Итоги первого квартала в лесной промышленности России: аналитика и прогнозы hh.ru
Аналитики hh.ru вместе с ключевыми игроками отрасли подвели итоги первого квартала 2025 года в лесопромышленной отрасли России и выяснили какие тренды разворачиваются в данной сфере на данный момент.
Охлаждение спроса на кадры
По итогам за первый квартал 2025 год российские работодатели, связанные с лесной промышленностью, деревообработкой, целлюлозно-бумажным, а также строительно-столярным производством, разместили на hh.ru более 20 тысяч вакансий. Это количество уже составляет внушительный объём об всей массы рабочих мест в целом по рынку труда России. Но при этом уступает по динамике объёмам в прошлом году. Так, в начале этого года число вакансий от работодателей, связанных с леспромом в стране, упало на 8%.
Между тем в отрасли все также есть регионы-лидеры по доле вакансий, а также по приросту спроса на кадры. Так, в тройку регионов-лидеров по доле вакансий в отрасли по итогам квартала вошли Московская область (15% от всего объёма), Москва (12%), а также Санкт-Петербург (8%). На эти три региона приходится треть (33%) или почти 8 тысяч вакансий от всего объёма предложений по стране за первые три месяца этого года.
А вот лидерами по росту спроса на персонал в отрасли год к году стали другие регионы: на первом месте по приросту работодатели из Калужский области и Коми. В обоих регионах число вакансий, связанных с леспромом выросло сразу на 40%. На втором по приросту на кадры – Томская область (+30% новых рабочих мест в отрасли), на третьем – Ленобласть (рост потребности в кадрах на треть или 28%).
Топ-20 регионов по спросу на персонал в леспроме, а также динамика спроса и диапазон предлагаемых зарплат в 2025 году, по данным сервиса «Люди в цифрах», hh.ru:
|
Регион
|
Диапазон
Предлагаемых
зарплат, в руб.
|
Доля
вакансий
по отрасли
|
Динамика
Вакансий
за год
|
Московская область
|
80 460 - 137 931
|
15%
|
-1%
|
Москва
|
100 000 - 183 908
|
12%
|
-18%
|
Санкт-Петербург
|
86 207 - 149 425
|
8%
|
-12%
|
Пермский край
|
57 471 - 91 954
|
4%
|
9%
|
Ленинградская область
|
70 000 - 94 828
|
3%
|
28%
|
Архангельская область
|
63 218 - 114 943
|
3%
|
17%
|
Краснодарский край
|
68 966 - 114 943
|
3%
|
-48%
|
Свердловская область
|
69 000 - 118 736
|
3%
|
20%
|
Иркутская область
|
64 600 - 114 943
|
3%
|
-6%
|
Хабаровский край
|
68 966 - 137 931
|
3%
|
-19%
|
Нижегородская область
|
68 900 - 114 943
|
3%
|
-19%
|
Калужская область
|
62 000 - 100 200
|
2%
|
40%
|
Республика Коми
|
53 400 - 84 000
|
2%
|
40%
|
Новосибирская область
|
74 713 - 114 943
|
2%
|
18%
|
Красноярский край
|
68 966 - 150 000
|
2%
|
-7%
|
Республика Татарстан
|
74 713 - 114 943
|
2%
|
-16%
|
Томская область
|
57 471 - 88 506
|
2%
|
30%
|
Тульская область
|
57 500 - 91 954
|
2%
|
5%
|
Ростовская область
|
68 966 - 115 375
|
2%
|
-4%
|
Владимирская область
|
60 000 - 113 707
|
1%
|
-1%
Динамика изменения спроса на кадры, как в целом по рынку труда, так и в отдельно взятой отрасли, меняет и рельеф спроса на конкретные профессии. Так, если наибольшую долю вакансий на hh.ru в леспроме пока еще оставляют за собой менеджеры по продажам (13% от всего объёма). То при этом спрос на них по сравнению с прошлым годом все-таки сократился, хоть и не существенно (-7% новых вакансий). Между тем стоящие на втором месте по доле вакансий продавцы-консультанты, которые тоже входят в «костяк» лесной промышленности, растут в спросе у компаний (+18%).
Работники активизировались
Между тем абсолютными лидерами по итогам первого квартала относительно 2024 года стали механики. Работодатели стали искать их в 2 раза чаще. Вырос также спрос и на разнорабочих (+61%). При этом эта же категория работников вошла в лидеры по спросу в леспроме по итогам прошлого года.
При этом на рынок труда в леспроме достаточно сильно оказывают влияние экономические факторы. Динамика вакансий показывает, что компании-отраслевики стали замедлять найм. Это видно по тому, как падает число вакансий за последние три месяца по целому ряду профессий, важных для отрасли. Еще в 2024 году мы не наблюдали такой картины. Хорошей новостью в данном случае может стать то, что, согласно нашим опросам, сразу 60% российских работодателей, связанных с производством и леспромом, будут в 2025 году набирать новый персонал. Нет таких планов у 39%.
