Итоги полугодия: по обновлению лифтового оборудования Мурманская области в числе лидеров

Работа по обновлению лифтового оборудования в многоквартирных домах ведется в рамках региональных программ капитального ремонта. Как сообщает Фонд развития территорий (ФРТ), по итогам шести месяцев 2026 года в России заменили около 5,3 тысячи лифтов.

«Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе замена лифтов, – один из способов повышения уровня комфорта для жизни граждан. За первые шесть месяцев 2026 года обновлено 5,3 тысячи лифтов по всей России. В числе регионов, где эта работа идёт наиболее активно, – Москва: там заменено почти 2,5 тысячи лифтов. В лидерах по этому показателю также Мурманская область – 318 лифтов, Республика Мордовия – 199 лифтов, Удмуртская Республика – 142 лифта, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 112 лифтов. Обновление лифтов в домах – это вклад в безопасность и удобство для жильцов, особенно пожилых и маломобильных людей, семей с колясками», – сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

За полгода в России капитально отремонтировали порядка 8,5 тысячи многоквартирных домов общей площадью 36,7 млн кв. метров, в которых проживают 1,4 млн человек.

Фонд развития территорий ведёт мониторинг реализации региональных программ капитального ремонта.

«Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов проводятся за счёт взносов собственников помещений. К примеру, владелец квартиры площадью 54 кв. метров при минимальном взносе 16,76 рубля за квадратный метр в месяц в течение 30 лет перечисляет около 326 тысяч рублей. Приобретение аналогичного жилья сегодня обошлось бы в 20 раз больше. Поэтапно вкладываясь в обновление общего имущества дома, жильцы отдают сумму, несопоставимую с покупкой новой квартиры. Это способ сохранить жильё в хорошем состоянии на долгие годы», – отметил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт за шесть месяцев 2026 года составил 95,6%. Лидером по уровню собираемости взносов стал Приволжский федеральный округ – 97,08%.

В числе приоритетных направлений остаётся отслеживание и контроль за исполнением региональных графиков обновления лифтового парка на 2025–2030 годы. Всего до конца 2030 года необходимо заменить 88 тысяч единиц оборудования.

Ключевым федеральным инструментом финансирования этих работ выступает механизм списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, планируется, что им воспользуются 35 субъектов. Для исполнения намеченных планов разработан каталог типовых решений, который аккумулирует доступные в рамках законодательства финансовые и организационные модели. В настоящее время 66 регионов определились с выбором вариантов.