В регионе продолжается приём заявлений на получение пособий родителями первоклассниковЦентр образования «Лапландия» впервые вошёл в топ-100 лучших образовательных организаций юниорского движения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.09.22 12:00

Итоги рабочей поездки в Республику Беларусь: принято важное для нашего региона решение о перевалке белорусских калийных удобрений через порт Мурманск

Оперативное совещание в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис начал с подведения итогов рабочей поездки делегации Мурманской области в Республику Беларусь. Он напомнил, что в рамках встречи с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко было принято важное для региона решение о перевалке белорусских калийных удобрений через порт Мурманск.

«Для этого будет построен новый терминал мощностью 5-7 млн тонн в год на западном берегу Кольского залива. Этот вопрос вышел на повестку год назад, когда появились заявления о возможных ограничениях перевалки через балтийские порты. Тогда с коллегами начали обсуждать возможности нашего города, после детальной проработки нескольких вариантов принято итоговое решение. В том числе – политическое решение со стороны Беларуси. И наша задача – оперативно перевести это все в практическую реализацию», – подчеркнул Андрей Чибис.

В рамках поездки достигнут ряд договоренностей об увеличении поставок горно-шахтной техники «БЕЛАЗ» для нужд горнодобывающих компаний Мурманской области, общественного транспорта, и специальной техники для коммунального хозяйства муниципалитетов.

«Эти решения позволяют пройти сложности, вызванные уходом иностранных компаний с этого рынка, и заместить иностранную технику ничуть не уступающей, по оценкам наших специалистов. Это обеспечит стабильную ритмичную работу компаний на территории региона», – отметил губернатор.

В рамках поездки также подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между Республикой Беларусь и Мурманской областью. Оно включает в себя расширение взаимодействия в агропромышленном комплексе и жилищном строительстве; предусматривает сотрудничество между вузами по созданию лабораторий, новых сетевых образовательных программ, обмену студентами и профессорско-преподавательским составом; развитие туризма и взаимодействие в решении экологических вопросов.

«В рамках переговоров с президентом и премьер-министром Республики особое внимание обратили на взаимодействие между нашей молодёжью. Активная коммуникация, прочные связи между молодыми жителями – наша важнейшая задача», – сказал губернатор.

По словам Андрея Чибиса, с председателем правительства Республики Беларусь также прорабатывается возможность организации прямого авиасообщения между Минском и Мурманском. Глава региона напомнил, что прямое железнодорожное сообщение, запущенное в конце 2021 года, демонстрирует высокую востребованность и эффективность.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, соглашение о сотрудничестве в части модернизации транспортной инфраструктуры города Мурманска и Мурманской области, а также приобретения подвижного состава было подписано в рамках поездки между белорусским «МАЗом» и компанией «Мурманскавтотранс». Аналогичный документ подписан между «Белкоммунмаш» с компанией «Электротранспорт города Мурманска».

«Очень важно, чтобы все зафиксированные договорённости были исполнены, а то, что находится в стадии проработки, мы возьмём на особый контроль. Как сказал Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, мы совершенно точно можем наращивать наше сотрудничество по многим направлениям. И я с ним абсолютно согласен. Вместе с белорусскими коллегами мы будем находиться в постоянной кооперации, взаимодействии», – подчеркнул глава региона и поблагодарил за высокий уровень подготовки визита вице-губернатора Ольгу Кузнецову и всех задействованных специалистов.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

ЗриВкорень
12.09.22 16:14
Напомню, 2021 год был пандемийный, как-то некорректно сравнение с ним вести.
Комментарий к новости:+35% - в Мурманской области отмечается рост туристического потока
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)39,3 тысячи рублей в месяц: Мурманская область находится на 7-м месте в стране по размеру трат-PRO Валюту (16+)Цены на «чёрное золото» находятся под давлением потенциального снижения спроса на нефть, а рубль в начале торгов дешевеет и к доллару, и евро-PRO Энергетику (18+)16 сентября в Мурманской области стартуют мероприятия всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика