры перейдут на второе место. На позицию аналитика будут претендовать в среднем 9 человек», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО (наглядно на диаграмме 2).
В общем по рынку среди ИТ-специалистов с опытом от 3 до 6 лет уровень конкуренции по итогам года составляет порядка 3,5 резюме на вакансии. А вот среди джуниоров количество кандидатов на место в среднем доходит до 11 человек. Но количество откликов от начинающих соискателей на одну вакансию может превышать 1000 откликов.
Зарплаты и условия
Диапазон зарплат в вакансиях ИТ-сферы в России по итогам I квартала 2024 года от 57 471₽ до 160 920₽. Медианная зарплата в ИТ-вакансиях в целом по РФ составляет порядка 80 тысяч, что на 22 тысячи рублей больше, чем весной 2023. При этом есть ряд профессий (как управленческих, так и линейных), которые могут приносить доход намного больше. Одни из самых высоких зарплат в ИТ-отрасли сейчас предлагают в вакансиях для DevOps-инженеров (от 250 тысяч), рост за год на 50,1 тысячи, а также для дата-сайентистов (до 250 тысяч), за год предложения для этой категории работников выросли на 50 тысяч.
Динамика медианной предлагаемой зарплаты в ИТ-профессиях, Россия:
|
Профессия
|
1 кв. 2024
|
1 кв. 2023
|
Динамика
за год
|
Аналитик
|
87 100 ₽
|
73 900 ₽
|
13 200 ₽
|
Арт-директор, креативный директор
|
100 200 ₽
|
79 800 ₽
|
20 400 ₽
|
Бизнес-аналитик
|
114 500 ₽
|
100 000 ₽
|
14 500 ₽
|
Гейм-дизайнер
|
100 000 ₽
|
75 000 ₽
|
25 000 ₽
|
Дата-сайентист
|
250 000 ₽
|
200 000 ₽
|
50 000 ₽
|
Дизайнер, художник
|
65 600 ₽
|
53 000 ₽
|
12 600 ₽
|
Директор по инфо. технологиям (CIO)
|
148 300 ₽
|
150 000 ₽
|
-1 700 ₽
|
Менеджер продукта
|
101 200 ₽
|
95 800 ₽
|
5 400 ₽
|
Методолог
|
87 000 ₽
|
90 000 ₽
|
-3 000 ₽
|
Программист, разработчик
|
139 700 ₽
|
125 800 ₽
|
13 900 ₽
|
Продуктовый аналитик
|
121 300 ₽
|
101 400 ₽
|
19 900 ₽
|
Руководитель группы разработки
|
213 300 ₽
|
171 200 ₽
|
42 100 ₽
|
Руководитель отдела аналитики
|
157 100 ₽
|
129 700 ₽
|
27 400 ₽
|
Руководитель проектов
|
110 500 ₽
|
96 800 ₽
|
13 700 ₽
|
Сетевой инженер
|
78 700 ₽
|
70 500 ₽
|
8 200 ₽
|
Системный администратор
|
66 200 ₽
|
59 100 ₽
|
7 100 ₽
|
Системный аналитик
|
186 300 ₽
|
134 100 ₽
|
52 200 ₽
|
Системный инженер
|
82 600 ₽
|
64 300 ₽
|
18 300 ₽
|
Специалист по инфо. безопасности
|
72 900 ₽
|
62 500 ₽
|
10 400 ₽
|
Специалист технической поддержки
|
52 100 ₽
|
27 200 ₽
|
24 900 ₽
|
Технический директор (CTO)
|
150 000 ₽
|
121 200 ₽
|
28 800 ₽
|
Технический писатель
|
92 600 ₽
|
80 000 ₽
|
12 600 ₽
|
Тестировщик
|
97 700 ₽
|
92 600 ₽
|
5 100 ₽
|
BI-аналитик, аналитик данных
|
117 000 ₽
|
103 200 ₽
|
13 800 ₽
|
DevOps-инженер
|
250 100 ₽
|
200 000 ₽
|
50 100 ₽
Между тем зарплата в ИТ-сфере, как и в других отраслях, зависит от стажа и скиллов соискателей. Так, на данный момент опытным специалистам российские компании готовы платить более 234 тысяч рублей. За несколько лет доход для таких специалистов в вакансиях вырос более чем на 30 тысяч. Доход начинающего ИТ-специалиста сейчас на уровне 48,5 тысячи рублей, что не сильно (лишь на 8 тысяч) отличается от показателей 2022 года. Но в данном случае стоит учитывать, что карьерный и зарплатный рост в ИТ-сфере может быть достаточно интенсивный.