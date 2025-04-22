Итоги первого квартала в лесной промышленности России: аналитика и прогнозы hh.ru

По итогам за первый квартал 2025 год российские работодатели, связанные с лесной промышленностью, деревообработкой, целлюлозно-бумажным, а также строительно-столярным производством, разместили на hh.ru более 20 тысяч вакансий. Это количество уже составляет внушительный объём об всей массы рабочих мест в целом по рынку труда России.

Аналитики hh.ru вместе с ключевыми игроками отрасли подвели итоги первого квартала 2025 года в лесопромышленной отрасли России и выяснили какие тренды разворачиваются в данной сфере на данный момент.

Охлаждение спроса на кадры

По итогам за первый квартал 2025 год российские работодатели, связанные с лесной промышленностью, деревообработкой, целлюлозно-бумажным, а также строительно-столярным производством, разместили на hh.ru более 20 тысяч вакансий. Это количество уже составляет внушительный объём об всей массы рабочих мест в целом по рынку труда России. Но при этом уступает по динамике объёмам в прошлом году. Так, в начале этого года число вакансий от работодателей, связанных с леспромом в стране, упало на 8%.

Между тем в отрасли все также есть регионы-лидеры по доле вакансий, а также по приросту спроса на кадры. Так, в тройку регионов-лидеров по доле вакансий в отрасли по итогам квартала вошли Московская область (15% от всего объёма), Москва (12%), а также Санкт-Петербург (8%). На эти три региона приходится треть (33%) или почти 8 тысяч вакансий от всего объёма предложений по стране за первые три месяца этого года.

А вот лидерами по росту спроса на персонал в отрасли год к году стали другие регионы: на первом месте по приросту работодатели из Калужский области и Коми. В обоих регионах число вакансий, связанных с леспромом выросло сразу на 40%. На втором по приросту на кадры – Томская область (+30% новых рабочих мест в отрасли), на третьем – Ленобласть (рост потребности в кадрах на треть или 28%).

Топ-20 регионов по спросу на персонал в леспроме, а также динамика спроса и диапазон предлагаемых зарплат в 2025 году, по данным сервиса «Люди в цифрах», hh.ru:

Регион Диапазон Предлагаемых зарплат, в руб. Доля вакансий по отрасли Динамика Вакансий за год Московская область 80 460 - 137 931 15% -1% Москва 100 000 - 183 908 12% -18% Санкт-Петербург 86 207 - 149 425 8% -12% Пермский край 57 471 - 91 954 4% 9% Ленинградская область 70 000 - 94 828 3% 28% Архангельская область 63 218 - 114 943 3% 17% Краснодарский край 68 966 - 114 943 3% -48% Свердловская область 69 000 - 118 736 3% 20% Иркутская область 64 600 - 114 943 3% -6% Хабаровский край 68 966 - 137 931 3% -19% Нижегородская область 68 900 - 114 943 3% -19% Калужская область 62 000 - 100 200 2% 40% Республика Коми 53 400 - 84 000 2% 40% Новосибирская область 74 713 - 114 943 2% 18% Красноярский край 68 966 - 150 000 2% -7% Республика Татарстан 74 713 - 114 943 2% -16% Томская область 57 471 - 88 506 2% 30% Тульская область 57 500 - 91 954 2% 5% Ростовская область 68 966 - 115 375 2% -4% Владимирская область 60 000 - 113 707 1% -1%

Динамика изменения спроса на кадры, как в целом по рынку труда, так и в отдельно взятой отрасли, меняет и рельеф спроса на конкретные профессии. Так, если наибольшую долю вакансий на hh.ru в леспроме пока еще оставляют за собой менеджеры по продажам (13% от всего объёма). То при этом спрос на них по сравнению с прошлым годом все-таки сократился, хоть и не существенно (-7% новых вакансий). Между тем стоящие на втором месте по доле вакансий продавцы-консультанты, которые тоже входят в «костяк» лесной промышленности, растут в спросе у компаний (+18%).

Работники активизировались

Между тем абсолютными лидерами по итогам первого квартала относительно 2024 года стали механики. Работодатели стали искать их в 2 раза чаще. Вырос также спрос и на разнорабочих (+61%). При этом эта же категория работников вошла в лидеры по спросу в леспроме по итогам прошлого года.

При этом на рынок труда в леспроме достаточно сильно оказывают влияние экономические факторы. Динамика вакансий показывает, что компании-отраслевики стали замедлять найм. Это видно по тому, как падает число вакансий за последние три месяца по целому ряду профессий, важных для отрасли. Еще в 2024 году мы не наблюдали такой картины. Хорошей новостью в данном случае может стать то, что, согласно нашим опросам, сразу 60% российских работодателей, связанных с производством и леспромом, будут в 2025 году набирать новый персонал. Нет таких планов у 39%.

Между тем это лишь половина рынка труда. Вторая его большая часть – это соискатели и они, наоборот увеличивают свою активность. Так, относительно начала 2023 года активность людей на рынке выросла уже на 64%, а вот работодательский спрос лишь на 26%. Это новый переломный момент для всего рынка труда и аналогичные изменения есть в том числе в леспроме (наглядно на графике и таблице).

«Есть вероятность, что активность россиян на рынке труда в 2025 году начала расти из-за сочетания экономических и социальных факторов. Во-первых, экономика России замедляется. Это подтверждают официальные данные: во втором полугодии 2023 года ВВП составлял порядка 5,8%, во втором полугодии 2024 уже 3,4%. Согласно ЦБ РФ, прогноз ВВП на 2025 год составит 1,5–1,7%. Мониторинг Банка России, показывает, что деловые настроения достигли минимума в начале 2025. Таким образом, инфляция и снижение реальных доходов толкают людей на кардинальные шаги: с одной стороны, поиск более оплачиваемой, а с другой стороны – более стабильной работы, где их не будут ждать возможные сокращения. Текущие зарплаты не успевают за ростом цен, поэтому сотрудники стали чаще мониторить рынок труда в поисках более высокого дохода.

Также не будем забывать и про смену поколений: миллениалы и зумеры, которые активно наполняют рынок труда, как правило, чаще меняют работу, чем предыдущие поколения, и в 2025 году их доля на рынке труда может увеличиться.

Немаловажно и желание баланса работы и жизни. Мы видим, что люди чаще и охотнее просматривают и откликаются на вакансии, где есть возможность работать на удаленке. И если компании не будут предлагать гибкие условия (удалёнку, 4-дневную неделю или гибкий график), сотрудники могут чаще увольняться в поисках лучшего варианта. Таким образом, данные тренды делают рынок труда более динамичным, а работников – более мобильными», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Топ-20 профессий, наиболее востребованных в лесной промышленности, Россия, 1 кв. 2025 год:

Профессия Динамика за год Доля вакансий от общего объема Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами -7% 13% Продавец-консультант, продавец-кассир 18% 6% Водитель -21% 5% Оператор производственной линии 1% 4% Бухгалтер -10% 4% Разнорабочий 61% 3% Инженер-конструктор, инженер-проектировщик -22% 3% Слесарь, сантехник 4% 3% Кладовщик -27% 3% Машинист 15% 3% Менеджер по закупкам -19% 2% Технолог 14% 2% Электромонтажник 42% 2% Механик 202% 2% Упаковщик, комплектовщик 18% 2% Начальник смены, мастер участка -14% 2% Сервисный инженер, инженер-механик -38% 2% Начальник производства 13% 2% Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 20% 1% Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог 13% 1%

Зарплатная гонка заканчивается?

Между тем охлаждение спроса пока не оказало кардинального влияния на зарплатную политику в отрасли, хотя и здесь есть мягкие подвижки. Так, в целом по РФ отраслевики уже предлагают доход на уровне 91,9 тысячи рублей. Между тем есть ряд ФО, где динамика зарплат по сравнению с концом 2024 года либо минимальна (СЗФО, ДВФО, ЦФО), либо уже демонстрируют откат. Особенно это заметно на примере УРФО и СФО.

Динамика медианной предлагаемой зарплаты в отрасли по ФО и столицам, 2025 год, по данным сервиса «Люди в цифрах», hh.ru:

Россия Санкт- Петербург Москва СЗФО ПФО УРФО ДВФО СФО ЮФО ЦФО 1 кв. 2023 60 300 ₽ 72 000 ₽ 99 600 ₽ 60 900 ₽ 46 100 ₽ 59 800 ₽ 60 200 ₽ 60 000 ₽ 50 100 ₽ 57 471 ₽ 2 кв. 2023 59 800 ₽ 71 400 ₽ 97 300 ₽ 64 800 ₽ 49 500 ₽ 53 500 ₽ 60 500 ₽ 54 700 ₽ 52 800 ₽ 57 471 ₽ 3 кв. 2023 61 800 ₽ 75 300 ₽ 100 200 ₽ 65 600 ₽ 56 100 ₽ 54 500 ₽ 62 500 ₽ 58 400 ₽ 50 100 ₽ 57 471 ₽ 4 кв. 2023 66 700 ₽ 79 600 ₽ 107 400 ₽ 70 200 ₽ 61 800 ₽ 60 200 ₽ 62 500 ₽ 60 600 ₽ 54 600 ₽ 60 000 ₽ 1 кв. 2024 71 400 ₽ 80 600 ₽ 110 400 ₽ 71 600 ₽ 61 700 ₽ 66 200 ₽ 80 500 ₽ 66 800 ₽ 59 700 ₽ 64 384 ₽ 2 кв. 2024 72 900 ₽ 86 200 ₽ 114 000 ₽ 70 600 ₽ 62 000 ₽ 70 000 ₽ 70 600 ₽ 76 800 ₽ 65 100 ₽ 68 965 ₽ 3 кв. 2024 73 300 ₽ 118 318 ₽ 151 243 ₽ 86 206 ₽ 68 965 ₽ 85 862 ₽ 91 954 ₽ 80 459 ₽ 80 000 ₽ 74 712 ₽ 4 кв. 2024 76 700 ₽ 125 030 ₽ 154 000 ₽ 90 000 ₽ 70 000 ₽ 87 000 ₽ 103 000 ₽ 86 200 ₽ 80 000 ₽ 80 459 ₽ 1 кв. 2025 91 954 ₽ 131 570 ₽ 160 048 ₽ 90 000 ₽ 75 000 ₽ 86 206 ₽ 103 448 ₽ 80 459 ₽ 84 000 ₽ 80 459 ₽

При этом есть ряд примеров, где компенсационная политика держится на достойном уровне. Так, представители лесопромышленной группы «Свеза» рассказали, что компания выплатила работникам годовую премию, а с апреля 2025 года повышает заработную плату. Базовый процент повышения составит 9%, а общий бюджет, заложенный на пересмотр оплаты труда, — 11% от фонда заработной платы компании.

«Группа «Свеза» заинтересована в поддержке финансового благополучия своих сотрудников, и старается на ежегодной основе улучшать их условия труда и оплаты. Так, в марте работники получили годовую премию, которая была рассчитана на основе ключевых финансовых показателей по итогам 2024 года. А в начале апреля уровень заработных плат будет пересмотрен в сторону увеличения. Для расчёта дохода сотрудников будут учитываться их индивидуальные результаты за минувший год и текущий уровень совокупного дохода.

Также компания выделит дополнительные средства на выравнивание уровня оплаты труда по ряду профессий, что позволит привести их в соответствие с рыночными показателями. В результате комплексного подхода общий доход сотрудников вырастет в среднем на 11%.

Мы ценим вклад каждого сотрудника и стремимся создавать условия для стабильного профессионального развития и достойного уровня жизни. Ежегодный пересмотр заработных плат и премирование — важная часть нашей политики. Мы уверены, что такие меры способствуют повышению мотивации, вовлеченности и, в конечном счете, эффективности работы», — отметил Анатолий Фришман, генеральный директор ООО «Свеза Лес».

Тренды 2025 года: новое на рынке происходит прямо сейчас