Между тем это лишь половина рынка труда. Вторая его большая часть – это соискатели и они, наоборот увеличивают свою активность. Так, относительно начала 2023 года активность людей на рынке выросла уже на 64%, а вот работодательский спрос лишь на 26%. Это новый переломный момент для всего рынка труда и аналогичные изменения есть в том числе в леспроме (наглядно на графике и таблице).
«Есть вероятность, что активность россиян на рынке труда в 2025 году начала расти из-за сочетания экономических и социальных факторов. Во-первых, экономика России замедляется. Это подтверждают официальные данные: во втором полугодии 2023 года ВВП составлял порядка 5,8%, во втором полугодии 2024 уже 3,4%. Согласно ЦБ РФ, прогноз ВВП на 2025 год составит 1,5–1,7%. Мониторинг Банка России, показывает, что деловые настроения достигли минимума в начале 2025. Таким образом, инфляция и снижение реальных доходов толкают людей на кардинальные шаги: с одной стороны, поиск более оплачиваемой, а с другой стороны – более стабильной работы, где их не будут ждать возможные сокращения. Текущие зарплаты не успевают за ростом цен, поэтому сотрудники стали чаще мониторить рынок труда в поисках более высокого дохода.
Также не будем забывать и про смену поколений: миллениалы и зумеры, которые активно наполняют рынок труда, как правило, чаще меняют работу, чем предыдущие поколения, и в 2025 году их доля на рынке труда может увеличиться.
Немаловажно и желание баланса работы и жизни. Мы видим, что люди чаще и охотнее просматривают и откликаются на вакансии, где есть возможность работать на удаленке. И если компании не будут предлагать гибкие условия (удалёнку, 4-дневную неделю или гибкий график), сотрудники могут чаще увольняться в поисках лучшего варианта. Таким образом, данные тренды делают рынок труда более динамичным, а работников – более мобильными», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.
Топ-20 профессий, наиболее востребованных в лесной промышленности, Россия, 1 кв. 2025 год:
|
Профессия
|
Динамика
за год
|
Доля вакансий
от общего
объема
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
-7%
|
13%
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
18%
|
6%
|
Водитель
|
-21%
|
5%
|
Оператор производственной линии
|
1%
|
4%
|
Бухгалтер
|
-10%
|
4%
|
Разнорабочий
|
61%
|
3%
|
Инженер-конструктор, инженер-проектировщик
|
-22%
|
3%
|
Слесарь, сантехник
|
4%
|
3%
|
Кладовщик
|
-27%
|
3%
|
Машинист
|
15%
|
3%
|
Менеджер по закупкам
|
-19%
|
2%
|
Технолог
|
14%
|
2%
|
Электромонтажник
|
42%
|
2%
|
Механик
|
202%
|
2%
|
Упаковщик, комплектовщик
|
18%
|
2%
|
Начальник смены, мастер участка
|
-14%
|
2%
|
Сервисный инженер, инженер-механик
|
-38%
|
2%
|
Начальник производства
|
13%
|
2%
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
20%
|
1%
|
Инженер по охране труда и технике безопасности, инженер-эколог
|
13%
|
1%
Зарплатная гонка заканчивается?
Между тем охлаждение спроса пока не оказало кардинального влияния на зарплатную политику в отрасли, хотя и здесь есть мягкие подвижки. Так, в целом по РФ отраслевики уже предлагают доход на уровне 91,9 тысячи рублей. Между тем есть ряд ФО, где динамика зарплат по сравнению с концом 2024 года либо минимальна (СЗФО, ДВФО, ЦФО), либо уже демонстрируют откат. Особенно это заметно на примере УРФО и СФО.
