Итоги рабочей поездки в Республику Беларусь: принято важное для нашего региона решение о перевалке белорусских калийных удобрений через порт Мурманск

Оперативное совещание в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис начал с подведения итогов рабочей поездки делегации Мурманской области в Республику Беларусь. Он напомнил, что в рамках встречи с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко было принято важное для региона решение о перевалке белорусских калийных удобрений через порт Мурманск.

«Для этого будет построен новый терминал мощностью 5-7 млн тонн в год на западном берегу Кольского залива. Этот вопрос вышел на повестку год назад, когда появились заявления о возможных ограничениях перевалки через балтийские порты. Тогда с коллегами начали обсуждать возможности нашего города, после детальной проработки нескольких вариантов принято итоговое решение. В том числе – политическое решение со стороны Беларуси. И наша задача – оперативно перевести это все в практическую реализацию», – подчеркнул Андрей Чибис.

В рамках поездки достигнут ряд договоренностей об увеличении поставок горно-шахтной техники «БЕЛАЗ» для нужд горнодобывающих компаний Мурманской области, общественного транспорта, и специальной техники для коммунального хозяйства муниципалитетов.

«Эти решения позволяют пройти сложности, вызванные уходом иностранных компаний с этого рынка, и заместить иностранную технику ничуть не уступающей, по оценкам наших специалистов. Это обеспечит стабильную ритмичную работу компаний на территории региона», – отметил губернатор.

В рамках поездки также подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между Республикой Беларусь и Мурманской областью. Оно включает в себя расширение взаимодействия в агропромышленном комплексе и жилищном строительстве; предусматривает сотрудничество между вузами по созданию лабораторий, новых сетевых образовательных программ, обмену студентами и профессорско-преподавательским составом; развитие туризма и взаимодействие в решении экологических вопросов.

«В рамках переговоров с президентом и премьер-министром Республики особое внимание обратили на взаимодействие между нашей молодёжью. Активная коммуникация, прочные связи между молодыми жителями – наша важнейшая задача», – сказал губернатор.

По словам Андрея Чибиса, с председателем правительства Республики Беларусь также прорабатывается возможность организации прямого авиасообщения между Минском и Мурманском. Глава региона напомнил, что прямое железнодорожное сообщение, запущенное в конце 2021 года, демонстрирует высокую востребованность и эффективность.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, соглашение о сотрудничестве в части модернизации транспортной инфраструктуры города Мурманска и Мурманской области, а также приобретения подвижного состава было подписано в рамках поездки между белорусским «МАЗом» и компанией «Мурманскавтотранс». Аналогичный документ подписан между «Белкоммунмаш» с компанией «Электротранспорт города Мурманска».

«Очень важно, чтобы все зафиксированные договорённости были исполнены, а то, что находится в стадии проработки, мы возьмём на особый контроль. Как сказал Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, мы совершенно точно можем наращивать наше сотрудничество по многим направлениям. И я с ним абсолютно согласен. Вместе с белорусскими коллегами мы будем находиться в постоянной кооперации, взаимодействии», – подчеркнул глава региона и поблагодарил за высокий уровень подготовки визита вице-губернатора Ольгу Кузнецову и всех задействованных специалистов.

Фото: https://gov-murman.ru