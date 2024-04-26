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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.24 14:00

Итоги первого квартала 2024 года в ИТ-сфере по версии hh.ru

Согласно сервису «Люди в цифрах» hh.ru по итогам I квартала 2024 года работодатели из ИТ-отрасли разместили более 200 тысяч вакансий, связанных с ИТ-профессиями. При этом динамика вакансий по итогам первым трёх месяцев этого года показывает, что спрос на айтишников разных специализаций достаточно стабильный и выше, чем в 2022 году, но всё равно ниже, чем соискательская активность.

Аналитики hh.ru подвели итоги первых трех месяцев 2024 года в ИТ-отрасли и выявили тренды, давно влияющие на сферу, а также новые, которые только укореняются среди компаний. 

Регионы, компании и их потребности

Согласно сервису «Люди в цифрах» hh.ru по итогам I квартала 2024 года работодатели из ИТ-отрасли разместили более 200 тысяч вакансий, связанных с ИТ-профессиями. При этом динамика вакансий по итогам первым трёх месяцев этого года показывает, что спрос на айтишников разных специализаций достаточно стабильный и выше, чем в 2022 году, но всё равно ниже, чем соискательская активность. По сравнению с началом 2021 года спрос на ИТ-специалистов в целом по РФ вырос на 47%, а вот соискательская активность взлетела на 110% (наглядно на графике).

Если говорить о спросе на ИТ-специалистов, то потребность в них этой весной по сравнению с прошлым годом выросла в целом по РФ на 18%. Регионами-лидерами по спросу на айтишников по сравнению с прошлым годом сейчас являются Камчатский край (+42% новых вакансий), Хакасия и Калининградская область. А вот падение спроса на ИТ-специалистов за последние 30 дней по сравнению с 2023 годом наблюдается в Ингушетии, Чечне и НАО.  При этом, конечно, регионам-лидерами по объёму вакансий и, как следствие, рабочих мест для ИТ являются Москва и область, Петербург, а также Юг России и Урал.

По регионам СЗФО наблюдается разный спрос на работников в ИТ-сфере. Так, активней других ищут айтишников по сравнению с прошлым годом в Калининградской области (+32% новых рабочих мест) и Петербурге (+16% новых ИТ-вакансий). Во всех остальных регионах СЗФО по сравнению с прошлым годом зафиксировано падение спроса на ИТ-специалистов.

 

Топ регионов с наибольшим спросом на ИТ за последний месяц

Камчатский край

42,1%

Республика Хакасия

34,7%

Калининградская область

32,2%

Приморский край

29,0%

Красноярск

27,4%

Казань

26,9%

Москва

26,0%

Ростовская область

24,5%

Екатеринбург

23,8%

Республика Татарстан

22,6%

Топ регионов с наименьшим спросом на ИТ за последний месяц

Мурманская область

-18,5%

Курганская область

-21,5%

Республика Дагестан

-21,6%

Кабардино-Балкарская республика

-26,6%

Республика Алтай

-31,3%

Республика Северная Осетия-Алания

-41,0%

Республика Тыва

-43,4%

Ненецкий АО

-51,7%

Чеченская республика

-54,4%

Республика Ингушетия

-68,8%

На основе аналитики сервиса «Люди в цифрах» компаниями-лидерами по числу активных вакансий в ИТ-сфере в России в I квартале этого года стали СБЕР, Ozon, Т1, Яндекс Крауд, МТС, Ростелеком, Тинькофф, Aston, INSOFT, Газпром нефть, Первый Бит, Алабуга, ОЭЗ ППТ, YADRO, ИК СИБИНТЕК, Альфа-Банк, IBS, Совкомбанк Технологии, WILDBERRIES и Лига Цифровой Экономики.

Важным трендом рынка труда в ИТ-сфере страны является тренд на инклюзивность. Так, каждая десятая вакансия, доступная соискателям с инвалидностью, предполагает именно работу в ИТ-секторе. Ежемесячно компании, ищущие ИТ-работников в этом году размещали более 2 тысяч вакансий, доступных кандидатам с ОВЗ. В данном случае ИТ-сфера оказывается более гибкой и принимающей самых разных работников, в отличие, например, от сферы производства или общественного питания.