Динамика медианной предлагаемой зарплаты в отрасли по ФО и столицам, 2025 год, по данным сервиса «Люди в цифрах», hh.ru:
|
Россия
|
Санкт-
Петербург
|
Москва
|
СЗФО
|
ПФО
|
УРФО
|
ДВФО
|
СФО
|
ЮФО
|
ЦФО
|
1 кв. 2023
|
60 300 ₽
|
72 000 ₽
|
99 600 ₽
|
60 900 ₽
|
46 100 ₽
|
59 800 ₽
|
60 200 ₽
|
60 000 ₽
|
50 100 ₽
|
57 471 ₽
|
2 кв. 2023
|
59 800 ₽
|
71 400 ₽
|
97 300 ₽
|
64 800 ₽
|
49 500 ₽
|
53 500 ₽
|
60 500 ₽
|
54 700 ₽
|
52 800 ₽
|
57 471 ₽
|
3 кв. 2023
|
61 800 ₽
|
75 300 ₽
|
100 200 ₽
|
65 600 ₽
|
56 100 ₽
|
54 500 ₽
|
62 500 ₽
|
58 400 ₽
|
50 100 ₽
|
57 471 ₽
|
4 кв. 2023
|
66 700 ₽
|
79 600 ₽
|
107 400 ₽
|
70 200 ₽
|
61 800 ₽
|
60 200 ₽
|
62 500 ₽
|
60 600 ₽
|
54 600 ₽
|
60 000 ₽
|
1 кв. 2024
|
71 400 ₽
|
80 600 ₽
|
110 400 ₽
|
71 600 ₽
|
61 700 ₽
|
66 200 ₽
|
80 500 ₽
|
66 800 ₽
|
59 700 ₽
|
64 384 ₽
|
2 кв. 2024
|
72 900 ₽
|
86 200 ₽
|
114 000 ₽
|
70 600 ₽
|
62 000 ₽
|
70 000 ₽
|
70 600 ₽
|
76 800 ₽
|
65 100 ₽
|
68 965 ₽
|
3 кв. 2024
|
73 300 ₽
|
118 318 ₽
|
151 243 ₽
|
86 206 ₽
|
68 965 ₽
|
85 862 ₽
|
91 954 ₽
|
80 459 ₽
|
80 000 ₽
|
74 712 ₽
|
4 кв. 2024
|
76 700 ₽
|
125 030 ₽
|
154 000 ₽
|
90 000 ₽
|
70 000 ₽
|
87 000 ₽
|
103 000 ₽
|
86 200 ₽
|
80 000 ₽
|
80 459 ₽
|
1 кв. 2025
|
91 954 ₽
|
131 570 ₽
|
160 048 ₽
|
90 000 ₽
|
75 000 ₽
|
86 206 ₽
|
103 448 ₽
|
80 459 ₽
|
84 000 ₽
|
80 459 ₽
При этом есть ряд примеров, где компенсационная политика держится на достойном уровне. Так, представители лесопромышленной группы «Свеза» рассказали, что компания выплатила работникам годовую премию, а с апреля 2025 года повышает заработную плату. Базовый процент повышения составит 9%, а общий бюджет, заложенный на пересмотр оплаты труда, — 11% от фонда заработной платы компании.
«Группа «Свеза» заинтересована в поддержке финансового благополучия своих сотрудников, и старается на ежегодной основе улучшать их условия труда и оплаты. Так, в марте работники получили годовую премию, которая была рассчитана на основе ключевых финансовых показателей по итогам 2024 года. А в начале апреля уровень заработных плат будет пересмотрен в сторону увеличения. Для расчёта дохода сотрудников будут учитываться их индивидуальные результаты за минувший год и текущий уровень совокупного дохода.
Также компания выделит дополнительные средства на выравнивание уровня оплаты труда по ряду профессий, что позволит привести их в соответствие с рыночными показателями. В результате комплексного подхода общий доход сотрудников вырастет в среднем на 11%.
Мы ценим вклад каждого сотрудника и стремимся создавать условия для стабильного профессионального развития и достойного уровня жизни. Ежегодный пересмотр заработных плат и премирование — важная часть нашей политики. Мы уверены, что такие меры способствуют повышению мотивации, вовлеченности и, в конечном счете, эффективности работы», — отметил Анатолий Фришман, генеральный директор ООО «Свеза Лес».
Тренды 2025 года: новое на рынке происходит прямо сейчас
- Зарплатный вопрос: работодатели все еще готовы много платить по нескольким причинам: либо вы редкий специалист на сложной профессии (дата-сайентист, бизнес-аналитик, инженер специальной квалификации и др.), либо ваша профессия относится к остродефицитной и высоко востребованной (курьер, разнорабочий, машинист, сварщик, токарь, фрезеровщик, геодезист, дальнобойщик, гибщик металла, шахтер и др.), либо вы топ-менеджер с отличными кейсами и хорошей командой, у которого за плечами есть успешные проекты и построение бизнеса.
- Но массовой зарплатной гонки в этом году не будет. Повышение будет более выборочным и к этому тоже нужно быть готовыми, повышать уровень знаний, не бояться новых проектов, осваивать новые технологии, вести нетворкинг и узнавать новости внутри профессионального сообщества, общаться с коллегами по цеху из других компаний и т.п.
- Под давлением изменений последних пяти лет современный рынок труда сместил фокус с интенсивного поиска специалистов на удержание талантов.
- Люди стали более требовательными к своим карьерам и жизни, и, как следствие, и к работодателям. Так, работников и соискателей интересуют насколько прозрачные карьерные треки их ждут на работе. Форматы вроде «ждём, когда вырастешь» больше не работают, теперь людям важно показывать чёткие перспективы, поэтому компании должны менять мотивационные программы и очень оперативно.
- На рынке труда должно появляться больше гибких мотивационных моделей — KPI, ориентированные на результат, а не на отработанные часы. Немаловажна и осознанная забота о сотрудниках (корпоративные программы ментального здоровья, гибкие условия труда и культура, которая формирует чувство принадлежности) – это уже не мода, а гигиенический минимум любой уважающей себя компании.
- Автоматизация – один из главных вызовов ближайшего будущего. В ближайшие годы количество работоспособного населения резко не вырастит, потому лучший способ развития – это повышение производительности труда и автоматизация.