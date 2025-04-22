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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.25 12:00

Итоги первого квартала в лесной промышленности России: аналитика и прогнозы hh.ru

По итогам за первый квартал 2025 год российские работодатели, связанные с лесной промышленностью, деревообработкой, целлюлозно-бумажным, а также строительно-столярным производством, разместили на hh.ru более 20 тысяч вакансий. Это количество уже составляет внушительный объём об всей массы рабочих мест в целом по рынку труда России.

Аналитики hh.ru вместе с ключевыми игроками отрасли подвели итоги первого квартала 2025 года в лесопромышленной отрасли России и выяснили какие тренды разворачиваются в данной сфере на данный момент.

Охлаждение спроса на кадры

По итогам за первый квартал 2025 год российские работодатели, связанные с лесной промышленностью, деревообработкой, целлюлозно-бумажным, а также строительно-столярным производством, разместили на hh.ru более 20 тысяч вакансий. Это количество уже составляет внушительный объём об всей массы рабочих мест в целом по рынку труда России. Но при этом уступает по динамике объёмам в прошлом году. Так, в начале этого года число вакансий от работодателей, связанных с леспромом в стране, упало на 8%.

Между тем в отрасли все также есть регионы-лидеры по доле вакансий, а также по приросту спроса на кадры. Так, в тройку регионов-лидеров по доле вакансий в отрасли по итогам квартала вошли Московская область (15% от всего объёма), Москва (12%), а также Санкт-Петербург (8%). На эти три региона приходится треть (33%) или почти 8 тысяч вакансий от всего объёма предложений по стране за первые три месяца этого года.

А вот лидерами по росту спроса на персонал в отрасли год к году стали другие регионы: на первом месте по приросту работодатели из Калужский области и Коми. В обоих регионах число вакансий, связанных с леспромом выросло сразу на 40%. На втором по приросту на кадры – Томская область (+30% новых рабочих мест в отрасли), на третьем – Ленобласть (рост потребности в кадрах на треть или 28%).

Топ-20 регионов по спросу на персонал в леспроме, а также динамика спроса и диапазон предлагаемых зарплат в 2025 году, по данным сервиса «Люди в цифрах», hh.ru:

Регион

 

 

Диапазон

Предлагаемых

зарплат, в руб.

 

Доля

вакансий

по отрасли

 

Динамика

Вакансий

за год

 

Московская область

80 460 - 137 931

15%

-1%

Москва

100 000 - 183 908

12%

-18%

Санкт-Петербург

86 207 - 149 425

8%

-12%

Пермский край

57 471 - 91 954

4%

9%

Ленинградская область

70 000 - 94 828

3%

28%

Архангельская область

63 218 - 114 943

3%

17%

Краснодарский край

68 966 - 114 943

3%

-48%

Свердловская область

69 000 - 118 736

3%

20%

Иркутская область

64 600 - 114 943

3%

-6%

Хабаровский край

68 966 - 137 931

3%

-19%

Нижегородская область

68 900 - 114 943

3%

-19%

Калужская область

62 000 - 100 200

2%

40%

Республика Коми

53 400 - 84 000

2%

40%

Новосибирская область

74 713 - 114 943

2%

18%

Красноярский край

68 966 - 150 000

2%

-7%

Республика Татарстан

74 713 - 114 943

2%

-16%

Томская область

57 471 - 88 506

2%

30%

Тульская область

57 500 - 91 954

2%

5%

Ростовская область

68 966 - 115 375

2%

-4%

Владимирская область

60 000 - 113 707

1%

-1%

 

Динамика изменения спроса на кадры, как в целом по рынку труда, так и в отдельно взятой отрасли, меняет и рельеф спроса на конкретные профессии. Так, если наибольшую долю вакансий на hh.ru в леспроме пока еще оставляют за собой менеджеры по продажам (13% от всего объёма). То при этом спрос на них по сравнению с прошлым годом все-таки сократился, хоть и не существенно (-7% новых вакансий). Между тем стоящие на втором месте по доле вакансий продавцы-консультанты, которые тоже входят в «костяк» лесной промышленности, растут в спросе у компаний (+18%).

Работники активизировались

Между тем абсолютными лидерами по итогам первого квартала относительно 2024 года стали механики. Работодатели стали искать их в 2 раза чаще. Вырос также спрос и на разнорабочих (+61%). При этом эта же категория работников вошла в лидеры по спросу в леспроме по итогам прошлого года. 

При этом на рынок труда в леспроме достаточно сильно оказывают влияние экономические факторы. Динамика вакансий показывает, что компании-отраслевики стали замедлять найм. Это видно по тому, как падает число вакансий за последние три месяца по целому ряду профессий, важных для отрасли. Еще в 2024 году мы не наблюдали такой картины. Хорошей новостью в данном случае может стать то, что, согласно нашим опросам, сразу 60% российских работодателей, связанных с производством и леспромом, будут в 2025 году набирать новый персонал. Нет таких планов у 39%.

Между тем это лишь половина рынка труда. Вторая его большая часть – это соискатели и они, наоборот увеличивают свою активность. Так, относительно начала 2023 года активность людей на рынке выросла уже на 64%, а вот работодательский спрос лишь на 26%. Это новый переломный момент для всего рынка труда и аналогичные изменения есть в том числе в леспроме (наглядно на графике и таблице).

«Есть вероятность, что активность россиян на рынке труда в 2025 году начала расти из-за сочетания экономических и социальных факторов. Во-первых, экономика России замедляется. Это подтверждают официальные данные: во втором полугодии 2023 года ВВП составлял порядка 5,8%, во втором полугодии 2024 уже 3,4%. Согласно ЦБ РФ, прогноз ВВП на 2025 год составит 1,5–1,7%. Мониторинг Банка России, показывает, что деловые настроения достигли минимума в начале 2025. Таким образом, инфляция и снижение реальных доходов толкают людей на кардинальные шаги: с одной стороны, поиск более оплачиваемой, а с другой стороны – более стабильной работы, где их не будут ждать возможные сокращения. Текущие зарплаты не успевают за ростом цен, поэтому сотрудники стали чаще мониторить рынок труда в поисках более высокого дохода.

Также не будем забывать и про смену поколений: миллениалы и зумеры, которые активно наполняют рынок труда, как правило, чаще меняют работу, чем предыдущие поколения, и в 2025 году их доля на рынке труда может увеличиться.

Немаловажно и желание баланса работы и жизни. Мы видим, что люди чаще и охотнее просматривают и откликаются на вакансии, где есть возможность работать на удаленке. И если компании не будут предлагать гибкие условия (удалёнку, 4-дневную неделю или гибкий график), сотрудники могут чаще увольняться в поисках лучшего варианта. Таким образом, данные тренды делают рынок труда более динамичным, а работников – более мобильными», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Топ-20 профессий, наиболее востребованных в лесной промышленности, Россия, 1 кв. 2025 год:

Профессия

Динамика

за год

Доля вакансий

от общего

объема

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами

-7%

13%

Продавец-консультант, продавец-кассир

18%

6%

Водитель

-21%

5%

Оператор производственной линии

1%

4%

Бухгалтер

-10%

4%

Разнорабочий

61%

3%

Инженер-конструктор, инженер-проектировщик

-22%

3%

Слесарь, сантехник

4%

3%

Кладовщик

-27%

3%

Машинист

15%

3%

Менеджер по закупкам

-19%

2%

Технолог

14%

2%

Электромонтажник

42%

2%

Механик

202%

2%

Упаковщик, комплектовщик

18%

2%

Начальник смены, мастер участка

-14%

2%

Сервисный инженер, инженер-механик

-38%

2%

Начальник производства

13%

2%

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

20%

1%

Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог

13%

1%

 

Зарплатная гонка заканчивается?

Между тем охлаждение спроса пока не оказало кардинального влияния на зарплатную политику в отрасли, хотя и здесь есть мягкие подвижки. Так, в целом по РФ отраслевики уже предлагают доход на уровне 91,9 тысячи рублей. Между тем есть ряд ФО, где динамика зарплат по сравнению с концом 2024 года либо минимальна (СЗФО, ДВФО, ЦФО), либо уже демонстрируют откат. Особенно это заметно на примере УРФО и СФО.

Динамика медианной предлагаемой зарплаты в отрасли по ФО и столицам, 2025 год, по данным сервиса «Люди в цифрах», hh.ru:

Россия

Санкт-

Петербург

Москва

СЗФО

ПФО

УРФО

ДВФО

СФО

ЮФО

ЦФО

1 кв. 2023

60 300 ₽

72 000 ₽

99 600 ₽

60 900 ₽

46 100 ₽

59 800 ₽

60 200 ₽

60 000 ₽

50 100 ₽

57 471 ₽

2 кв. 2023

59 800 ₽

71 400 ₽

97 300 ₽

64 800 ₽

49 500 ₽

53 500 ₽

60 500 ₽

54 700 ₽

52 800 ₽

57 471 ₽

3 кв. 2023

61 800 ₽

75 300 ₽

100 200 ₽

65 600 ₽

56 100 ₽

54 500 ₽

62 500 ₽

58 400 ₽

50 100 ₽

57 471 ₽

4 кв. 2023

66 700 ₽

79 600 ₽

107 400 ₽

70 200 ₽

61 800 ₽

60 200 ₽

62 500 ₽

60 600 ₽

54 600 ₽

60 000 ₽

1 кв. 2024

71 400 ₽

80 600 ₽

110 400 ₽

71 600 ₽

61 700 ₽

66 200 ₽

80 500 ₽

66 800 ₽

59 700 ₽

64 384 ₽

2 кв. 2024

72 900 ₽

86 200 ₽

114 000 ₽

70 600 ₽

62 000 ₽

70 000 ₽

70 600 ₽

76 800 ₽

65 100 ₽

68 965 ₽

3 кв. 2024

73 300 ₽

118 318 ₽

151 243 ₽

86 206 ₽

68 965 ₽

85 862 ₽

91 954 ₽

80 459 ₽

80 000 ₽

74 712 ₽

4 кв. 2024

76 700 ₽

125 030 ₽

154 000 ₽

90 000 ₽

70 000 ₽

87 000 ₽

103 000 ₽

86 200 ₽

80 000 ₽

80 459 ₽

1 кв. 2025

91 954 ₽

131 570 ₽

160 048 ₽

90 000 ₽

75 000 ₽

86 206 ₽

103 448 ₽

80 459 ₽

84 000 ₽

80 459 ₽

 

При этом есть ряд примеров, где компенсационная политика держится на достойном уровне. Так, представители лесопромышленной группы «Свеза» рассказали, что компания выплатила работникам годовую премию, а с апреля 2025 года повышает заработную плату. Базовый процент повышения составит 9%, а общий бюджет, заложенный на пересмотр оплаты труда, — 11% от фонда заработной платы компании.

«Группа «Свеза» заинтересована в поддержке финансового благополучия своих сотрудников, и старается на ежегодной основе улучшать их условия труда и оплаты. Так, в марте работники получили годовую премию, которая была рассчитана на основе ключевых финансовых показателей по итогам 2024 года. А в начале апреля уровень заработных плат будет пересмотрен в сторону увеличения. Для расчёта дохода сотрудников будут учитываться их индивидуальные результаты за минувший год и текущий уровень совокупного дохода.

Также компания выделит дополнительные средства на выравнивание уровня оплаты труда по ряду профессий, что позволит привести их в соответствие с рыночными показателями. В результате комплексного подхода общий доход сотрудников вырастет в среднем на 11%.

Мы ценим вклад каждого сотрудника и стремимся создавать условия для стабильного профессионального развития и достойного уровня жизни. Ежегодный пересмотр заработных плат и премирование — важная часть нашей политики. Мы уверены, что такие меры способствуют повышению мотивации, вовлеченности и, в конечном счете, эффективности работы»,отметил Анатолий Фришман, генеральный директор ООО «Свеза Лес».

Тренды 2025 года: новое на рынке происходит прямо сейчас

  1. Зарплатный вопрос: работодатели все еще готовы много платить по нескольким причинам: либо вы редкий специалист на сложной профессии (дата-сайентист, бизнес-аналитик, инженер специальной квалификации и др.), либо ваша профессия относится к остродефицитной и высоко востребованной (курьер, разнорабочий, машинист, сварщик, токарь, фрезеровщик, геодезист, дальнобойщик, гибщик металла, шахтер и др.), либо вы топ-менеджер с отличными кейсами и хорошей командой, у которого за плечами есть успешные проекты и построение бизнеса.
  2. Но массовой зарплатной гонки в этом году не будет. Повышение будет более выборочным и к этому тоже нужно быть готовыми, повышать уровень знаний, не бояться новых проектов, осваивать новые технологии, вести нетворкинг и узнавать новости внутри профессионального сообщества, общаться с коллегами по цеху из других компаний и т.п.
  3. Под давлением изменений последних пяти лет современный рынок труда сместил фокус с интенсивного поиска специалистов на удержание талантов.
  4. Люди стали более требовательными к своим карьерам и жизни, и, как следствие, и к работодателям. Так, работников и соискателей интересуют насколько прозрачные карьерные треки их ждут на работе. Форматы вроде «ждём, когда вырастешь» больше не работают, теперь людям важно показывать чёткие перспективы, поэтому компании должны менять мотивационные программы и очень оперативно.
  5. На рынке труда должно появляться больше гибких мотивационных моделей — KPI, ориентированные на результат, а не на отработанные часы. Немаловажна и осознанная забота о сотрудниках (корпоративные программы ментального здоровья, гибкие условия труда и культура, которая формирует чувство принадлежности) – это уже не мода, а гигиенический минимум любой уважающей себя компании.
  6. Автоматизация – один из главных вызовов ближайшего будущего. В ближайшие годы количество работоспособного населения резко не вырастит, потому лучший способ развития – это повышение производительности труда и автоматизация.

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