Лидерами по числу вакансий у работодателей, ищущих и нанимающих айтишников, в начале этого года стали менеджеры продукта, для них в начале этого года компании разметили более 6 тыс. вакансий или каждую пятую вакансию в ИТ-сфере страны. По сравнению с началом 2023 года спрос на продуктовых менеджеров вырос на 28%.

При этом есть целый ряд ИТ-профессий, спрос на которых взлетел по сравнению с 2023 годом ещё сильнее. К таким наиболее востребованным ИТ-специальностям сейчас относятся системный аналитик – спрос на них вырос сразу на 117%, дата-сайентисты (+79% новых рабочих мест), продуктовые аналитики (+70%). Также компании стали чаще искать DevOps-инженеров (+65% новых вакансий), аналитиков данных (+64%). Сокращение спроса по сравнению с прошлым годом коснулось лишь одной профессии – специалистов тех. поддержки. 

Профессия 

Доля вакансий

Динамика за год

Аналитик

2%

13%

Арт-директор, креативный директор

0,2%

21%

Бизнес-аналитик

0,4%

59%

Гейм-дизайнер

7%

3%

Дата-сайентист

0,4%

79%

Дизайнер, художник

3%

26%

Директор по информационным технологиям (CIO)

1%

13%

Менеджер продукта

26%

28%

Методолог

1%

49%

Программист, разработчик

2%

11%

Продуктовый аналитик

0,4%

70%

Руководитель группы разработки

9%

0%

Руководитель отдела аналитики

1,5%

28%

Руководитель проектов

8%

23%

Сетевой инженер

3%

24%

Системный администратор

2%

17%

Системный аналитик

4%

117%

Системный инженер

12%

11%

Специалист по информационной безопасности

4%

16%

Специалист технической поддержки

1%

-5%

Тестировщик

1%

41%

Технический директор (CTO)

1%

25%

Технический писатель

2%

2%

BI-аналитик, аналитик данных

9%

64%

DevOps-инженер

0,5%

65%

Конкуренция

Hh.индекс или уровень конкуренции (число резюме на вакансию) в ИТ вырос по сравнению с 2021 годом и составляет 7,3 резюме на вакансию. При этом еще два года назад уровень конкуренции в данной сфере был не выше 5. Для сравнения общий уровень конкуренции в целом на рынке труда сейчас находится на уровне 3-4 резюме на вакансию (наглядно на диаграмме 1).

«Безусловно уровень конкуренции зависит от региона и специальности. Так, одна из самых сложных ситуаций по итогам квартала зафиксирована в Ингушетии (более 50 резюме на вакансию). А вот меньше всего конкуренция среди айтишников на Севере, например в Чукотском АО (2-3 человека на вакансию), а также в Екатеринбурге. В Москве на одну вакансию в ИТ-секторе претендуют 6 человек, в Петербурге – 8. Все это в целом пока укладывается верхнюю планку нормы. В целом в России насчитывается порядка 40 регионов, где найти работу ИТ-специалистам стало в разы проще, чем ещё пару лет назад.  

Также, конечно же, конкуренция на рынке зависит и от профессии, а также от стажа и опыта кандидатов. Так, среди начинающих ИТ-специалистов больше всего конкурируют за работу гейм-дизайнеры (более 40 резюме на одну вакансию), а также дата-сайентисты (порядка 19 резюме на вакансию). Если же обратиться к ситуации в целом по рынку труда, мы увидим, то соотношение соискателей и вакансий изменится. На первое место по сложности трудоустройства из-за обилия кандидатов выйдет профессия арт-директора, а гейм-дизайнеры перейдут на второе место. На позицию аналитика будут претендовать в среднем 9 человек», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО (наглядно на диаграмме 2).

