Итоги предпраздничного ажиотажа: что покупали россияне к Новому году

Аналитики компаний «Авито» и «inSales» изучили спрос и продажи по категориям товаров к новогодним праздникам. В декабре покупатели искали товары в несколько раз активнее, чем продавцы размещали объявления, а самыми популярными группами товаров стали: электроника, игры, продукты питания, путешествия, детские товары, инструменты и ремонт, товары для дома.

Лидером спроса в четвертом квартале 2025 года оказалась электроника – в ряде случаев спрос в 2–4 раза превышает предложение. В перечень товаров с самым высоким спросом в этой категории вошли телефоны – 1,35 млн запросов против 420 тысяч объявлений. Спрос превышает предложение более чем в три раза.

В списке популярных товаров оказались игры и приставки – 688 тысяч запросов против 268 тысяч объявлений. Росту способствуют покупки подарков детям и подготовка к длинным каникулам.

Аудиотехника – 735 тысяч запросов против 649 тысяч объявлений.

Ещё один сегмент с пиком роста спроса и количества объявлений – детские товары и подарки – 1 млн объявлений и 891 тысяча запросов. Это главный сегмент подарков перед Новым годом, спрос и предложение на «Авито» в равных долях.

Украшения и товары для подготовки к празднику традиционно показали рост спроса. Среди самых популярных групп товаров: продукты питания – 280 тысяч запросов и 93 тысяч объявлений – спрос в три раза выше предложения. Предметы интерьера и искусство – активный рост спроса на всё, что помогает создать праздничную атмосферу: 280 тысяч запросов и 376 тысяч объявлений. Текстиль и ковры – 157 тысяч запросов и 198 тысяч объявлений, всплеск сезонного спроса.

Платформа «inSales» фиксирует наибольший рост онлайн-заказов в четвертом квартале. Их количество на 110% выше показателей прошлого квартала, а объём продаж вырос на 113%. «Абсолютным лидером продаж в предновогоднюю пору стала одежда и обувь. Среди лидирующих категорий –книги, развлечения, музыка, продукты питания и предметы интерьера, замыкает список лидеров электроника», – отметили в «inSales».