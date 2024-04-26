Итоги первого квартала 2024 года в ИТ-сфере по версии hh.ru

Согласно сервису «Люди в цифрах» hh.ru по итогам I квартала 2024 года работодатели из ИТ-отрасли разместили более 200 тысяч вакансий, связанных с ИТ-профессиями. При этом динамика вакансий по итогам первым трёх месяцев этого года показывает, что спрос на айтишников разных специализаций достаточно стабильный и выше, чем в 2022 году, но всё равно ниже, чем соискательская активность.

Аналитики hh.ru подвели итоги первых трех месяцев 2024 года в ИТ-отрасли и выявили тренды, давно влияющие на сферу, а также новые, которые только укореняются среди компаний.

Регионы, компании и их потребности

Согласно сервису «Люди в цифрах» hh.ru по итогам I квартала 2024 года работодатели из ИТ-отрасли разместили более 200 тысяч вакансий, связанных с ИТ-профессиями. При этом динамика вакансий по итогам первым трёх месяцев этого года показывает, что спрос на айтишников разных специализаций достаточно стабильный и выше, чем в 2022 году, но всё равно ниже, чем соискательская активность. По сравнению с началом 2021 года спрос на ИТ-специалистов в целом по РФ вырос на 47%, а вот соискательская активность взлетела на 110% (наглядно на графике).

Если говорить о спросе на ИТ-специалистов, то потребность в них этой весной по сравнению с прошлым годом выросла в целом по РФ на 18%. Регионами-лидерами по спросу на айтишников по сравнению с прошлым годом сейчас являются Камчатский край (+42% новых вакансий), Хакасия и Калининградская область. А вот падение спроса на ИТ-специалистов за последние 30 дней по сравнению с 2023 годом наблюдается в Ингушетии, Чечне и НАО. При этом, конечно, регионам-лидерами по объёму вакансий и, как следствие, рабочих мест для ИТ являются Москва и область, Петербург, а также Юг России и Урал.

По регионам СЗФО наблюдается разный спрос на работников в ИТ-сфере. Так, активней других ищут айтишников по сравнению с прошлым годом в Калининградской области (+32% новых рабочих мест) и Петербурге (+16% новых ИТ-вакансий). Во всех остальных регионах СЗФО по сравнению с прошлым годом зафиксировано падение спроса на ИТ-специалистов.

Топ регионов с наибольшим спросом на ИТ за последний месяц Камчатский край 42,1% Республика Хакасия 34,7% Калининградская область 32,2% Приморский край 29,0% Красноярск 27,4% Казань 26,9% Москва 26,0% Ростовская область 24,5% Екатеринбург 23,8% Республика Татарстан 22,6% Топ регионов с наименьшим спросом на ИТ за последний месяц Мурманская область -18,5% Курганская область -21,5% Республика Дагестан -21,6% Кабардино-Балкарская республика -26,6% Республика Алтай -31,3% Республика Северная Осетия-Алания -41,0% Республика Тыва -43,4% Ненецкий АО -51,7% Чеченская республика -54,4% Республика Ингушетия -68,8%

На основе аналитики сервиса «Люди в цифрах» компаниями-лидерами по числу активных вакансий в ИТ-сфере в России в I квартале этого года стали СБЕР, Ozon, Т1, Яндекс Крауд, МТС, Ростелеком, Тинькофф, Aston, INSOFT, Газпром нефть, Первый Бит, Алабуга, ОЭЗ ППТ, YADRO, ИК СИБИНТЕК, Альфа-Банк, IBS, Совкомбанк Технологии, WILDBERRIES и Лига Цифровой Экономики.

Важным трендом рынка труда в ИТ-сфере страны является тренд на инклюзивность. Так, каждая десятая вакансия, доступная соискателям с инвалидностью, предполагает именно работу в ИТ-секторе. Ежемесячно компании, ищущие ИТ-работников в этом году размещали более 2 тысяч вакансий, доступных кандидатам с ОВЗ. В данном случае ИТ-сфера оказывается более гибкой и принимающей самых разных работников, в отличие, например, от сферы производства или общественного питания.

Лидерами по числу вакансий у работодателей, ищущих и нанимающих айтишников, в начале этого года стали менеджеры продукта, для них в начале этого года компании разметили более 6 тыс. вакансий или каждую пятую вакансию в ИТ-сфере страны. По сравнению с началом 2023 года спрос на продуктовых менеджеров вырос на 28%.

При этом есть целый ряд ИТ-профессий, спрос на которых взлетел по сравнению с 2023 годом ещё сильнее. К таким наиболее востребованным ИТ-специальностям сейчас относятся системный аналитик – спрос на них вырос сразу на 117%, дата-сайентисты (+79% новых рабочих мест), продуктовые аналитики (+70%). Также компании стали чаще искать DevOps-инженеров (+65% новых вакансий), аналитиков данных (+64%). Сокращение спроса по сравнению с прошлым годом коснулось лишь одной профессии – специалистов тех. поддержки.

Профессия Доля вакансий Динамика за год Аналитик 2% 13% Арт-директор, креативный директор 0,2% 21% Бизнес-аналитик 0,4% 59% Гейм-дизайнер 7% 3% Дата-сайентист 0,4% 79% Дизайнер, художник 3% 26% Директор по информационным технологиям (CIO) 1% 13% Менеджер продукта 26% 28% Методолог 1% 49% Программист, разработчик 2% 11% Продуктовый аналитик 0,4% 70% Руководитель группы разработки 9% 0% Руководитель отдела аналитики 1,5% 28% Руководитель проектов 8% 23% Сетевой инженер 3% 24% Системный администратор 2% 17% Системный аналитик 4% 117% Системный инженер 12% 11% Специалист по информационной безопасности 4% 16% Специалист технической поддержки 1% -5% Тестировщик 1% 41% Технический директор (CTO) 1% 25% Технический писатель 2% 2% BI-аналитик, аналитик данных 9% 64% DevOps-инженер 0,5% 65%

Конкуренция

Hh.индекс или уровень конкуренции (число резюме на вакансию) в ИТ вырос по сравнению с 2021 годом и составляет 7,3 резюме на вакансию. При этом еще два года назад уровень конкуренции в данной сфере был не выше 5. Для сравнения общий уровень конкуренции в целом на рынке труда сейчас находится на уровне 3-4 резюме на вакансию (наглядно на диаграмме 1).

«Безусловно уровень конкуренции зависит от региона и специальности. Так, одна из самых сложных ситуаций по итогам квартала зафиксирована в Ингушетии (более 50 резюме на вакансию). А вот меньше всего конкуренция среди айтишников на Севере, например в Чукотском АО (2-3 человека на вакансию), а также в Екатеринбурге. В Москве на одну вакансию в ИТ-секторе претендуют 6 человек, в Петербурге – 8. Все это в целом пока укладывается верхнюю планку нормы. В целом в России насчитывается порядка 40 регионов, где найти работу ИТ-специалистам стало в разы проще, чем ещё пару лет назад.

Также, конечно же, конкуренция на рынке зависит и от профессии, а также от стажа и опыта кандидатов. Так, среди начинающих ИТ-специалистов больше всего конкурируют за работу гейм-дизайнеры (более 40 резюме на одну вакансию), а также дата-сайентисты (порядка 19 резюме на вакансию). Если же обратиться к ситуации в целом по рынку труда, мы увидим, то соотношение соискателей и вакансий изменится. На первое место по сложности трудоустройства из-за обилия кандидатов выйдет профессия арт-директора, а гейм-дизайнеры перейдут на второе место. На позицию аналитика будут претендовать в среднем 9 человек», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО (наглядно на диаграмме 2).

В общем по рынку среди ИТ-специалистов с опытом от 3 до 6 лет уровень конкуренции по итогам года составляет порядка 3,5 резюме на вакансии. А вот среди джуниоров количество кандидатов на место в среднем доходит до 11 человек. Но количество откликов от начинающих соискателей на одну вакансию может превышать 1000 откликов.

Зарплаты и условия

Диапазон зарплат в вакансиях ИТ-сферы в России по итогам I квартала 2024 года от 57 471₽ до 160 920₽. Медианная зарплата в ИТ-вакансиях в целом по РФ составляет порядка 80 тысяч, что на 22 тысячи рублей больше, чем весной 2023. При этом есть ряд профессий (как управленческих, так и линейных), которые могут приносить доход намного больше. Одни из самых высоких зарплат в ИТ-отрасли сейчас предлагают в вакансиях для DevOps-инженеров (от 250 тысяч), рост за год на 50,1 тысячи, а также для дата-сайентистов (до 250 тысяч), за год предложения для этой категории работников выросли на 50 тысяч.

Динамика медианной предлагаемой зарплаты в ИТ-профессиях, Россия:

Профессия 1 кв. 2024 1 кв. 2023 Динамика за год Аналитик 87 100 ₽ 73 900 ₽ 13 200 ₽ Арт-директор, креативный директор 100 200 ₽ 79 800 ₽ 20 400 ₽ Бизнес-аналитик 114 500 ₽ 100 000 ₽ 14 500 ₽ Гейм-дизайнер 100 000 ₽ 75 000 ₽ 25 000 ₽ Дата-сайентист 250 000 ₽ 200 000 ₽ 50 000 ₽ Дизайнер, художник 65 600 ₽ 53 000 ₽ 12 600 ₽ Директор по инфо. технологиям (CIO) 148 300 ₽ 150 000 ₽ -1 700 ₽ Менеджер продукта 101 200 ₽ 95 800 ₽ 5 400 ₽ Методолог 87 000 ₽ 90 000 ₽ -3 000 ₽ Программист, разработчик 139 700 ₽ 125 800 ₽ 13 900 ₽ Продуктовый аналитик 121 300 ₽ 101 400 ₽ 19 900 ₽ Руководитель группы разработки 213 300 ₽ 171 200 ₽ 42 100 ₽ Руководитель отдела аналитики 157 100 ₽ 129 700 ₽ 27 400 ₽ Руководитель проектов 110 500 ₽ 96 800 ₽ 13 700 ₽ Сетевой инженер 78 700 ₽ 70 500 ₽ 8 200 ₽ Системный администратор 66 200 ₽ 59 100 ₽ 7 100 ₽ Системный аналитик 186 300 ₽ 134 100 ₽ 52 200 ₽ Системный инженер 82 600 ₽ 64 300 ₽ 18 300 ₽ Специалист по инфо. безопасности 72 900 ₽ 62 500 ₽ 10 400 ₽ Специалист технической поддержки 52 100 ₽ 27 200 ₽ 24 900 ₽ Технический директор (CTO) 150 000 ₽ 121 200 ₽ 28 800 ₽ Технический писатель 92 600 ₽ 80 000 ₽ 12 600 ₽ Тестировщик 97 700 ₽ 92 600 ₽ 5 100 ₽ BI-аналитик, аналитик данных 117 000 ₽ 103 200 ₽ 13 800 ₽ DevOps-инженер 250 100 ₽ 200 000 ₽ 50 100 ₽

Между тем зарплата в ИТ-сфере, как и в других отраслях, зависит от стажа и скиллов соискателей. Так, на данный момент опытным специалистам российские компании готовы платить более 234 тысяч рублей. За несколько лет доход для таких специалистов в вакансиях вырос более чем на 30 тысяч. Доход начинающего ИТ-специалиста сейчас на уровне 48,5 тысячи рублей, что не сильно (лишь на 8 тысяч) отличается от показателей 2022 года. Но в данном случае стоит учитывать, что карьерный и зарплатный рост в ИТ-сфере может быть достаточно интенсивный.