В общем по рынку среди ИТ-специалистов с опытом от 3 до 6 лет уровень конкуренции по итогам года составляет порядка 3,5 резюме на вакансии. А вот среди джуниоров количество кандидатов на место в среднем доходит до 11 человек. Но количество откликов от начинающих соискателей на одну вакансию может превышать 1000 откликов.

Зарплаты и условия

Диапазон зарплат в вакансиях ИТ-сферы в России по итогам I квартала 2024 года от 57 471₽ до 160 920₽. Медианная зарплата в ИТ-вакансиях в целом по РФ составляет порядка 80 тысяч, что на 22 тысячи рублей больше, чем весной 2023. При этом есть ряд профессий (как управленческих, так и линейных), которые могут приносить доход намного больше. Одни из самых высоких зарплат в ИТ-отрасли сейчас предлагают в вакансиях для DevOps-инженеров (от 250 тысяч), рост за год на 50,1 тысячи, а также для дата-сайентистов (до 250 тысяч), за год предложения для этой категории работников выросли на 50 тысяч.

Динамика медианной предлагаемой зарплаты в ИТ-профессиях, Россия:

Профессия

1 кв. 2024

1 кв. 2023

Динамика

 за год

Аналитик

87 100 ₽

73 900 ₽

13 200 ₽

Арт-директор, креативный директор

100 200 ₽

79 800 ₽

20 400 ₽

Бизнес-аналитик

114 500 ₽

100 000 ₽

14 500 ₽

Гейм-дизайнер

100 000 ₽

75 000 ₽

25 000 ₽

Дата-сайентист

250 000 ₽

200 000 ₽

50 000 ₽

Дизайнер, художник

65 600 ₽

53 000 ₽

12 600 ₽

Директор по инфо. технологиям (CIO)

148 300 ₽

150 000 ₽

-1 700 ₽

Менеджер продукта

101 200 ₽

95 800 ₽

5 400 ₽

Методолог

87 000 ₽

90 000 ₽

-3 000 ₽

Программист, разработчик

139 700 ₽

125 800 ₽

13 900 ₽

Продуктовый аналитик

121 300 ₽

101 400 ₽

19 900 ₽

Руководитель группы разработки

213 300 ₽

171 200 ₽

42 100 ₽

Руководитель отдела аналитики

157 100 ₽

129 700 ₽

27 400 ₽

Руководитель проектов

110 500 ₽

96 800 ₽

13 700 ₽

Сетевой инженер

78 700 ₽

70 500 ₽

8 200 ₽

Системный администратор

66 200 ₽

59 100 ₽

7 100 ₽

Системный аналитик

186 300 ₽

134 100 ₽

52 200 ₽

Системный инженер

82 600 ₽

64 300 ₽

18 300 ₽

Специалист по инфо. безопасности

72 900 ₽

62 500 ₽

10 400 ₽

Специалист технической поддержки

52 100 ₽

27 200 ₽

24 900 ₽

Технический директор (CTO)

150 000 ₽

121 200 ₽

28 800 ₽

Технический писатель

92 600 ₽

80 000 ₽

12 600 ₽

Тестировщик

97 700 ₽

92 600 ₽

5 100 ₽

BI-аналитик, аналитик данных

117 000 ₽

103 200 ₽

13 800 ₽

DevOps-инженер

250 100 ₽

200 000 ₽

50 100 ₽

Между тем зарплата в ИТ-сфере, как и в других отраслях, зависит от стажа и скиллов соискателей. Так, на данный момент опытным специалистам российские компании готовы платить более 234 тысяч рублей. За несколько лет доход для таких специалистов в вакансиях вырос более чем на 30 тысяч. Доход начинающего ИТ-специалиста сейчас на уровне 48,5 тысячи рублей, что не сильно (лишь на 8 тысяч) отличается от показателей 2022 года. Но в данном случае стоит учитывать, что карьерный и зарплатный рост в ИТ-сфере может быть достаточно интенсивный.

 

 

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